Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Papu ekstremno zgrozilo prvo svjetsko natjecanje u bikinijima

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Papu ekstremno zgrozilo prvo svjetsko natjecanje u bikinijima
Foto: Profimedia

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Bikini je pedesetih godina prošlog stoljeća bio kontroverzan odjevni predmet - mnogi su ga smatrali nedoličnim, a u nekim državama ženama je čak bilo zabranjeno nositi ga

Početkom 1951. godine bikini je tek počeo osvajati svijet, a britanski TV voditelj Eric Morley prepoznao je njegov promotivni potencijal. Tako je 12. ožujka 1951. osmislio međunarodni izbor ljepote koji je prvotno nazvao "Bikini Contest". Natjecanje je organizirano u sklopu Festival of Britain, velikog nacionalnog sajma koji je tada privlačio milijune posjetitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagreb čak 50 godina nije imao klizalište s umjetnim ledom
NA DANAŠNJI DAN

Zagreb čak 50 godina nije imao klizalište s umjetnim ledom

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvo sklizačko zagrebačko društvo osnovano 1877. godine i nakon 50 godina nije imalo svoje stalno mjesto
Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?
NA DANAŠNJI DAN

Nesreća promijenila pravila: Kako zaustaviti pulferašenje mladih na tramvajima?

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nesretna smrt mladića aktualizirala je 1973. veliki problem sigurnosti u prometu: Vožnje mladih na odbojniku tramvaja
'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa
NA DANAŠNJI DAN

'Dugi brod' iz krčkog Punata opčinio je Roberta Marxa

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Čak 23 metra bio je dug brod sagrađen u Hrvatskoj kojim su se 1964. istraživači otisnuli na povijesno putovanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026