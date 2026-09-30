Nakon kremšnite s bučom, Dalia i Dejan vlasnici slastičarnice D'Cake, otišli su korak dalje i u ponudu stavili sladoled od buče, koji također morate probati ako ste u blizini Ivanić-Grada
Slastičarnica u Ivanić-Gradu PLUS+
Dalia i Dejan obožavaju buču: 'Stavljamo je u sve, imamo i kremšnitu i sladoled!'
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Buča je već godinama jedan od simbola Ivanić Grada, posebice u vrijeme popularne Bučijade, a Dalia Pažić, vlasnica slastičarnice D'Cake, odlučila je pretvoriti ju u desert koji će na poseban način predstavljati njezin grad. Tako je nastala bučokremšnita, spoj klasične kremšnite i Hokkaido buče. Ideja je bila napraviti slasticu u kojoj će se buča jasno prepoznati, ali neće potpuno promijeniti okus i teksturu poznatoga kolača. Do konačnog recepta nije došla odmah nego je trebalo pronaći pravi omjer kako bi krema ostala lagana i prozračna.
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