Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Džepni videotelefon iz 1997. izgledao je kao kutijica za puder

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Džepni videotelefon iz 1997. izgledao je kao kutijica za puder
Foto: Instagram

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Riječ je o uređaju nazvanom ViewMan, prototipu preklopnog bežičnog videotelefona koji je razvila njemačka tvrtka Bosch

Videotelefon u džepu, glasio je naslov članka iz Večernjeg lista 13. ožujka 1997. godine u kojemu se predstavljalo najnovije čudo tehnologije u to doba. Riječ je bila o prototipu komercijalnog bežičnog videotelefona ViewMan, koji je razvila tvrtka Bosch i koji je na predstavljanju u Milanu izazvao pravu malu revoluciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Papu ekstremno zgrozilo prvo svjetsko natjecanje u bikinijima
NA DANAŠNJI DAN

Papu ekstremno zgrozilo prvo svjetsko natjecanje u bikinijima

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Bikini je pedesetih godina prošlog stoljeća bio kontroverzan odjevni predmet - mnogi su ga smatrali nedoličnim, a u nekim državama ženama je čak bilo zabranjeno nositi ga
Zagreb čak 50 godina nije imao klizalište s umjetnim ledom
NA DANAŠNJI DAN

Zagreb čak 50 godina nije imao klizalište s umjetnim ledom

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvo sklizačko zagrebačko društvo osnovano 1877. godine i nakon 50 godina nije imalo svoje stalno mjesto
Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?
NA DANAŠNJI DAN

Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nesretna smrt mladića aktualizirala je 1973. veliki problem sigurnosti u prometu: Vožnje mladih na odbojniku tramvaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026