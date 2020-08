Danas se malo tko dosađuje, a to nikako nije dobro za razvoj

Dosada može biti pozitivno iskustvo tijekom djetinjstva jer u djeci potiče kreativnost. Mališani su u stanju, ako ih pustite na miru, naći zabavu i kada nemaju niti jednu igračku pored sebe

<h2>Dosada i kreativnost</h2><p>- Kad nam je dosadno, to znači da naš mozak traži neurološku stimulaciju, a upravo ta potraga dovodi do frustracije i nedostatka zadovoljstva što označavamo kao dosadu. Ali, moje istraživanje sugerira da određeni stupanj dosade može biti dobar. Postoje mnoge blagodati dosade, ali najvažnija je vjerojatno kreativnost. Kada nam je dosadno, to dovodi do povećanja naše kreativnosti - kaže dr. <strong>Sandi Mann</strong>, autorica knjige 'Znanost o dosadi'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Odgoj djece u Danskoj:</p><p>Naglašava kako je jedan od problema s kojim se danas susrećemo u društvu to da je sve prepuno zabavnih mogućnosti i zato nam često nije dosadno. </p><p>- Ljudi se u današnje vrijeme ne dosađuju dovoljno u svojim životima. Stalno pokušavamo ukloniti dosadu. To nas zapravo može dovesti do toga da se dugoročno osjećamo još dosadnije, jer je naša tolerancija na dosadu snižena - objašnjava dr. Mann.</p><h2>Djeca i dosada</h2><p>Pustite djecu da se ponekad dosađuju, suzdržite se od konstantne potrebe da ih animirate - za njihovo dobro. Dosada zapravo može biti pozitivno iskustvo tijekom djetinjstva jer u djeci potiče kreativnost. Mališani su u stanju, ako ih pustite na miru, naći zabavu i kada nemaju niti jednu igračku pored sebe - napravit će sami nešto čime će se zabaviti. </p><p>- Kad se moja djeca požale da im je dosadno, ja kažem: 'Super!'. Vidim to kao znak dobrog roditeljstva. Moramo pustiti našu djecu da se dosađuju i to vidjeti kao priliku da sama pronađu načine kako im više neće biti dosadno - savjetuje dr. Mann.</p><p>Ukoliko vam se učini da je vašoj djeci teško naći način kako će se zabaviti, dajte im mali poticaj. Ipak, pazite da to ostane na malom poticaju. Dr. Mann naglašava važnost toga da djeca samostalno pronalaze kreativne načine kako će se zabaviti, bez uplitanja roditelja.</p><p>Primjer 'malog poticaja':</p><p>- Većina djece ima sreću zbog mogućnosti izbora mnoštva aktivnosti. Ponudite im tri stvari, ali neka niti jedna ne budu ekrani, jer to uvijek pobjeđuje. Dajte im nekoliko minuta za odluku, ovisno o njihovoj dobi, i odmaknite se. Potaknite malo njihovu maštu. Možda dijete neće odabrati niti jednu od tri ponuđene aktivnosti, ali s vremenom ćete ih naučiti nevjerojatno korisnoj vještini - pojašnjava.</p><h2>'Previše dosade može biti negativno'</h2><p>- Prevelika količina dosade može dovesti do toga da padnete u gotovo hipnotički trans, na primjer, ako televiziju gledate u stanju kada vam je mozak na 'autopilotu'. U ovom stanju vaše disanje postaje plitko i postaje nemoguće uključiti se. To je ujedno i vrijeme kada ljudi imaju tendenciju prejedati se, jer zapravo ne obraćaju pažnju na to što rade - kaže terapeutkinja <strong>Sally Baker</strong>.</p><p>Nekim ljudima dosada može pogoršati negativne misaone obrasce. </p><p>- U razdoblju produžene dosade možemo početi previše razmišljati, a neki ljudi tada naginju preuveličavanju problema, razmišljanju o katastrofama, što pak dovodi do toga da budu preplavljeni kružnim mislima. Kružne misli su mentalne zamke, ideje koje se vrte u našem umu i ne dovode do nikakvih rješenja, ali su i dalje prisutne u glavi. Beskorisne misli mogu biti poput sjemena, što im više pažnje posvećujete, postaju sve veće i veće - dodala je. </p><p>Važno je svjesno prekinuti takvo stanje!</p><p>Ukoliko upadnete u klopku kreiranja negativnih misaonih obrazaca, svakako se morate osvijestiti. </p><p>- Morate prekinuti takve misli. Morate se osvijestiti. Kad se uhvatite kako to radite, pokušajte napraviti neki zvuk, poput zvučnog signala. Ako ste sami, možete to učiniti naglas, ali ako niste, uvijek možete napraviti buku samo u svojoj glavi kako biste prekinuli to negativno razmišljanje - savjetuje terapeutkinja.</p><p>Prepoznate li da ste neaktivni ili ne sudjelujete u svijetu oko vas, prekinite to stanje premještanjem ili promjenom onoga što radite. </p><p>- Kada ste u tom stanju, tada gubite mogućnost pristupa svojim unutarnjim resursima, svojim idejama i svojoj mašti. Izađite van, otvorite prozor, prestanite sjediti tu gdje jeste, sve ovo će vam pomoći da se izvučete iz dosadnog stanja u koje ste zapali - dodala je.</p><h2>Utjecaj dosade na fizičko zdravlje</h2><p>Dosada može negativno utjecati i na naše fizičko zdravlje, uslijed nedostatka fizičke aktivnosti te manjka pozornosti na prehrambene navike.</p><p>Dakle, ako provodite previše vremena u dosadnom stanju iz kojeg se ne rađaju kreativne ideje, moguće je da se to odrazi negativno na zdravlje. Svakako se svjesno pokrenite, prošećite, radite nešto u vrtu i slično jer će to ublažiti dosadu i poboljšati vašu kondiciju, a time i raspoloženje.</p><p>Ljudi koji žive vrlo aktivno zbog posla i drugih obveza, mogu se bez grižnje savjeti prepustiti povremenim trenucima dosade. Naime, dosada postaje negativna za naš um i tijelo tek kada takva razdoblja postaju predugačka, kada zbog toga previše razmišljamo i stvaramo crne scenarije u glavi ili radimo nešto nesvjesno jer smo se od dosade isključili i mozak se prebacio na 'autopilot', prenosi <a href="https://patient.info/news-and-features/the-impact-of-boredom-on-our-health" target="_blank">patient.info</a>.</p><p> </p>