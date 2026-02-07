Obavijesti

NIJE BEZAZLENO

Skriveni signali: Evo kako znati imate li problema sa štitnjačom

Štitnjača je žlijezda u obliku leptira koja regulira metabolizam, rad srca i potrošnju kalorija. Problemi sa štitnjačom češći su kod žena ,ali mogu se pojaviti i kod muškaraca. Najčešći problemi su premala ili prekomjerna proizvodnja hormona
Dreamstime
U nastavku pogledajte koji su simptomi preaktivnog ili presporog rada štitnjače. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koji su simptomi preaktivnog ili presporog rada štitnjače. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
