Darivao bi joj osvježivač, pa je shvatila da ima grozan brak...

Požalivši se na Redditu da od supruga ne dobiva "personalizirane poklone", jedna je mlada žena shvatila da su problemi koje ima u braku veći od ikakvog "pogrešnog" poklona.

U vezi je sa suprugom deset godina, a u braku osam. Piše kako svih tih godina od njega nije dobila "nešto lijepo za Božić". Iako na prvi pogled kao da iz nje progovara "nezahvalna žena", istina je nešto tužnija.

Božićni pokloni mogu biti teška tema jer uvijek će vas uvijek netko pitati što ste od njega ili nje dobili za Božić. No neki parovi dogovore večeru ili kratko putovanje, pa se tako međusobno daruju. Za ovaj par, očito je tradicija do sada bila - neujednačeno davanje poklona.

Suprug, piše ta žena, svojoj majci i sestri kupuje naušnice s odgovarajućim kamenom za mjesec rođenja, a tati ribolovnu opremu. Prijatelju daruje uokvirenu fotografiju kako njih dvoje zajedno pecaju.

Iste godine, piše ona, njoj je nabavio kontrolor za "zajedničku" igraću konzolu koju nikad ne igra - nego on igra s prijateljima. Božić nisu materijalne stvari, ali kad suprug poklanja džemper i to još pogrešne veličine, čarape ili osvježivač prostora, tu zasigurno nešto ne štima. K tome ju je znao pitati i da li joj se sviđaju ti pokloni, a ona je prisiljena reći "da" jer inače izbije prepirka. Kontrolirajuća je to igra u kojoj se ona ne usudi reći ništa negativno o poklonu za koji zna da je grozan.

Bila bi potpuno zadovoljna i čarapama, iskrena je žena, da postoji lijep razlog iza njih, ali način na koji to njen suprug čini daje joj osjećaj kao da je to test ili tako nešto. Bio joj je prvi dečko - ona sada ima 28, on 32 godine - i do sada nije shvatila da stvari mogu i trebaju biti puno bolje.

Žali se i kako nikad nije dobila čestitku, ili neku posebnu večeru. Ništa. Ali on daje čestitke svima u svojoj obitelji i ne dozvoljava joj da se i ona potpiše.

Nije problem u novcu jer on radi kao kardiolog, a ona kao medicinska sestra i primanja su im i više nego solidna. Nije problem ni u tome da ona njemu ne kupuje "fine" stvari. U početku je mislila da štedi za nešto veliko, ali od te je ideje odustala. Mnogo je puta pokušala razgovarati s njim, ali to je "obično završavalo riječima da sam nezahvalna ili budala zbog toga što ne dobijem ništa što želim. I tako razgovor završava".

Ona uvijek izrađuje popise poklona s nekim praktičnim stvarčicama koje bi im mogle dobro doći u kućanstvu.

"No on obično uzima moj popis i to je posljednje što vidim i čujem od poklona", piše ona. Dodaje da je takvo ponašanje vrlo čudno jer je ostatak godine dotični gospodin dobar i "brine se za nju i sluša je".

"Znam da misli da je Božić poseban i da voli odlaziti obitelji i gledati kako svi otvaraju poklone, dive se, govore da su lijepi i sjajni. I mene razmazi na moj rođendan. No onda za Božić odjednom postane hladan i grozan", dodaje. Ona njemu pak daruje fini kožnati novčanik.

"Zna mi reći da mnogi ljudi na Božić ne dobiju ništa. Ni tople vode ni krova nemaju", piše supruga na Redditu. U komentarima su joj ljudi napisali da na nju "očito ne misli kao na ravnopravnog partnera." Ili "Ovaj tip zvuči kao da ga uopće nije briga za vas".

Žena je neprestano odgovarala na komentare, a oni su je nagnali da polako shvati koliko je nesretna u svom braku. Netko ju je pitao koliko često mora "njegovati njegov imidž", odnosno opravdavati ga s riječima "Ne poznaješ ga kao ja". Ona odgovara: "Sve vrijeme".

"Shvaćam sada sve što je moj brak" piše ona. Sve, od darivanja i načina na koji funkcionira(ju) u javnosti do seksualnog života, pokazuje da ga uopće ne zanima. Na kraju je zaključila da će pronaći dobrog odvjetnika. Ovog Božića možda ona njemu daruje posljednji dar: razvod.

