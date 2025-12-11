Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
PROMO

Danas samo u 24sata: Svim čitateljima darujemo pšenicu

Čitanje članka: < 1 min
Danas samo u 24sata: Svim čitateljima darujemo pšenicu
1

Ususret danu svete Lucije u četvrtak samo uz tiskano izdanje 24sata darujemo božićnu pšenicu. Ne propustite svoj primjerak na kioscima

Povodom blagdana svete Lucije, darujemo svim čitateljima božićnu pšenicu, simbol nade i blagostanja, koju možete posijati i uljepšati svoj dom uoči nadolazećih blagdana.

Sveta Lucija se od davnina štuje kao zaštitnica ratara, duhovnih i tjelesnih slijepaca, lađara, staklara, pisara, krojača i vratara. Jedan od starih običaja koji se i dan danas prakticira povodom blagdana svete Lucije je sijanje pšenice gotovo u svakoj obitelji.

Tradicija sijanja pšenice simbolizira dolazak svjetla i nade, jer pšenica koja se sije na blagdan svete Lucije raste do Božića. Obično se sijanje pšenice obavlja u tanjuru ili kutiji, a pšenica bi trebala klijati do Božića, što se smatra znakom prosperiteta i sreće za obitelj u nadolazećoj godini.

Ovaj ritual, koji je dio božićnih priprema, često završava s pšenicom koja ukrašava božićni stol ili postaje dragocjeni dar za najbliže.

Posjetite kioske u četvrtak, 11. prosinca, i uz tiskano izdanje 24sata pronađite svoju božićnu pšenicu, kako biste uživali u ovom lijepom običaju koji će vaš dom ispuniti toplinom, svjetlom i blagostanjem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...
GAĐA IH 'U ŽICU'

Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...

Svakodnevne životne situacije česti su izvor stresa, no svaki znak Zodijaka ima druge okidače zbog kojih "luduje". To su Raku prekidi veze, a Jarcu tuđe laži
Evo kako svaki znak Zodijaka sebe sabotira, a da toga nije ni svjestan - radite li i vi isto?
AUTODESTRUKCIJA I ZVIJEZDE

Evo kako svaki znak Zodijaka sebe sabotira, a da toga nije ni svjestan - radite li i vi isto?

Ribe moraju prestati komunicirati s onima koji im ne dozvoljavaju da se razvijaju te moraju pronaći normalne prijatelje. Kod Strijelca, prije ili kasnije, strah od neuspjeha prouzrokovat će kolaps
Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi
LJUBAVNI BRODOLOM

Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi

Iako je blagdansko vrijeme obično rezervirano za obitelj i ugodna druženja, vrijeme oko Božića i Nove godine također je i vrijeme kada najviše ljudi prekida svoje veze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025