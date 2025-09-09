Danas je 9. 9.! Evo što trebate učiniti da iskoristite punu moć ovog 'magičnog' datuma

Datum 9.9. nosi snažnu simboliku u numerologiji. Broj 9 smatra se brojem dovršetka, iscjeljenja i duhovnog savršenstva. Njegova energija zatvara cikluse i pomaže nam otpustiti staro kako bismo napravili prostor za novo.

Ovaj dvostruki devet dan poziva nas da sagledamo vlastiti život i upitamo se: što je to što trebamo ostaviti iza sebe, a što želimo ponijeti sa sobom u budućnost? Upravo sada možemo dovesti prošlost i budućnost u ravnotežu, dok s vjerom i povjerenjem zakoračujemo prema transformacijama koje nas čekaju.

Pokretanje videa... 01:14 Današnji dan u sebi ima čak 6 dvojki, za numerologe vrlo sretan broj koji u datumu predstavlja vrijeme za promjenu | Video: KanalRi

Ova posebna energetska točka u rujnu traži od nas da prihvatimo promjenu, uskladimo se s univerzalnom energijom te vjerom i povjerenjem zakoračimo prema vlastitoj sudbini. Upravo sada možemo dovesti prošlost i budućnost u ravnotežu i otvoriti vrata transformaciji koja vodi prema autentičnijem životu.

Ono što nas očekuje nije lagano, jer svaki proces prilagodbe nosi sa sobom i nelagodu, no upravo je rujan mjesec u kojem počinjemo otpuštati staro, zastarjelo i toksično, sve ono što nas je kočilo ili ograničavalo.

Portal 9-9 poziva nas da spalimo mostove iza sebe i da s lakoćom krenemo prema onome što tek dolazi.

Vrijeme transformacije

Broj 9 mnogi smatraju brojem božanskog savršenstva, on zatvara cikluse i oslobađa prostor za nove početke. Njegova je ljepota u iscjeljivanju prošlih iskustava, u oslobađanju karmičkih obrazaca i u spremnosti da zakoračimo u nepoznato.

U ovoj fazi nužno je raščistiti zastarjele obrasce i vezanosti, jer dokle god čvrsto držimo prošlost, ne možemo otvoriti prostor budućnosti. Upravo zato sada se oslobađamo energetskih veza starog i usklađujemo se s novom vremenskom linijom, onom koja donosi svježinu, novu energiju i drugačiji osjećaj sebe.

Novi početak

Ova tranzicija može izazvati osjećaj izgubljenosti ili nesigurnosti, ali to je prirodan dio procesa. Kada otpuštamo ono što nam je poznato, otvaramo prostor da postanemo nešto novo, slobodniji, autentičniji i bliži vlastitoj biti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Poruka ovog mjeseca glasi: Jeste li spremni pustiti prošlost i zakoračiti u novo, odgovara li vaš život viziji koju uistinu želite živjeti?

Ako izaberemo ljubav, suosjećanje i dobrotu, podižemo vlastite vibracije, ali i vibracije svijeta. Ovo je vrijeme ponovnog rođenja, trenutak u kojem unosimo svjetlo u svoje dublje želje i potrebe, svjesno koračajući u smjeru budućnosti koja nas čeka.