Dala sam otkaz u ljutnji, a sada bih se htjela vratiti na posao

Dragi Mevludine,

ostala sam bez posla. U jednom trenutku, odnosno afektu momentalno sam prekinula radni odnos kad me poslodavac lažno optužio za nešto sto nisam učinila. Burno sam reagirala. Pokušala sam razgovarati, ali ne ide. Htjela bih se vratiti, ali ne znam kako? Sigurna sam da je bačen urok na mene, i to upravo na poslu. Uvijek mi se događalo da sam na poslu išla korak naprijed i dva iza, a uložila sam mnogo truda, volje i živaca. Jadna sam i očajna. Zanima me samo hoće li me ikad više vratiti na posao i kad? Molim Vas za savjet.

Hvala.

šifra: posao

Odgovor: Ponekad, kad nam emocije proključaju, reagiramo u afektu, umjesto da napravimo kratku stanku kako bismo se imali prilike smiriti i trezvenije djelovati. Pa se kasnije kajemo zbog učinjenog. No sve je to ljudski te bi vas poslodavac trebao razumjeti i primiti natrag, naročito zato što vas lažno optužuje. No on to ne želi učiniti, a vi doživljavate nepotreban stres. Vidim da ste poprilično obzirni i oprezni te temeljiti, volite red i disciplinu. Maštoviti ste i kreativni, no vama sve krene dobro pa stane. Postali ste nezadovoljni i nesigurni na poslu. Koliko god vi pokušavali ispraviti stvari, on to neće prihvatiti i priznati. Zapravo, vi tamo više niste poželjni, sve ostalo su izlike. Ne dozvolite sebi da vam neuki ruše kredibilitet, inteligenciju i samopouzdanje, krenite dalje. Tamo više ničeg dobrog nema za vas. U idućoj godini vam vidim novi posao, bit ćete priznati, prihvaćeni i zadovoljni. U iduće dvije godine vidim stabilizaciju na svim poljima. Uroka nemate. Vidim da ste previše iskreni i dobri, a to mnogi zloupotrebljavaju. Shvatite ovo kao lekciju i krenite dalje.

Najčitaniji članci