Darove možete staviti u kutiju od žitarica i omotati tkaninom

U svakom tjednu između Dana zahvalnosti i Božića Amerikanci bace 907 tisuća tona smeća više nego inače. To se može spriječiti, a prvo trebate početi od sebe, tvrdi Jennifer Basye Sander, autorica knjige “Green Christmas: How to Have a Joyous, Eco-Friendly Holiday Season”.

Dodaje kako je prva navika koja će promijeniti okoliš masovni odlazak u trgovine. Gomila automobila na cestama zagađuje prirodu pa autorica savjetuje naručivanje putem interneta.

Foto: Promo

- Jednostavnije je i priroda to voli. Sjedit ćete u toplini svog doma, a dostavljač će vam donijeti poklone na vrata. Može li jednostavnije - zaključuje. Kao bespotrebno zagađenje istaknula je i zamatanje poklona u ukrasni papir.

- Djeca ionako strgaju papir i odmah ga bace, a kutije u koje ste ih stavili nikad se više ne upotrijebe. Radije ih stavite u staru kutiju od žitarica. Ponovno ćete je iskoristiti i smeća će biti manje. Zamotajte kutiju u tkaninu i poklon je spreman - savjetuje voditeljica Publishing School for Writers. Dodaje kako od ostatka tkanine možete napraviti jednostavne poklon-vrećice za višekratnu upotrebu.

- U njih stavite darove i napomenite djetetu da ih ne potrga pa ih ponovno iskoristite. Možete mijenjati tkaninu - piše Basye Sander. Dodaje kako je blagdansko vrijeme odlično i za nove odluke. Jedna od njih može biti i nošenje šalice na posao i putovanja.

- Kad pijete iz nje, sjetite se da radite dobru stvar za prirodu jer ne koristite plastičnu čašu - ističe autorica.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: