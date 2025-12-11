Danas samo u 24sata: Svim čitateljima darujemo pšenicu

Povodom blagdana svete Lucije, darujemo svim čitateljima božićnu pšenicu, simbol nade i blagostanja, koju možete posijati i uljepšati svoj dom uoči nadolazećih blagdana.

Sveta Lucija se od davnina štuje kao zaštitnica ratara, duhovnih i tjelesnih slijepaca, lađara, staklara, pisara, krojača i vratara. Jedan od starih običaja koji se i dan danas prakticira povodom blagdana svete Lucije je sijanje pšenice gotovo u svakoj obitelji.

Tradicija sijanja pšenice simbolizira dolazak svjetla i nade, jer pšenica koja se sije na blagdan svete Lucije raste do Božića. Obično se sijanje pšenice obavlja u tanjuru ili kutiji, a pšenica bi trebala klijati do Božića, što se smatra znakom prosperiteta i sreće za obitelj u nadolazećoj godini.

Ovaj ritual, koji je dio božićnih priprema, često završava s pšenicom koja ukrašava božićni stol ili postaje dragocjeni dar za najbliže.

Posjetite kioske u četvrtak, 11. prosinca, i uz tiskano izdanje 24sata pronađite svoju božićnu pšenicu, kako biste uživali u ovom lijepom običaju koji će vaš dom ispuniti toplinom, svjetlom i blagostanjem.