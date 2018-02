Dali su joj samo šest mjeseci, ali 25 godina kasnije još je živa

Australka Lyn Parent otišla je 1992. godine sa sestrom u salon za tetoviranje i to samo zato kako bi ohrabrila mlađu sestru, kojoj je to bio san, na tetoviranje. Nije imala pojma da će joj ta nagla odluka promijeniti cijeli život.

Nakon što si je, sada 57-godišnja Lyn, dala napraviti tetovažu zarazila se HIV-om. Danas, nakon više od 25 godina, Lyn je još živa i ima osvježavajući stav prema životu i smrti, zahvaljujući kojem svaki dan živi kao da je posljednji.

Otkrila je za Daily Mail što se stvarno dogodilo taj kobni dan i kako je saznala da je HIV pozitivna. Napominje da je odluka da si tetovira malog leptira na donjem dijelu trbuha donesena iznenadno, bez previše razmišljanja.

- Svi supermodeli su imali tetovaže, bile su jako popularne i u sekundi sam donijela odluku koja mi je promijenila cijeli život - započinje svoju priču.

- Sjećam se da sam primijetila da je prije mene majstor za tetovaže tetovirao jednog muškarca i da nije promijenio iglu. U tom trenu to me nije previše zabrinjavalo. Tada nismo razmišljali o takvim stvarima. I još sam rekla sestri da ću ja ići prva budući da sam starija. Nakon što je završio moju tetovažu, promijenio je iglu - prisjeća se Lyn.

Nedugo nakon toga, otišla je na Korziku gdje je radila kao turistički vodič, a osam tjedana nakon tetoviranja počeli su se pojavljivati simptomi slični gripi.

- Lice mi je požutjelo, nisam imala apetita i stalno mi se spavalo. Otišla sam na pregled gdje su mi rekli da mi je temperatura neobično visoka pa sam otišla i kod specijalista koji su sumnjali na malariju. Nakon deset dana pregleda doktori i dalje nisu imali odgovor - prisjeća se.

- Spavala sam po 22 sata dnevno i mama me je ponovo poslala u bolnicu. Specijalistica mi je objasnila da me moraju testirati na sve moguće, uključujući i HIV - prepričava Lyn.

Idući dan, u listopadu 1992. godine, ostao je u Lyninom sjećanju zauvijek.

- Sjećam se njezinog govora tijela i osjećaja da ću čuti nešto grozno. I onda mi je rekla da imam HIV i još samo šest mjeseci života te da bi bilo dobro da to vrijeme iskoristim za stvari koje želim iskusiti i riješiti. Dok je govorila meni je u glavi odzvanjalo samo da imam još šest mjeseci - prisjeća se Lyn.

- Bila sam u potpunom šoku. Nisam znala otkud sam dobila HIV. Nakon što su doktori pozvali na testiranje moja tri bivša dečka s kojima sam bila još od početka dvadesetih, specijalist je zaključio da sam HIV dobila od igle koju je koristio majstor za tetovaže. Sjećam se da sam bila u šoku, nisam mislila da je to uopće moguće - objašnjava Lyn.

Nakon ovog traumatičnog otkrića Lyn je odlučila sjesti na avion i posjetiti svoju obitelj u Australiji s namjerom da se sa svima oprosti. U to vrijeme je upoznala svojeg danas bivšeg muža te se zaljubila i odlučila preseliti u Rotoruu na Novom Zelandu, gdje je uživala u životu bez stresa i svakodnevnih problema.

- Htjela sam živjeti svaki dan kao da mi je zadnji, a nakon godine u Rotoruu sam se malo opustila. Bila sam još živa - prisjeća se.

Lyn je danas majka dvoje zdrave djece, Francoisa i Amire. Od trenutka kad je saznala da boluje od HIV-a odlučila se posvetiti edukaciji ljudi o HIV-u i AIDS-u, temi o kojoj mnogi znaju samo površno.

- Započela sam StyleAid u Australiji na kojemu se raznim donacijama i prodajom odjeće skuplja novac za pomoć ženama i djeci zaraženima HIV-om. Svatko može dobiti HIV ili AIDS i važno je da su ljudi svjesni na koje načine se mogu zaštiti. Smatram da bi testiranja trebala biti obavezna, poput testiranja na druge prijenosne bolesti - priča Lyn.

Također je uspostavila i LiveAid Australasia na kojem nastupaju razni bendovi, a pred binom se nalazi besplatna stanica za testiranje u kojoj svi mogu provjeriti svoje zdravlje.

- Ne žalim za ničim, tako je kako je. Razmišljam o dobrim, pozitivnim, stvarima. Da nisam dobila HIV, vjerojatno ne bih napravila toliko stvari u životu. Svoju priču dijelim s mladim ljudima, i kad god imam priliku dijelim svoje znanje i iskustvo s HIV-om. Da se sve to nije dogodilo, moj život bi vjerojatno išao potpuno drugim putem. Naučila sam zgrabiti život za rogove i sretnija sam tako, nego da razmišljam o svojem životu i kakav će biti, ako ga bude, za deset godina. Ne bojim se smrti, pomirila sam se sa sobom i svojim životom, i mislim da me je to učinilo puno pozitivnijom osobom nego što sam prije bila. HIV je dio mene - zaključuje Lyn.