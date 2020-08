Budite kao djeca: Odvojite si vrijeme za igru, tako ćete lakše preživjeti teška vremena

Žalosno je gledati ljude kako gube onaj životni sjaj u očima koji su imali kao djeca. No ne mora biti tako. Iako je obveza puno i živimo u vrlo neizvjesnim vremenima, važno je ponekad raditi ono što nas raduje

<p>Pokušajte se prisjetiti koliko vam je bilo lijepo dok ste bili dijete igrati se bezbrižno i sretno, bez primisli što će netko o tome misliti. Svu svoju pažnju ste usmjerili na igru i to vas je ispunjavalo neizmjernim veseljem. </p><p>Nažalost, tijekom odrastanja ljudi se sve više ukalupljuju, igraju se sve manje, a sve više zapadaju u kolotečinu života koja ih pretjerano ne veseli. Ustanu, obuku se, odgegaju se polupospani na posao, koji ih često ne ispunjava, ali donosi novac. Dolaze doma u večernjim satima iznemogli, no tu brigama i poslu nije kraj. Tu su djeca, računi, kuhanje, čišćenje...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Top savjeti za sretniji život:</p><p>Žalosno je gledati ljude kako gube onaj životni sjaj u očima koji su imali kao djeca. No ne mora biti tako. Iako je obveza puno i živimo u vrlo neizvjesnim vremenima, važno je ponekad raditi ono što nas raduje. Također, važno je promijeniti i neke stavove. Recimo, kada idete voziti bicikl, nemojte to raditi zato što morate smršavjeti par kilograma, već zato što vas to veseli.</p><p>Igranje u današnje vrijeme nije visoko na listi prioriteta, a nekima je to čak gubljenje vremena. No to je daleko od gubljenja vremena, to je neophodna hrana za našu dušu. Igranje nudi olakšanje usred kaosa, daje nam mogućnost da se bolje povežemo sami sa sobom, posebno sa onim dijelom nutrine koja se gubi usred svih tih obveza i odgovornosti koje nosi odrasla dob. </p><p>- Kako odrastamo, raste i naš ego. Postajemo samosvjesniji. Igranje se čini glupo, neproduktivno i kao trošenje vremena. Ali, upravo zbog tome bismo trebali dati više prostora i vremena - kaže <strong>Meredith Sinclair </strong>iz SAD-a, bivša učiteljica i autorica knjige 'Well Played: The Ultimate Guide to Awakening Your Family’s Playful Spirit. (Dobro igranje: Vrhunski vodič za buđenje razigranog duha vaše obitelji).</p><p>Kaže kako postoje brojne prednosti igranja u odrasloj dobi, uključujući bolje nošenje sa stresom i poboljšanje sveopćeg blagostanja. Ljudi se nakon bezbrižnog igranja i zabave osjećaju preplavljeno pozitivnim emocijama.</p><h2>Zauzdajte kritičara u sebi</h2><p>- Ne traži se od vas da vas preuzme sklop 'toksične' pozitivnosti ili da zauvijek zaboravite svoje brige. Moj prijedlog je: 'Odmorite se od briga i napravite nešto što vas povezuje sa unutarnjim djetetom i što će vam donijeti malo veselja' - savjetuje <strong>Jeff Harry</strong>, trener pozitivnih igara koji surađuje s američkim tvrtkama, školama i organizacijama kako bi svakodnevno koristili primijenjenu pozitivnu psihologiju, da bi ljudima to postala rutina. </p><p>Dodao je kako je u početku normalno očekivati poteškoće u prelasku iz 'ozbiljnog, odraslog sebe' u 'bezbrižno dijete'. Sve je u vježbi i upornosti.</p><p>- Vježbajte kanaliziranje kritičkog, obeshrabrujućeg glasa u vašoj glavi, koji u posljednje vrijeme vjerojatno radi prekovremeno. Kažem ljudima ono što im njihov unutarnji kritičar govori, da zapišu sve misli: 'Gubitnik sam', 'Nikad neću biti pisac', 'Svi mrze moju odlučnost'... Treba zapisivati sve - pojasnio je.</p><p>Nakon što se takve misli zabilježe, potrebno ih je pogledati i zapitati se je li išta od toga zapravo istinito ili to iz mene progovara samo malo uplašeno dijete koje me pokušava zaštititi. Naš unutarnji kritičar je zapravo mehanizam preživljavanja koji nas sprječava od neuspjeha.</p><p>- Važno je naučiti sprijateljiti sa našim unutarnjim kritičarom. Ova vježba je tek prvi korak u shvaćanju koliko možemo biti oštri prema sebi, a da toga nismo svjesni, a to nas ujedno sprječava da prigrlimo razigranije, kreativnije dijelove sebe - dodao je.</p><h2>Pozabavite se starim uspomenama</h2><p>Odrasli ljudi često traže zabavu u novim stvarima, u putovanjima na nova mjesta, istraživanju novih hobija, kupovini novih uređaja...</p><p>- Imamo pristup tolikim stvarima da više niti ne uživamo u tome. Svaka novotarija može biti zabavna, ali igra nam omogućava stvaranje takvih osjećaja bez putovanja ili kupovine nove igračke. Igra nije nešto novo što morate napraviti. Ona vas vraća unazad u nešto osobno i ispunjavajuće - kaže Jeff Harry.</p><p>U tome će vam pomoći prisjećanje na djetinjstvo. Pokušajte se sjetiti koje igre su vam onda bile najdraže te kada ste zadnji put imali taj osjećaj sreće, veselja i bezbrižnosti otkako ste odrasli. Također, promislite koje sadašnje aktivnosti u vama stvaraju nešto slično.</p><p>Pokušajte povezati aktivnosti koje ste najviše voljeli kao dijete i prilagodite ih odrasloj dobi. Na primjer, ako ste se kao dijete voljeli penjati po drveću, pokušajte s penjanjem u zatvorenom prostoru. Ukoliko ste voljeli izrađivati predmete od plastelina, sada pokušajte sa keramikom. Napravite novu verziju zabave iz djetinjstva, iako penjanje po drveću i u odrasloj dobi može biti itekako zabavno.</p><h2>Napravite nešto i zadržite to za sebe</h2><p>Ne morate baš svaki svoj pokret prezentirati na društvenim mrežama, čuvajte neke dijelove života samo za sebe. </p><p>- Društveni mediji stvaraju dojam da, ako nešto ne objavite, nije se dogodilo i nije važno. Drugim riječima, društveni mediji mogu potaknuti ljude da čine neke stvari u svrhu dijeljenja, jer te platforme potiču vanjsko vrednovanje. Budući da igra treba biti motivirana intimom, zabavite se zadržavajući to za sebe - savjetuje Meredith Sinclair.</p><p>- Vrlo je važno da imamo razigrane trenutke samo za sebe, trenutke o kojima nikome ne govorimo. Bilo da pravite tijesto u kuhinji ili se vozite biciklom po susjedstvu, sljedeći put kada napravite nešto zabavno, nemojte podijeliti tu aktivnosti na mreži. To vam može pomoći u usredotočivanju na čistu radost zbog toga što radite nešto zabavno za sebe - dodala je.</p><h2>Odredite kategoriju razigrane osobnosti</h2><p>Ljudi se igraju na različite načine. Recimo, karaoke zvuče kao odlična zabava jednoj osobi, ali su noćna mora drugoj. Postoji razlog zašto je tako. Naime, studija objavljena u časopisu 'Personality and Individual Differences' izdvojila je četiri osnovne kategorije razigranih osobnosti - usmjerena od drugih, vedra, intelektualna i ćudljiva.</p><p>Igra usmjerena od drugih je uživanje u igranju sa drugim ljudima. Vedra znači da život ne shvaćate previše ozbiljno i volite improvizirati. Intelektualna igra ima veze sa idejama i razmišljanjima, poput igre riječi i rješavanja problema dok ljudi ćudljive razigrane osobnosti vole raditi neobične stvari u svakodnevnom životu.</p><p>Prepoznavanje vlastitog stila može vam pomoći u shvaćanju koje aktivnosti vam se sviđaju i one u kojima baš ne uživate. Na primjer, ukoliko ste skloni intelektualnim igrama, plesna zabava vam možda neće biti previše interesantna. Umjesto toga, radije ćete ostati kod kuće i uživati sa drugima u strateškim igrama.</p><p>Imajte na umu da ljudi u sebi mogu imati kombinaciju stilova pa jednako uživaju u misaonim igrama, kao i u plesu ili karaokama.</p><h2>Odvojite vrijeme za igru</h2><p>- Ostavite prostora za spontanost na svojem kalendaru. Postoji nešto ćudljivo u spontanosti. Čak i sama ta riječ zvuči zaigrano. Odvojite vrijeme u tjednu za nasumične razigrane aktivnosti. Zvuči suludo, kao da planirate biti spontani, ali nekako kao odrasla osoba - kaže Sinclair.</p><p>Pojasnila je da je na taj način lakše nekoga odbiti zbog možda radnog zadatka ili neke socijalne obveze, jer već 'imate nešto isplanirano'. </p><p>Iako su ljudi u današnje vrijeme pretrpani obvezama, važno je odvojiti vrijeme za 'odmaranje mozga'.</p><p>- Radi se o tome da učinite nešto za sebe u trenutku, jer većinu svojeg vremena radimo nešto za druge ljude. Igra je slična meditaciji u tome što vam pomaže usredotočiti se na to gdje se trenutno nalazite i opustiti vječno zauzet, iscrpljen um - objasnila je Sinclair i dodala da pogledate djecu, ona kao da su stalno uzbuđena, raduju se svakom danu, a to je ono čemu svi trebamo težiti, prenosi <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/14/smarter-living/adults-play-work-life-balance.html" target="_blank">The New York Times.</a></p>