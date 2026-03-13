Džepni videotelefon iz 1997. izgledao je kao kutijica za puder

Videotelefon u džepu, glasio je naslov članka iz Večernjeg lista 13. ožujka 1997. godine u kojemu se predstavljalo najnovije čudo tehnologije u to doba. Riječ je bila o prototipu komercijalnog bežičnog videotelefona ViewMan, koji je razvila tvrtka Bosch i koji je na predstavljanju u Milanu izazvao pravu malu revoluciju.