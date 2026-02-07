Skriveni signali: Evo kako znati imate li problema sa štitnjačom

Štitnjača je žlijezda u obliku leptira koja regulira metabolizam, rad srca i potrošnju kalorija. Problemi sa štitnjačom češći su kod žena ,ali mogu se pojaviti i kod muškaraca. Najčešći problemi su premala ili prekomjerna proizvodnja hormona
U nastavku pogledajte koji su simptomi preaktivnog ili presporog rada štitnjače.
SIMPTOMI HIPERTIREOZE (Preaktivne štitnjača) Ovo su znakovi da vam štitnjača radi brže i aktivnije od uobičajenog.
NERVOZA, TJESKOBA I RAZDRAŽLJIVOST Osjećaj stalne napetosti ili emocionalne nestabilnosti bez očitog razloga.
PROBLEMI SA SPAVANJEM Teškoće s usnivanjem ili održavanjem sna, što vodi do kroničnog umora.
DRHTANJE RUKU Lagano, ali primjetno podrhtavanje u dlanovima ili prstima.
UBRZAN ILI NEPRAVILAN RAD SRCA Srce može lupati brže nego inače ili imati nepravilan ritam.
OSJETLJIVOST NA TOPLINU I ZNOJENJE Teže podnosite visoke temperature i znojite se više nego što je uobičajeno.
GUBITAK TEŽINE Naglo mršavljenje bez promjene u prehrani ili razini aktivnosti.
GUŠAVOST (STRUMA) Povećanje štitne žlijezde koje se vidi kao kvržica ili oteklina na vratu.
SLABOST MIŠIĆA Osjećaj nemoći u mišićima, posebno u gornjim dijelovima ruku i nogu.
ČESTA STOLICA Ubrzani metabolizam uzrokuje češću potrebu za pražnjenjem crijeva.
PROBLEMI S OČIMA Oči mogu postati suhe, nadražene ili izgledati izbuljeno.
SIMPTOMI HIPOTIREOZE (Usporene štitnjače) Ovo su znakvi da štitnjača radi sporije od uobičajenog.
UMOR I ISCRPLJENOST Osjećaj ekstremnog umora i tromosti koji ne prolazi ni nakon spavanja.
ZABORAVLJIVOST Poteškoće s koncentracijom i prisjećanjem, poznate i kao "moždana magla".
ČESTE I OBILNE MENSTRUACIJE Hormonska neravnoteža uzrokuje teže i često neredovite menstrualne cikluse.
SUHA KOŽA I KOSA Koža postaje gruba i ljuskava, a kosa može postati suha i pojačano ispadati.
PROMUKAO GLAS Glas može postati neuobičajeno dubok ili hrapav.
OSJETLJIVOST NA HLADNOĆU Stalni osjećaj hladnoće čak i u toplim prostorijama.
DEBLJANJE Neobjašnjivo nakupljanje kilograma zbog usporenog metabolizma.
DEPRESIJA Osjećaj bezvoljnosti ili tuge povezan s niskim razinama hormona.
ZATVOR Probavni sustav se usporava, što dovodi do otežanog pražnjenja crijeva.
