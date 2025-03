Znate li koliko često si Hrvati peru zube? Podaci su šokantni

Različite ankete i istraživanja vezana za zdravlje zubi pokazale su da velik dio Hrvata rijetko pere zube, a i da mnogi to rade nepravilno. Novija istraživanja pak ukazuju na to da se srčane i gastroenterološke bolesti mogu povezati s bakterijama koje se nakupljaju u ustima uslijed nedovoljno higijene.

- Postoje studije koje ukazuju na to da i demencija kod starijih ljudi može biti posljedica toga, iako još nije odbačena ni pretpostavka da demencija više može biti uzrok problema, jer se zaboravlja na pranje zuba. Kod dijabetesa tip 2, studije su ipak ukazale da ga ne možemo smatrati posljedicom, već uzrokom lošeg zdravlja zuba, no još traju istraživanja koja ukazuju na to da bi parodontitis mogao biti u podlozi i nekih autoimunih bolesti, poput reumatoidnog artritisa - rekla nam je svojedobno stomatologinja Vesna Barac Furtinger, koja se godinama bori za podizanje svijesti o važnosti tog segmenta higijene.

Istraživanje od prije nekoliko godina pokazalo je da oko 95 posto ljudi zube pere svaki dan, a više od polovice njih pere zube samo jednom dnevno. Osim toga, pokazalo se da čak 75 posto ispitanika u dobi između 35 i 45 godine zube pere pogrešno: prekratko, s prestarom četkicom za zube ili bez obraćanja pažnje na prostor iza i između zuba.

Oko 1,4 posto ljudi je reklo da nikad ne pere zube, te je još 6 do 8 posto onih koji su ih prali svaki drugi, svaki peti dan ili još rjeđe, to su ljudi u povećanom riziku od razvoja parodontitisa, upalne bolesti zubnog mesa, koja, ako se ne liječi, može dovesti do propadanja korijena zuba i čeljusne kosti za koju se drže, odnosno – bezubosti.

U tom se istraživanju zapravo slikovito moglo pratiti i kako loše navike vezane uz pranje zuba vode njihovom propadanju: Čak 65 posto ispitanika u dobi između 15 i 19 godina imalo je kamenac, oko 42 posto ispitanika u dobi između 35 i 45 godina imalo je već plitke džepove bakterija oko zuba (što je posljedica neočišćenog kamenca), dok je 34 posto ispitanika u dobi iznad 65 godina imalo duboke parodontalne džepove i bilo u riziku od propadanja zuba.

Jako je važno riješiti se zabluda o električnim četkicama. Zadnjih nekoliko godina anatomski su se prilagodile i sada uspješno četkaju zube. Nije stvar samo u tome da ćete zbog više kružnih pokreta bolje oprati zube, nego i u tome da vibracijama koje stvaraju doprinose skidanju zubnog plaka, koji vodi stvaranju zubnog kamenca. Nadalje, imamo mekane četkice za zube koji ne doprinose masiranju zubnog mesa, tako da imamo puno više pacijenata s upaljenim zubnim mesom. Potrebno je nabaviti srednje tvrdu ili tvrdu četkicu te ju povremeno zamijeniti.

Kada pričamo o zabranjivanju slatkiša za djecu učinite to zbog rizika od dijabetesa. Ako se zubi operu odmah nakon konzumiranja slatkiša, nije toliki problem za zube. Bitno je da se zubi peru redovno. Pod terminom 'redovito' podrazumijeva se pranje dva do tri puta na dan, odnosno poslije svakog jela, a zube treba četkati barem tri minute.