'Dok sam radila u dežurstvu napipala sam kvržicu na dojci'

Ako se otkrije u ranoj fazi, rak je danas kronična bolest. Liječenje je lakše, a ishod obično uspješan. Zato je jako bitno da podsjetimo žene na to koliko je važan redoviti samopregled dojki. Također, vrlo je važno redovito obavljati mamografiju i UZV dojki, prema rasporedu i preporuci liječnika, ali treba naglasiti da se sve to uvijek radi u 1. fazi menstruacijskog ciklusa, neposredno nakon menstruacije, kad su dojke mekanije, ističe dr. Sandra Radović Radovčić, ginekologinja u KB Sestre milosrdnice sa subspecijalizacijom iz ginekološke onkologije, koja je i sama prije pet godina vodila borbu s rakom dojke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Danas je vrlo aktivna u podizanju svijesti o tome koliko je rano otkrivanje raka važno, pa često sudjeluje u mnogim akcijama, posebno udruge 'Nismo same'. Kaže kako bi i njezina borba vjerojatno bila lakša, odnosno moguće bi prošla bez iscrpljujućih kemoterapija, da oko godinu dana prije nego što je otkrila kvržicu na lijevoj dojci nije zagubila uputnicu za mamografiju i nonšalantno zaključila da je to znak da pretragu nije ni trebala obaviti, jer je 'zasigurno sve u redu'.

- Da sam se tad potrudila i ishodila novu uputnicu te otišla na pregled, rak bi se otkrio u ranijoj fazi i vjerojatno bih izbjegla kemoterapiju i bilo bi jednostavnije izboriti se s njim, jer što je ranije otkriven, liječenje je lakše i ishod je izvjesniji - kaže.

Ovako, kvržicu je otkrila slučajno, kad je već bila veličine trešnje, jedne noći na dežurstvu. Pozvao ju je mlađi kolega da hitno dođe u rađaonicu jer su jednoj trudnici pali fetalni otkucaji. Da bi djetetu spasila život, odmah se odlučila na porod vakuum ekstrakcijom, a kako se pritom zapljusnula plodovom vodom i krvlju, odmah se otišla istuširati. To joj je spasilo život.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Dok sam se tuširala, napipala sam kvržicu. Pod rukom je djelovala veličine zrna kukuruza i bila je tvrda, nepomična, bezbolna, što je tipično za karcinom. Odmah sam znala što je. U istom trenu, pod tušem sam se 'preznojila' i resetirala. Nekako sam progurala do jutra i odmah u 7 sati otišla kod kolege na ultrazvuk. Jasno se vidjela nejasno ograničena tumorska tvorba, tipična za karcinom, priča ginekologinja. Isto jutro je obavila pregled kod prijatelja i kolege prof. dr. sc. Ivana Milasa, plastičnog kirurga na Klinici za tumore. U međuvremenu je obavila MR i citopunkciju dojke, kao i potrebnu predoperacijsku obradu. Nakon dva sata od punkcije, kolegica citolog joj je javila nalaz: CDI gr.2. Ukratko, potvrđena je dijagnoza karcinoma.

- Tih nekoliko dana koliko sam čekala na operaciju nastavila sam raditi na Klinici, samo da ne mislim. Poslijepodneva bih provodila u šumi s mojom vjernom labradoricom. U srijedu navečer je zazvonio mobitel i akcija je počela: Idući dan poslijepodne sam provela na nuklearnoj medicini radi označavanja sentinela (limfnih čvorova), a odmah sljedeće jutro sam došla na operaciju, priča sugovornica. Obzirom da je rađena segmentektomija i sentinel limfni čvor – operacija tumora s okolnim tkivom s glavnim limfnim čvorovima – operacija i oporavak nakon nje nisu teški, žene se toga ne bi trebale bojati, kaže liječnica. I dokazuje svojim primjerom: Već sljedeći dan, u subotu, bila je kod kuće, a u ponedjeljak je krenula na posao. Tako joj je bilo lakše nego da sjedi i samo razmišlja o tome kakav će biti ishod patohistološkog nalaza.

Krajem tjedna nazvala ju je kolegica patolog. Dobra je vijest bila da je hormonski ovisan karcinom bio odstranjen u cijelosti, a limfni čvorovi negativni. No, s obzirom na njegove druge karakteristike, kemoterapija je bila neizbježna.

- E, tu me uhvatila muka, jer sam znala da će mi otpasti kosa, priča dr. Radović. Iako je kao liječnica znala da tako mora biti, kao pacijentica je počela tražiti razlog da ne prihvati kemoterapiju. Odlučila je zatražiti 'drugo mišljenje' izvan Hrvatske. Sljedeći tjedan otišla je na Kongres u Firencu te od tamo poslala e-mail poruke u ginekološku kliniku u Koelnu, gdje je svojevremeno hospitirala, u Mayo kliniku, te ginekologinji prof. dr. Tanji Čufer na Kliniku Golnik, u Ljubljani. U roku od nekoliko sati razlike stigla su sva tri odgovora e-mailom i u svima je stajalo da je kemoterapija potrebna.

- Odmah po povratku iz Firence, krenula sam na kemoterapiju, u moju 'Vinogradsku', kod prim. dr. Soldića. Odradila sam ju bez dana bolovanja i uz ginekološka dežurstva. Nakon 24-satnog dežurstva nedjeljom, u ponedjeljak ujutro primila bih 'kemicu', pa bih se skuterom provozala do grada, pojela izvrsnu bučnicu u Bogovićevoj i prošetala. S prvom mučninom bih krenula kući. Tih nekoliko dana slabosti i mučnina, kad nisam mogla stajati na nogama, zahvaljujući razumijevanju predstojnika moje klinike KK, 'odležala' bih na godišnjem odmoru, umjesto na bolovanju, a onda se vratila na posao, priča liječnica. Nije bilo lako, ali čovjek razumom, dobrom vjerom i pozitivnom energijom, uz podršku obitelji, sve nekako izdrži - kaže.

Tijekom kemoterapija je imala peh, dodaje, jer skupi antiemetik produženog djelovanja kod nje nije djelovao, a uz to je i blokirao receptore za druge lijekove. Zato je pribjegla THC smoli, kupljenoj ‘na crno’. To je bio rođendanski poklon od prijateljica.

- Obzirom da je smola gusta, malo se šprica zagrije na pari i namaže na desni kap smole, veličine zrna riže. To čovjeka malo omami, relaksira, a mene je spasilo da preživim tih 4-5 dana pakla, jer mi je ublažilo teško izdržive nuspojave, mučninu i opstipaciju, kaže liječnica. Kako je oduvijek bila pobornica alternativne medicine kao potpore medikamentoznom liječenju, svojim stavovima često zna naljutiti neke kolege liječnike koji uglavnom ne žele propisivati THC na recept, a koji se danas može legalno nabaviti u ljekarnama. A baš zbog vlastitog iskustva, kaže, ne želi šutjeti.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Mislim da danas, na žalost, zbog zdravstvenog sustava koji ima manjkavosti, često liječnici liječe dijagnozu, a ne pacijenta, jer nemaju dovoljno raspoloživog vremena da saslušaju čovjeka koji je preko puta njih, i to bi trebalo mijenjati. Mi liječnici bismo trebali objasniti pacijentima koje sve nuspojave kemoradioterapije mogu očekivati i kako se s njima nositi, kaže dr. Sandra Radović. Dodaje kako je još jedan od velikih problema to da se kemoterapija još uvijek uglavnom daje kroz kubitalne vene, jer je njih najlakše 'ubosti', a zna se da su upravo to krvne žile koje treba čuvati, dok kemoterapija nepovratno uništava krvne žile, pa kasnije čovjek ima traume od vađenja krvi, postavljanja braunile...

Borila se, kaže, sa svim uobičajenim simptomima koji prate kemoterapiju: mučninom, slabosti, aftama zbog pada imuniteta, problemima zbog oštećenja sluznice probavnog trakta, oštećenim noktima.

- Ali, sve je to bilo lakše otrpjeti, jer se ne vidi, nego patiti zbog ispadanja kose koja je, nama ženama često i zaštitni znak. Dva tjedna nakon prve kemoterapije počela mi je ispadati u pramenovima. Bila sam na poslu i malo prije indikacijskog sastanka Klinike, otišla obližnjoj frizerki. Spustila je rolete, zaključala salon, okrenula me da se ne gledam u ogledalo – hvala joj na tome! - i obrijala mi glavu. Nataknula sam na ćelavu glavu već spremnu periku sa bob frizurom i vratila se na sastanak u Kliniku, kao da se ništa nije dogodilo, priča s osmijehom dr. Sandra Radović. Svaki sljedeći ciklus kemoterapije bilo je sve teže za izdržati. Tako bi se nekad oslanjala o zidove Klinike kad ju nitko nije vidio, ali nije htjela tražiti pomoć.

- Takav moj ritam se i nije pokazao baš kao najbolja odluka, jer se organizam nije stigao odmoriti, već se stalno sve više iscrpljivao, a posljedice toga, uz pad imuniteta, osjećam i dan-danas. No, moj nepopravljivi optimizam, pozitiva, upornost i dalmatinski dišpet u tim su me trenucima držali na površini, kaže rođena Šibenčanka koji ni u najtežim danima nije gubila smisao za humor. Tulumarila je, kaže, kao da joj je zadnje u životu i puno se smijala.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Kad me nitko nije gledao, znala sam ‘pasti’ i plakati, ljutiti se, biti ljubomorna na sve one s kosom i na životnu nepravdu, a onda bih rekla sama sebi 'ima i gorih stvari u životu'. Tako je prošla i kemoterapija. Radioterapija je nakon toga bila kao šala -kaže. I te je terapije, naravno, odradila uz redovan posao.

- Ujutro ne bih išla na sastanak u Klinici, već na zračenje, pa bi mi, dok sam nepomično ležala u linearnom akceleratoru, znao zvoniti službeni mobitel. Najčešće bi to bio poziv da dođem u operacijsku salu. Ostala bih mirno ležati dok ne završi zračenje, a onda trk: oblačenje, periku na glavu i na posao, priča sugovornica. Ti oksidacijski procesi, dodaje, ostavili su nevidljive, ali velike posljedice. Stvorila joj se cista u spinalnom kanalu s neizdrživim bolovima, što je odmah operirala, a pojavile su se i promjene na koži i povećala joj se dioptrija, priča ginekologinja.

- Sad sam na hormonoterapiji koja mi krade mladost i pomalo uzima ženstvenost. No, ja sam prekaljeni borac. Dobro je dok je sve nekako rješivo. Sve prođe, kosa naraste, nokti se oporave, psiha očvrsne, sve stanice ožive i radost života postane potpuna. Sve ono što čovjeka žulja, sve ono nedostižno za čim cvili, bol koju, ljudskom zlobom i nepravdom nanesenu ćutimo, sve postane jedna obična velika glupost - pomalo pjesnički kaže ginekologinja.

No, izuzetno je važno, dodaje, stalno podsjećati žene koje su bolovale od raka dojke, da je zdravlje dragocjenost koju trebaju čuvati i za koju su i same odgovorne. Za njih su redoviti pregledi i kontrole posebno važni, dodaje.

- Kako sam i sama ginekološki onkolog, ne obavljam kontrole kod onkologa, već samo mog onkologa prim. dr. Soldića, izvijestim o nalazima. Naime, redovito godišnje vadim krv, i to sve kompletno, jer su mi vene 'drvene' i užasna mi je trauma vađenje krvi. Jednom godišnje radim MR dojki. I to mi je trauma, zbog odlazaka u Institut za tumore i postavljanja braunile radi kontrasta, a u međuvremenu obavim i UZV dojki i mamografiju, sve naizmjenično, jer su to sve komplementarne dijagnostičke metode. Također, 2 do 3 puta godišnje odradim i ginekološki UZV, što je važno radi kontrole debljine endometrija i pregleda jajnika, osobito kod onih koje su u jatrogenoj menopauzi, makar se meni ciklus vratio, što je rijetkost kad žena prođe kemo i uz hormonoth - priča dr. Radović.

I opet je, dodaje, važno imati na umu da se svi ovi pregledi, kao i samopregled dojki, rade u 1. fazi menstrualnog ciklusa.

U borbi protiv zloćudne bolesti treba razmisliti i o promjeni nekih navika, primjerice vezano uz prehranu, ili vježbanje, te iskoristiti prednosti nekih biljnih pripravaka ili dodataka prehrani, no ni u čemu ne treba pretjerivati, niti se ograničavati.

- THC smola ima svoje mjesto kod mučnina, povraćanja i bolova, malo umiri organizam, ali samo ako se uzima u pravilnim dozama. Svi znaju da je bijela panceta/špek i kapula/crveni luk zdrava, jer podižu leukocite. Mnogi piju sok koji se dobije blendanjem mrkve, cikle i jabuke sa medom i limunom. Đumbir je antiemetik, pomaže protiv mučnine, ali meni nije bio dostatan. Ljekovita kurkuma pojačana s crnim paprom je analgetik, a svakako ima i antioksidativni i protuupalni učinak i dobro ju je uzeti nakon obroka. Korisni su i dodaci koji imaju razna antioksidativna svojstva, na primjer limun, odnosno C-vitamin, graviola, vitamin B17 (klice iz koštica marelica), ili aronija (od koje sam ja povraćala), a uzima se 1 dcl/dan, nakon obroka, spominje neke od trikova koji mogu pomoći u ublažavanju posljedica kemoterapije. Prije kemoterapije, dodaje, imunološki se može pripremiti organizam uzimanjem beta-glukana i matične mliječi. No, sve to ima svoju pravovremenu primjenu, uvijek samo kao podrška u liječenju i samo u terapijskim dozama, a ne sve odjednom i u velikim, nekontroliranim količinama.

- Ne treba misliti da treba trpati sve to u sebe istovremeno i da će učinak tako bolji, naprotiv! I vrlo je važno da o svemu tome što uzimate ili planirate trošiti porazgovarate s onkologom, upozorava. Uništena kosa može se ojačati losionom od koprive za masiranje tjemena i bezalkoholnom tinkturom koprive koja se pije, na primjer u limunadi, dok ricinusovo ulje pospješuje rast ogoljelih trepavica i obrva. Također, za vrijeme kemoterapija treba piti dosta vode, ali i inače, dodaje.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Prehranu sam u međuvremenu promijenila utoliko što gotovo uopće ne jedem crveno meso, zato što mi više ne paše. Nikad ne jedem 'brzu hranu' i svaki dan jedem kuhano, puno voća i povrća, te pijem puno vode. Znam popiti i čašu vina, a prigodno i malo alkohola. Na primjer, obožavam štrukani Maraskin pelinkovac, kaže u šali liječnica. Dodaje kako ponekad od gušta zapali i 'koji cigaret', s tim da sama smota kvalitetan duhan.

- Normalno i aktivno živim život i uživam doslovno u svemu. Sve hobije i zadovoljstva stavljam na prvo mjesto. Na primjer, nekad sam rado putovala, a sad pogotovo. Glazba je moj hobi, sviram klavir, a unazad nešto više od godinu dana i alt-saksofon i to me ispunjava. Idem svaki dan u šumu sa psom, trčim, šetam, razgibavam se. Osjećam da to nije dovoljno i da bih se više trebala posvetiti svome tijelu, jer je gibanje najbolja prevencija osteoporoze, a vježbanje je važno da umanji nuspojave hormonalne terapije, no dan mi je doista prekratak, priča liječnica koja oduvijek veliki dio svoga srca nesebično poklanja svojim onkološkim pacijenticama.

Za njih joj, kaže, nije teško preokrenuti cijeli svijet, pa i podijeliti vlastito iskustvo s rakom te dati poneki savjet, kad procijeni da su ga u stanju prihvatiti.

Od prvog dana u njenoj borbi najveća su joj podrška definitivno bili suprug i sin, kao i kolege s kojima radi, koji su imali ulogu u njenom liječenju, kaže.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Majci nisam niti rekla što mi je, tako da se šokirala. Zapravo, kad je vidjela moju 'novu' frizuru-periku, ne znajući što se događa, rekla je da izgledam 'nikad bolje' i da 'nikad nisam imala bolju frizuru', pa sam joj tad, uz smijeh i ispričala što se događa, priča. I inače nije puno govorila o bolesti, niti tražila ili očekivala pomoć, jer po prirodi nije 'cimizdrina', kako bi rekli njeni Šibenčani. Ni danas, pet godina od dijagnoze, uglavnom se ne osvrće na ono što je prošla i s puno optimizma gleda naprijed, iako nije uvijek lako.

Ako je čovjek pozitivan, vedar i optimističan, sve je lakše. Manje si naporan obitelji i okolini, jer nitko ne voli bolest i teret koji ona neizostavno nosi, kaže. Važna je, dodaje, i radna sredina, da se čovjek u njoj osjeća ugodno, da izbjegne stresne situacije koliko god je to moguće.

- Važno je i posložiti životne prioritete, ugoditi sebi, napraviti oko sebe emotivni obrambeni mehanizam, da te što manje taknu stvari koje najviše žuljaju, a zapravo nisu bitne. Važno je ne žaliti za nečim teško dostižnim, za što treba uložiti puno emocija i energije, a da to, kad sve zbrojiš i oduzmeš, svu tu energiju možda i ne zavrjeđuje. Važno je izbaciti bijes iz sebe, ako te nešto ili netko muči, da to odmah kažeš, da sebe rasteretiš, bez nepotrebnog nagomilavanja loših misli i emocija, jer se memorija uvijek 'lijepi' na negativno. Važno je pokušati sa što manje potrošene energije postići mir u sebi i oko sebe. Važno je smijati se, jer smijeh je lijek, važno je imati dobre unutarnje misli, one koje te determiniraju. Važno je čitati, jer se tako trenira mozak i obogaćuje čovjekov unutarnji duhovni svijet. Meni je glazba terapija duše koja me ispunjava i smiruje. Svakako je važno svakodnevno raditi na sebi, na bilo koji način, a nekad i - ne radeći ništa, zaključuje s osmijehom liječnica.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: