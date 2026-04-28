Dan planeta Zemlje privukao brojne rekreativce u Moslavinu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: TZ grada Kutine

Više od tisuću biciklista i planinara sudjelovalo je na manifestaciji 'Dan planeta Zemlje u Moslavini', istražujući prirodu Moslavačka gora. Završno druženje održano je kod Jezero Mikleuška

Velika rekreativno-zabavna manifestacija 'Dan planeta Zemlje u Moslavini', u organizaciji Turističke zajednice grada Kutine, i ove je godine potvrdila status jednog od najposjećenijih outdoor događanja u Moslavini i šire. Više od tisuću biciklista i planinara provelo je sunčanu subotu u prirodi, na svježem zraku i u opuštenoj atmosferi, istražujući prirodne ljepote Moslavačke gore.

Ova pitoma planina, dio Regionalnog parka Moslavačka gora, poznata je po gustim bukovim i hrastovim šumama, brojnim izvorima pitke vode te bogatoj flori i fauni.

Posebnu vrijednost području daju i kulturno-povijesni lokaliteti poput srednjovjekovne utvrde Garić-grad, kao i atraktivno jezero Mikleuška te mreža planinarskih i poučnih staza koje vode kroz očuvanu prirodu i skrivene vidikovce.

Tri biciklističke rute i planinarske staze za sve uzraste

Biciklistima su bile ponuđene tri rute različite duljine i zahtjevnosti, prilagođene rekreativcima svih razina kondicije i iskustva. Planinari su, s druge strane, mogli birati između brojnih šumskih staza i poučnih pravaca, uz stručno vođenje i interpretaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti područja.

Foto: TZ grada Kutine

Zajedničko odredište svih sudionika bilo je jezero Mikleuška, gdje ih je dočekala opuštena i vedra atmosfera te završni program ispunjen sportskim i rekreativnim sadržajima, uz dodatne animacije za najmlađe sudionike.

Planinarski dio programa uključivao je obilazak Poučne staze Crkveni jarak, Vidikovca Vis, najvišeg vrha Humka te ostataka pavlinskog samostana, poznatog i kao Bela crkva.

Moslavina kao destinacija aktivnog odmora

Ovogodišnje izdanje manifestacije još je jednom potvrdilo Moslavinu kao idealnu destinaciju za bijeg od gradske svakodnevice i boravak u prirodi. Sudionici su imali priliku upoznati manje poznate dijelove regije, opustiti se i provesti kvalitetno vrijeme na otvorenom.

Foto: TZ grada Kutine

Direktorica Turističke zajednice grada Kutine Ivana Grdić istaknula je zadovoljstvo rastućim interesom sudionika:

- Veseli nas kontinuirani rast broja sudionika i činjenica da sve više ljudi prepoznaje Moslavinu i Kutinu kao destinaciju za aktivni odmor i boravak u prirodi, izjavila je Ivana Grdić.

Organizatori su već najavili novo izdanje manifestacije te pozvali sve ljubitelje prirode, rekreacije i dobre atmosfere da se i iduće godine pridruže još jednoj avanturi na Moslavačkoj gori.

