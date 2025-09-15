Dagnje na buzaru s pršutom

Priprema ovog jela će trajati svega 45 minuta, a količina sastojaka idealna je za dvije osobe.

Sastojci:

1 kg dagnji, 100 g drniškog pršuta, 2 režnja češnjaka, maslinovo ulje, listići svježeg peršina, 250 ml bijelog vina, krušne mrvice, sol, papar

Priprema:

Dobro očistite i operite pidoće. U loncu zagrijte maslinovo ulje. Popržite češnjak i peršin dok ne puste aromu. Najprije dodajte pršut (50 g za suptilniju aromu ili 100 g za jaču i pikantniju aromu) i kratko ga popržite. Dodajte pidoće i dinstajte ih uz miješanje dok se ne počnu otvarati. Podlijte bijelim vinom, pustite da provre, zatim smanjite vatru i poklopite. Kuhajte dok se sve školjke ne otvore. Ako koristite krušne mrvice, dodajte ih pred kraj kako bi se umak malo zgusnuo. Po želji posolite, iako budite oprezni jer pršut može biti slan, i popaprite.