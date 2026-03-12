DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Bikini je pedesetih godina prošlog stoljeća bio kontroverzan odjevni predmet - mnogi su ga smatrali nedoličnim, a u nekim državama ženama je čak bilo zabranjeno nositi ga
Papu ekstremno zgrozilo prvo svjetsko natjecanje u bikinijima
Čitanje članka: 1 min
Početkom 1951. godine bikini je tek počeo osvajati svijet, a britanski TV voditelj Eric Morley prepoznao je njegov promotivni potencijal. Tako je 12. ožujka 1951. osmislio međunarodni izbor ljepote koji je prvotno nazvao "Bikini Contest". Natjecanje je organizirano u sklopu Festival of Britain, velikog nacionalnog sajma koji je tada privlačio milijune posjetitelja.
