Danas je najdepresivniji dan u godini? Ne slušajte priče o tom

- Ideja o najdepresivnijem danu u godini je pomalo besmislena. Čini mi se da je u pitanju marketinški trik i tome zaista ne bi trebalo pridavati pažnju. Nitko od nas ne zna kakav će dan imati. Ako ostanemo otvoreni za ono što se događa, može se pokazati da je riječ i o jednome od najboljih dana u godini, kaže psihologinja Margita Radanović iz Osijeka, komentirajući informaciju o tome da je treći ponedjeljak u mjesecu ‘dan D’.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

ideja o tome da jedan takav dan postoji rodila se u Velikoj Britaniji kad je na poticaj turističke kompanije Sky Travel, psiholog i izvanredni sveučilišni profesor na Sveučilištu Cardiff, Cliff Arnall, osmislio formulu za izračun kojom, kako je tvrdio, može odrediti najdepresivniji dan u godini.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Uzeo je u obzir čimbenike za koje bi svatko od nas vjerojatno rekao da izazivaju depresiju: zimsko vrijeme i sivilo, dugove, odnosno razmjer između dugova i mogućnosti da ih otplatimo, vrijeme prošlo od Božića, vrijeme prošlo od napuštanja novogodišnjih odluka, pad motivacije i osjećaj potrebe za preuzimanjem kontrole nad svojim životom.

Tako je 2005. osmislio jednadžbu po kojoj se određuje najdepresivniji dan, koju je 2009. godine dodatno revidirao, uključivši još neke varijable. Rezultat tih izračuna najčešće bi padao na treći ponedjeljak u godini, pa se ta ideja pomalo uvriježila.

Foto: PIXSELL

Stručnjaci su godinama upozoravali da njegovoj formuli nedostaje niz detalja – od mjernih jedinica kojima se parametri mjere, do toga da nije uključen i poticaj pozitivnih varijabli, kojih sigurno ima. Sveučilište Cardiff ogradilo se od njega priopćenjem, a i on sam nakon nekoliko godina priznao je da formuli mnogo toga nedostaje. No, mnoge su tvrtke i kompanije počele koristiti taj dan u reklamne svrhe, pa se tako ideja o najdepresivnijem danu održala do danas.

- Siječanj općenito može biti malo depresivan, pogotovo kad uzmete činjenicu da su dani pomalo sivi i hladni, da nam svima nedostaje novca, a za blagdane se istrošimo, kao i da se u novoj godini suočavamo s tim da su neki stari problem i dalje tu. No, nema znanstvene osnove za to da odredimo neki dan posebno depresivnim, kaže psihologinja.

Dodaje kako bi jedino ispravno mjerilo bilo da psiholozi, liječnici i slične struke na neki dan bilježe više poziva ljudi u pomoć, a takvih informacija nema. Zato je, kaže, bespredmetno govoriti o najdepresivnijem danu, a može biti i štetno.

Foto: Dreamstime

- Kod nekih ljudi koji imaju problema, najava ovakvog dana može dodatno potaknuti da se osjećaju loše. Zato ne bismo trebali govoriti o tome, niti se na takve priče treba obazirati, dodaje. A ako se i javi neki loš dan, možda baš i na taj ‘treći ponedjeljak’, ne treba bježati od njih.

- Prvi i glavni savjet jest taj da si ponekad trebamo dozvoliti da budemo loše, jer i takvi dani čine život. Uz to, budite svjesni da često i s malo uložene energije to kako se osjećate možete promijeniti, pa učinite nešto za sebe, zaključuje psihologinja Margita Radanović.

Foto: Dreamstime

Pet savjeta da lakše prebrodite loš dan

1. Potražite pomoć

Ako primijetite da se osjećate loše, da ste tužni, ili u depresiji, podijelite to s članovima obitelji ili prijateljima. Okružite se dragim ljudima i zamolite ih za pomoć, kaže psihologinja. Ljudi koji vas vole mogu vas saslušati, možda vam mogu ukazati na rješenja problema, ili će vas nasmijati i tako pridonijeti da loše raspoloženje ne potraje.

2. Pustite si glazbu

Stavite slušalice u uši i prepustite se omiljenoj glazbi. Možete i zaplesati u kuhinji. Glazba vrlo pozitivno utječe na raspoloženje. Druga mogućnost je da si pustite neku komediju, pa čak i neki tužan film, jer ponekad si moramo dopustiti i tugu, kaže psihologinja.

3. Izađite u prirodu, družite se

Otiđite u prirodu, na neko ugodno i lijepo mjesto, ili se dogovorite za izlazak s prijateljima. Ne morate puno potrošiti, razgovor u čaj odličan je lijek za loše osjećaje.

4. Posvetite se hobiju ili vježbanju

Posvetite se hobiju ili talentima koje ste možda zapostavili. Na primjer, možda volite slikati, znate neki ručni rad, ili uživate u brizi o cvijeću. To će vam zaokupirati pažnju, a ono što napravite svojim rukama na kraju će vas sigurno razveseliti. I vježbanje može biti dobro rješenje, jer potiče proizvodnju hormona koji su zaslužni za dobro raspoloženje.

Foto: Dremastime 5. Družite se s djecom

Provedite neko vrijeme u druženju s djecom, vlastitom, ili tako što ćete pričuvati susjedove klince. Njihovo je veselje zarazno i ljubav iskrena, a način na koji razumiju i objašnjavaju svijet može vas doista razveseliti. Druga je mogućnost da razmislite o tome

Postoji i najsretniji dan u godini

Prema formuli koju je osmislio 2005. godine, Arnall je izračunao i najsretniji dan u godini. Te je godine to bio 24. lipnja, godinu kasnije 23. lipnja, 2009. godine 20. lipnja, a 2010. 18. lipnja. U godinama nakon toga, najsretniji dan padao u pravilu između 21. i 24. lipnja.