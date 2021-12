Prvi dokazi o upotrebi riječi punč datiraju iz 1632. godine. Potječe iz Indije, no porijeklo riječi još uvijek nije do kraja razjašnjeno. Pretpostavlja se da je riječ posuđenica iz hindskog पाँच (pāñć), što znači 'pet', jer se ovo piće često pripremalo od pet sastojaka: alkohola, šećera, soka od limete ili limuna, vode i začina, no kako se zapravo koristi engleska riječ 'punch', neki zbog toga naziv pića pripisuju engleskim trgovačkim pomorcima. Oni možda nisu izmislili to piće, ali su ga sigurno pili u neograničenim količinama, pa možda i nazvali pićem koje 'udara'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Božićni punč

Sastojci:

Priprema:

Smrznute brusnice izvadite iz zamrzivača par sati prije pripreme punča kako bi se stigle otopiti. Pomiješati sva pića u velikoj zdjeli za posluživanje.

Operite naranče s jabučnim octom (kako bi uklonili sve eventualne pesticide i nečistoće) i narežite ih na kriške. Dodajte kriške naranče i brusnice netom prije nego što ćete poslužiti punč.