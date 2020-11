Danas je svjetski dan espressa! Najfiniji ima boju lješnjaka i radi se od sedam grama kave

Počeo se piti krajem 19. stoljeća, u pravilu je gotov za 23-25 sekundi, a šalica ne smije biti vruća niti hladna. U njegovoj domovini, Italiji, obožavaju ga i ritualno piju nekoliko puta na dan...

<p>Koncentrirani napitak od kave, kojem je prava domovina susjedna Italija, rijetko tko nije probao. Upravo zbog te popularnosti diljem svijeta ovaj gusti napitak koji mnogima u trenu vraća energiju ima svoj dan i obilježava se danas kao Svjetski dan espressa.</p><p>U njegovoj domovini, Italiji, obožavaju ga i ritualno piju nekoliko puta na dan, obavezno uz čašu vode.</p><p>Priprema pravog espressa u pravilu traje od 23 do 25 sekundi, a radi se od sedam grama kave, 25 ml vode između 88 i 92 stupnja, nakon čega se dobije 30 kubičnih centimetara espressa ili dva do tri gutljaja. Mora imati smećkastu kremu, boje lješnjaka, a šalica ne smije biti vruća, ali niti hladna.</p><p>Baristi su nam objasnili da je glavna karakteristika dobrog espressa da ima kremu odnosno pjenu. Svi okusi su u kremi, a ne u crnoj vodi koju pijete. Nepisano je pravilo da espresso, kad ga dobijete bez kreme, možete vratiti i zatražiti novi.</p><p>Svjetski dan espressa zapravo je stvoren u čast Talijana Angela Morionda, koji je krajem 19. stoljeća, točnije 1884. godine, izumio prvi espresso aparat koji zasebno kontrolira prolazak pare i vode kroz kavu. Ova je inovacija omogućila iskorištavanje najvećeg mogućeg potencijala iz kavenih zrnaca. Za razliku od drugih metoda pripreme kave, espresso ima veću koncentraciju otopljenih tvari - oko 25 posto, a kod filtrirane kave to je 17 posto.</p>