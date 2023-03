Darujemo džepni kalkulator za lakšu konverziju iz eura u kune

Iako je euro službena valuta od početka godine, gotovo svi smo još u fazi privikavanja. Tijekom kupovine, kad saznamo cijenu određenog artikla ili dok gledamo cjelokupni račun, odmah sve pokušavamo preračunati u kune. No to nerijetko ne ide glatko pa posežemo za kalkulatorom, koji mnogima nije uvijek pri ruci. Kako biste to izbjegli, donosimo vam fenomenalan dar.

U subotu, 18. ožujka svim čitateljima 24sata darujemo karticu konverzije, uz koju ćete bez muka znati koliko trošite. Veličine je džepnog kalendara pa stane u svaki novčanik i uvijek može biti uz vas.

Foto: 24sata

Jednostavno je - samo pogledajte određeni iznos u eurima i do njega stoji konverzija u kunama, a oni se kreću od 10 centi pa sve do 500 eura. Trošenje će sad biti lakše i kontroliranije, osobito ako se još niste privikli na novu valutu.

