Dalia i Dejan obožavaju buču: 'Stavljamo je u sve, imamo i kremšnitu i sladoled!'

Buča je već godinama jedan od simbola Ivanić Grada, posebice u vrijeme popularne Bučijade, a Dalia Pažić, vlasnica slastičarnice D'Cake, odlučila je pretvoriti ju u desert koji će na poseban način predstavljati njezin grad. Tako je nastala bučokremšnita, spoj klasične kremšnite i Hokkaido buče. Ideja je bila napraviti slasticu u kojoj će se buča jasno prepoznati, ali neće potpuno promijeniti okus i teksturu poznatoga kolača. Do konačnog recepta nije došla odmah nego je trebalo pronaći pravi omjer kako bi krema ostala lagana i prozračna.