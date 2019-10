Dečki ocjenjivali izgled kolegica - nisu očekivali pobunu u školi

Nedavno je skupina dječaka iz srednje škole Bethesda-Chevy Chase u Marylandu u SAD-u objavila popis kolegica u kojem ih 'rangiraju po stupnju atraktivnosti'. Djevojke nisu htjele samo prijeći preko toga i odlučile su se pobrinuti da dečki odgovaraju za takvo objektiviziranje.

Za to su se založile prvo u upravi svoje škole, a onda i šire - da se svugdje uvedu stroža pravila protiv uznemiravanja i da škole napokon postanu sigurno okruženje za sve.

Na popisu je bilo 100 djevojaka koje su dečki ocijenili ocjenama od 5,5 do 9,4, a popis je postao javan kad ga je netko iz škole snimio i poslao svim učenicima.

Iako se pojavio tek nedavno, sastavljen je prije više od godinu dana, što je neke djevojke jako uznemirilo jer su, kažu, vjerovale da su im dečki iz razreda prijatelji, a oni su ih povrijedili, objektivizirali i posramili.

Jedna od djevojaka s popisa, Lee Schwartz, otkrila je da se od tada mnoge od njih 'boje i otići do WC-a, da ih dečki ne bi ocjenjivali'.

- Grozna je spoznaja da te najbliži prijatelji koji se s tobom druže, zapravo potiho promatraju i ocjenjuju. To je izdaja i pokazuje da im nisam ništa više nego broj - rekla je maturantica.

Ovo naravno nije prvi put da je jedan takav popis napravljen ili otkriven, a u školi Bethesda-Chevy Chase su i prijašnje generacije radile isto. Tako je, zapravo, bilo u školama diljem SAD-a, ali i puno šire. Samim svojim postojanjem i Facebook, piše Up Worthy, dječacima pomaže da organiziraju glasanje za ovake liste. No ovaj je popis očito bio 'jedan previše', a pojavio se u SAD-u baš u vrijeme najveće popularnosti pokreta #MeToo i #TimesUp, pa su neke od djevojaka odlučile kako je pravo vrijeme da se stvari počnu mijenjati.

Prvo su od škole zahtijevale da se odgovorne dječake kazni, te da se uvede program koji bi sve učenike educirao o problemima koji nastaju zbog takvog vrednovanja žena i djevojaka, kao i o 'toksičnoj' kulturi koja je tako nešto uopće dopustila.

- Ova će generacija promijeniti takva razmišljanja, jer nam je dosta kulture u kojoj se govori 'dečki će uvijek biti dečki' - rekla je učenica Yasmin Behbehan.

No djevojke se brzo pokušalo 'ušutkati' pa su dobile upute da 'o ovome ne razgovaraju ni u školi ni oko nje'. Saznale su i da je zbog popisa samo jedan dječak udaljen sa nastave, i to na - jedan dan. To je za njih bilo neprihvatljivo, pa su se skupile da poruče kako se osjećaju. Nakon nekoliko demonstracija, s upravom škole su uspjele dogovoriti da održe sastanak s muškim đacima, uključujući i dečke koji su popis kreirali i podijelili.

Na sastanku, koji je trajao dva i pol sata, neke od njih održale su dirljive govore o tome kako se osjećaju zbog popisa i drugih iskustava vezanih uz seksualna zlostavljanja, uznemiravanja i objektiviziranja djevojaka, u školi i izvan nje. Navodno je sastanak imao jak utjecaj na sve dečke, pogotovo one koji su sporni popis sastavili. Nakon što su ih saslušali, dečki su se ispričali, a jedan od njih je rekao:

- Kad živite u kulturi u kojoj je normalno tako pričati, normalno je i napraviti popis. Napravite popis i lako se iz vida izgube eventualne posljedice toga. No nakon što sam čuo djevojke i kako je to na njih utjecalo, mislim da je vrijeme da se stvari promjene, a ovo neću tako brzo zaboraviti.

