<p>Pivovara iz Devilsa u američkoj državi Virginiji traži 'glavnog planinarskog službenika', koji će u proljeće 2021. u roku od pet do osam mjeseci, prehodati Apalački planinarski put. Staza je duga oko 3200 kilometara, i proteže se kroz 14 država, od Georgije do Mainea.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti HGSS-a za planinare</p><p>Kako se pivovara Devils Backbone nalazi blizu 842. kilometru staze, izletniku koji se na to odluči nude besplatno pivo, opremit će ga ruksacima i osigurati oko 20.000 dolara, odnosno oko 135.000 kuna.</p><p>Prijaviti se mogu ljudi stariji od 21 godinu, koji žive negdje gdje postoji njihovo prodajno mjesto (na žalost, riječ je samo o američkim državama, u Hrvatskoj njihovog piva nema), a za prijavu treba snimiti video u kojem će objasniti zašto žele u takvu avanturu. Prijave treba poslati do 31. srpnja, a projekt se bazira na ponudi 'vrhunski socijalno distanciranog posla', prenosi <a href="https://www.insider.com/get-paid-free-beer-hike-appalachian-trail-backbone-brewing-company-2020-6">Insider.</a> </p><p>Naravno, onaj tko se prijavi mora voljeti planinarenje, jer će većinu dana provesti u pješačenju. Uvjet je da je riječ o planinaru koji ima iskustva s pješačenjem u pustinji, jer će kampirati pod zvijezdama. Svakako bi trebao dijeliti svoje iskustvo s ljubiteljima piva putem društvenih medija. </p><p>- Nalazimo se tik uz Apalački planinarski put i od otvaranja smo ugostili brojne izletnike koji se kod nas žele odmoriti. Ti ljudi doista razumiju kako nas usporavanje mijenja i čini da na drugi način sudjelujte u svemu što se događa oko vas. Tako su nas nadahnuli za ovu ideju, kaže Hayes Humphreys, glavni operativni direktor Devils Backbone Company.</p><p>Dodao je kako je to sjajna prilika za one koji žele obnoviti energiju u dodiru sa prirodom. </p>