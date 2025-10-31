Danci ne štede na bundevama - milijun ih odlazi za Noć vještica

U Danskoj živi 6 milijuna ljudi koji će za Halloween potrošiti 1 milijun bundevi, praveći od njih zastrašujuća lica, procjenjuje najveći proizvođač u toj nordijskoj zemlji.

Christian Olesen ima 31 godinu, a prije dvije godine je od oca preuzeo vođenje imanja u selu Skaelskor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:00 Životinje u Engleskoj se pripremaju za Noć vještica: Uživali su u slasticama | Video: 24sata/REUTERS

Njegovo polje, 110 kilometara zapadno od glavnog grada Kopenhagena, izgleda poput narančastog mora. Ondje je 90.000 bundevi koje ovaj tjedan mora dostaviti trgovinama diljem Danske.

- To je veliki zadatak - kaže Olesen za 24sata u svom polju. Ondje 50 ljudi neumorno vadi narančaste tikve, a zatim ih na imanju "Hyldetoftegard" peru, te utovaruju u kamione. Kamioni, svaki s 3.000 bundeva, kreću u najudaljenije dijelove zemlje.

- Imamo sve manje vremena - upozorava Olesen, koji ima sveučilišnu diplomu iz financija. Ove godine je primio rekordne narudžbe od ukupno 200.000 bundevi.

Foto: Privatni album

- Zbog Halloweena potražnja raste 10 posto svake godine, a ove će u Danskoj biti prodan 1 milijun bundevi - kaže uz široki osmijeh.

Christian, u prijevodu "kršćanin", jedan je od najvećih profitera tog paganskog običaja poznatog i kao Noć vještica. Trgovci zarađuju još bolje. Kada supermarket kupi od njega bundevu po cijeni od 2 eura, prodat će ju kupcima po 4 eura.

- Ja sam već kupila četiri bundeve - kaže 41-godišnja Line. - Ali ne zbog djece, nego zbog sebe - dodaje ta majka 8-godišnjeg dječaka i 11-godišnje djevojčice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Line je kao mlada živjela u SAD-u gdje je upoznala Noć vještica koja se obilježava 31. listopada. Običaj, tijekom kojeg se djeca oblače u zastrašujuće kostime, a onda idu u od vrata do vrata tražeći slatkiše, svidio joj se. Njena kuća pored Kopenhagena već je ukrašena malim bundevama, kosturima, paukovom mrežom i šišmišima. Ovaj tjedan će s djecom izrezbariti veliku bundevu koja će zloslutnim osmijehom čekati pred vratima posjetitelje.

Zamaskirana djeca iz susjedstva ugledat će bundevu i znati da je to mjesto gdje mogu dobiti slatkiše. Novinarka Gitte Young prije deset godina nije imala nikakvu bundevu pred vratima, kada se najednom pojavila skupina zamaskirane djece.

- Dala sam im ono što sam imala, zdrave štapiće od suhog voća - kaže. Ljutita djeca su otrčala pokazujući joj srednji prst.

Gitte danas ima četvero djece u dobi od 8 do 18 godina, te punu vreću raznih slatkiša koje će u noći za tjedan dana dijeliti onima koji pozvone. Uredila je i vrt u duhu Halloweena kako bi se došljaci "uplašili". Njena djeca doista vole taj običaj, a sada je sretna što će djeca, a ne ona, rezbariti bundeve.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

- To je zahtjevan posao jer bundeva može imati razne zastrašujuće izraze lica - objašnjava. Djeca se također maskiraju kako bi uplašila domaćine. Prije nekoliko godina jedno dijete iz susjedstva došlo je pred Gittinu kuću s maskom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

No zašto je Noć vještica, odnosno Halloween, tako popularan u Danskoj?

Danska zastava, s bijelim kršćanskim križem na crvenoj podlozi, najstarija je zastava neke države u Europi. Osmišljena je u 13. stoljeću kao izraz predanosti kršćanstvu. Zbog toga je zanimljivo zašto je to danas zemlja masovnog obilježavanja običaja kojem se protivi Crkva.

- Doista nemam pojma - odgovara jedan profesor sociologije sa Sveučilišta u Kopenhagenu. Niti njegovi kolege nemaju odgovor. Novinarka Gitte, koja prati društvene pojave u toj zemlji, smatra da su ključni ambijent i vrijeme.

- U Danskoj već sada mrak dugo traje, a ljudima je u takvoj atmosferi potreban neki festival kako bi se okupili. A Halloween, sa strahom od mračnoga, dolazi točno između ljetnih praznika i Božića - objašnjava.

Stanovnici, napose djeca, tako se druže. No Gitte nema nikakve dvojbe da je zapravo riječ o konzumerizmu potaknutom iz SAD-a prije otprilike deset godina.

Pripreme za Halloween traju danima, a troškovi dosežu rekordne iznose. Premda ne otkriva koliko novca mora izdvojiti za kostime djeci, ukrašavanje zastrašujućeg vrta, slatkiše za djecu na vratima te, dakako, za bundevu, napominje da je to "skupo".

- Troškovi su kao kada se slave Božić ili Nova godina - napominje dok iz podruma vadi kutiju s kostimima. Njena mlađa djeca iskoristit će onu koja su nosila starija, premda je potrebno dokupiti neke stvari.

- No dovoljno je da prošećete ulicama i vidite što se sve prodaje s uzorcima Noći vještica - kaže. A kada tome pridodate i razne tematske zabave, jasno je da je to zapravo Noć trgovaca.