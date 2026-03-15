U Omladinskom klubu Sutjeska u Zagrebu na 8. mart ‘dame biraju’, piše čitatelj Večernjeg lista 1967. gdine, naglasivši da je to posebno obradovalo djevojke koje su bile na plesu
Dan žena: Baš je lijepo kad djevojke biraju partnera za ples
Nedavno smo proslavili 8. mart. Slavili smo ga bučno i veselo, kao što to naše majke, žene i sestre zaslužuju. Bilo je mnogo lijepih trenutaka, suza radosnica i mnogo, mnogo cvijeća. No htio bih ovdje spomenuti trenutak koji je posebno obradovao djevojke našega grada, piše Boris Žitnik, učenik prvog razreda gimnazije u Zagrebu u Pismima čitatelja u Večernjem listu na današnji dan 1967. godine.
