Dao otkaz i sve rasprodao kako bi putovao svijetom s tvorom

Pilot Royal Air Forcea iz britanskog Cornwalla nije dvojio koga će povesti sa sobom na put - ljubimca tvora Bandita, piše Fox.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladić je dao otkaz, prodao je tri automobila koja je imao te rasprodao gotovo svu imovinu Skupio je oko 19.500 dolara (oko 131.000 kuna). Tim je novem kupio kamp kućicu. Tijekom osam mjeseci sa svojim je ljubimcem prošao 11 država, od Polarnog kruga do juga Italije.

- Putovanje je bilo najbolje iskustvo koje sam doživio i u potpunosti oslobađajuće. Pratili smo Sunce diljem svijeta i kampirali pod zvijezdama na nezamislivim mjestima. Bilo je predivno, i to sam proživio s najboljim prijateljem. Imam manje novca, no sad sam puno bogatiji - kazao je mladić.

Tvora Bandita udomio je iz utočišta za napuštene životinje 2015. godine i od tada su nerazdvojni. Tvor ga je čak pratio tijekom letova dok je Charlie radio kao pilot za RAF. No nakon niza smrti bliskih ljudi 2017. godine, Charlie je počeo razmišljati o suicidu i zapao je u duboku depresiju.

Najprije mu je u ožujku umrla mama Jan (53) koja je bolovala od neurološke bolesti. Nedugo potom preminuo mu je prijatelj Will Moss koji je imao samo 22 godine. Umro je nakon provoda s društvom, a sumnja se da se predozirao. I na kraju godine preminula mu je posvojiteljica Samantha nakon srčanog udara.

Charlie je živio u gradiću Arnoldu i tada je odlučio odustati od obećavajuće karijere i sav novac uložiti u putovanje svijetom sa svojim ljubimcem. Tijekom putovanja podizao je svjesnost o različitim humanitarnim problemima. Primjerice, hodao je uz Hadrijanov zid kako bi pomogao kampanji udruga koje okupljaju oboljele od motoričkih bolesti. Hadrijanov zid je 120 kilometara dug rimski zid koji je dijelio Britanski otok napola. Charlie i tvor su skateboardom prešli 65 kilometara uzduž Londona kako bi podignuli svijest o zloporabi droga.

- Bilo mi je teško, ali nisam se htio predati. Nekoliko sam puta razmišljao kako se ubiti. Nisam se imao kamo okrenuti. Trebalo je mnogo hrabrosti da učinim to što sam učinio. Imao sam ušteđevinu i bio sam sretan što sam financijski siguran. No za mene su to bile samo stvari koje ništa ne znače. Zato sam se odlučio riješiti svega i otputovati s Banditom - kazao je Charlie.

Posjetili su više od 25 gradova u 11 država, a svoje su doživljaje redovito objavljivali na Facebooku. U studenom 2018. godine Charlie je objavio knjigu “Before Our Adventures" u kojoj je pisao o svojim iskustvima.

- Putovanje je za mene bilo oslobađajuće i zaista je to bilo predivno iskustvo - kazao je. Charlie sad u školama diljem Ujedinjenog Kraljevstva organizira predavanja za djecu na kojima ih uči o tome kako izgraditi samopouzdanje te im otkriva kako kampirati i preživjeti u prirodi.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: