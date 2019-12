Naši obrtnici svoje kuglice rade od zlata, pletu ih i pale tri puta

Petra Krhen Antolić odrasla je uz šljokice i kuglice te njoj Božić traje čitavu godinu, otkad zna za sebe. Njezina čarolija počinje tek nakon blagdana, jer nakon Božića počinje raditi nove kuglice i nakit za bor već za iduću godinu.

Ova stomatologinja po zanimanju, nakon naporna dana u ordinaciji, na zagrebačkom Bukovcu ulazi u svijet čarolije te počinje u vrućem staklu puhati kugle i rukom oslikavati krhke ukrase.

- Sve je počelo s mojim tatom koji je bio inženjer elektrotehnike. Naišao je prije 30-ak godina na čovjeka koji je radio neonske lampe. ‘Gle, Zatkić, od ovoga ti se može napraviti kuglica’, rekao je tad mojem ocu. Tata noćima nije spavao, sve dok za 100 njemačkih maraka nije naručio nešto staklenih cijevi. Umjesto ‘nešto’, stigao je cijeli kamion pun stakla. Roditelji su počeli, a ja nastavila raditi kuglice - prepričava Petra, koja već tradicionalno na zagrebačkom Adventu ima kućicu s kuglicama.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Petra i njezin suprug Alen odmah nakon Božića kreću izrađivati ukrase za iduću godinu. Još pomažu i Petrini roditelji, kao i nećakinja

Roditelji još pomažu, ali kuglice sad radi sa suprugom Alenom te ih do Božića izrade oko 20.000. Krhki ukrasi postali su njezina strast, ali i njezinih kupaca, koji na Badnjak šalju fotografije svojih borova s njezinim kuglicama.

- Njihove slike primam i iz Kine, Portugala, cijeloga svijeta, jer ih kupuju i kao suvenire - kaže nam Petra. Od roditelja je, osim Obrta Katarina, naslijedila i kalupe za ptičice, srca, jagode, zvonca, praščiće...

- A neki od tih kalupa su i 150 godina stari! Uz to, tijekom izrade koristimo staru tehniku srebrenja nakita iznutra tako da on u početku ima površinu kao staklo, a onda ga oslikavamo - otkriva Petra, koja svojim kuglicama iskače u moru jeftinog nakita iz uvoza. Kod njih su najprodavanije kugla s motivom Zagreba te šestinska kuglica. Turisti ih često kupuju kao suvenir.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Najprodavanija kuglica na adventskom štandu je šestinska, a jednako dobro se prodaje i ona sa zagrebačkim motivima. Kupuju ih i kao suvenire



A nekad je kuglice samo na području zagrebačkog Gornjeg Stenjevca “puhalo” 200-tinjak obitelji. Pomalo su svi prestajali i na kraju je ostao samo djed Martine Šimunković, povjesničarke umjetnosti i etnologinje, koja je od oca naslijedila i sačuvala zanat. Puhanju Koogla, kako je brendirala svoje kuglice, posvetila se u potpunosti zadnjih nekoliko godina, ali njezine nemaju šljokice te su minimalističke.

Foto: Borna Filić/PIXSELL Martina Šimunković treća je generacija u obitelji koja izrađuje kuglice. Sve je počeo njen djed, a ona danas radi prozirne, minimalističke staklene kuglice

- Imala sam priču, tradicijski obrt, ali sam htjela drugačiju kuglicu pa sam je ostavila prozirnu kako bi se vidjelo da je to staklo. Moja kuglica je mikrosvijet u koji stavljam lutkice, gnijezda s ptičicama, pera... - govori Martina, koja u izradi koristi samo prirodne materijale. Posebno u njezinim kuglicama je to što su one prozirne te otkrivaju njenu krhkost i prozračnost. Od nekoliko stotina kuglica, koliko je nekad davno proizvodio njen djed, ona ih proizvede svega nekoliko tisuća i kaže: "Ta kuglica nije za svakoga".

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL U svojim Kooglama zarobila je lutkice, anđele, borove, pera pauna...

- Jednom je gospođa u prolazu pitala zašto ne ukrašavam svoje kuglice. Objasnila sam joj da su moje drugačije, a ona je samo dobacila 'Sretno s prodajom' i otišla - smije se naša sugovornica. Svoj unikatni nakit za bor prodaje na Adventu na zagrebačkom Zrinjevcu.

U moru jeftinog božićnog nakita i Riječanka Željka Barbić (50) pokušava se istaknuti svojim rukom rađenim kuglicama od špage.

- 'Mama, zašto ne bismo otvorili kućnu radinost i tvoj hobi unovčili? Cijeli život heklaš, idemo od toga nešto napraviti. Ja ću ti pomoći', rekla sam majci. Mnogi su me razuvjeravali pitanjem što bih heklala? Odgovorila bih da je mnogima dosta jeftinih uvoznih proizvoda, plastike i vinila - govori nam Željka.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Željka svoje kuglice radi od špage u 50-ak boja. Nekad je radila u multinacionalnoj tvrtki, a onda je odlučila okrenuti stranicu i primiti se heklanja

Do tada je 25 godina radila u multinacionalnoj kompaniji, istrošila se i suočila sa zdravstvenim problemima. A onda je dala otkaz i u lipnju prošle godine osmislila brend "Why knot" (engl. Zašto ne?).

- To je bila najbolja odluka za mene, naučila sam puno novog što me čini zadovoljnom, o društvenim mrežama, webu, marketingu, fotografiranju, stekla nove prijatelje i suradnike. Ne zarađujem kao nekad, ali mi ništa ne fali - kaže Željka.

Za izradu kuglica koristi pamučni konop u 50-ak boja, a uz kuglice radi i romantične podloge, vjenčiće i bodiće. Njene balote, kako ona zove svoje kuglice, od stiropora su i 'oblači' ih u konop. Za jednu joj treba oko pola sata. Radi od jutra do mraka, ponekad do kasno u noć.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Dok izrađuje predmete koje je brendirala pod imenom

- Vuče me da nešto završim pa doše i 2 ujutro. Uživam u kreiranju, u ručnom radu, veselim bojama, recikliranom pamuku i drvenim dugmima. Uživam u veselim i sretnim ljudima, pomažemo im svojim proizvodima da interijer učine oku ljepšim, zdravijim i sigurnijim. Uživam u obitelji i životu. Uživam u novim znanjima, izazovima, uživam u pedesetoj i svima kažem – učinite nešto za sebe dok nije prekasno. Svijet postoji i izvan naših sigurnih zona samo mu treba dati priliku i treba tu priliku hrabro uhvatiti i iskoristiti. Mi žene to možemo - nasmijana je Željka.

Neodoljive kuglice radi i umjetnica Marina Marinski koja u svaki komad unosi posebnu ljubav i žanju u svojoj radionici u blizini Rijeke.

Foto: Martinski Martinski nakit rađen je od tekuće gline. Da bi se dobila ptičica ili kuglica, potrebno je tri puta nakit

- Moji ukrasi neodoljivo podsjećaju na ukrase naših baka i božićne jelke iz djetinjstva. Imam kuglice i ptičice. Prvi model ptičica zapravo sam isprintala, a onda sam napravila kalup od gipsa u koji ulijevam tekuću glinu. Kad se ona stisne, izvadimo ukrase iz kalupa, osušimo ga te kasnije doradim vodom i spužvicom. Obrađen i suh ide na prvo - biskvitno paljenje na 1040

stupnjeva Celzijusovih - prepričava Marina dugotrajni proces izrade samo jednog ukrasa. Nakon paljenja, nakit se oslikava i glazira pa opet pali. A na njega se stavlja i pravo zlato, pa se sve još jednom mora paliti. A svako paljenje traje osam sati, hlađenje 25. Sve to dugo traje i vrlo je sporo pa to utječe na cijenu - 140 kuna po komadu.

