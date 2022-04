Dajte si slobode i složite par stihova: Napišite haiku pjesmu

Danas se slavi najveći kršćanski blagdan, Uskrs, ali i Dan haikua. Haiku su kratke pjesme od tri stiha koje su potekle iz Japana, ali obilježavanje njihova dana počelo je u SAD-u.

Haiku ima tri stiha i 17 slogova u formi 5-7-5. Tradicionalni haiku bi trebao govoriti o godišnjem dobu i na kraju imati "kiru" ili "rez". Radi se o kontrastnoj riječi koja daje poantu cijeloj pjesmi. Počeci sežu u Japan, a pjesnička forma mu je slobodna. Ne trpi rimu i previše kićenosti te epiteta. To je neposredni izraz pjesnikovog doživljaja, a pri stvaranju pjesnik nije nužno mnogo razmišljao kako to napisati i tko će to jednog dana čitati.

Zbog toga haiku čitaju i pišu svi - od profesionalaca pa do laika koji se vole igrati riječima. Ljepota pjesama je u tome što su teme svakodnevne i svakom poznate, a forma je zanimljiva i jednostavna.

Zato se okušajte u haiku pjesmi. Složite tri stiha, izbrojite slogove... Ili nemojte, već si dajte pjesničku slobodu.

