Posvađajte se kako treba: Bez udaranja, 'tihe mise' i prekida

Neslaganje i svađa neophodna je u svakoj vezi, bila ona kvalitetna ili ne. No, kako bi se što 'bolje' posvađali, odnosno kako bi nešto dobro proizašlo iz toga, važno je znati da postoje nepisana pravila o svađama.

Psihologica dr. Roberta Satow izdvojila je šest situacija koje se ne bi smjele događati tijekom svađe.

1. Fizičko zlostavljanje

Udaranje partnera najgora je stvar koju možete napraviti. No nedopustivo je i bacanje stvari, udaranje u zid ili šakom o stol. Sve to su fizičke aktivnosti koje mogu prestraviti partnera i od kojih nasilje u obitelji kreće.

2. Psovanje ili vikanje

Dok je udaranje fizičko nasilje, psovke ili vrištanje su verbalno nasilje. Time dokazujete da ne možete kontrolirati svoj bijes i samo zastrašujete partnera.

3. Prekidanje

Ako ne dopuštate partneru da dođe do riječi i ima prostor za izražavanje misli i osjećaja, zlostavljate ga na drugi način. Tako će vaši problemi samo eskalirati jer on nakuplja bijes i frustraciju.

4. Isticanje onoga što je partner krivo napravio: 'Ali ti si...'

Činjenica da je partner napravio nešto što vas uznemiruje, ne opravdava da vi radite nešto što njega uznemirava. Svatko bi trebao izreći kad je povrijeđen. Na primjer, kada vaš partner kaže da je povrijeđen i to ste raspravili (objasnili ste mu to i/ili se ispričali), tek tada možete iznijeti nešto što je on napravio i da vas muči.

5. Prijetiti prekidom

Odluka o prekidu veze ne smije biti dio svađe ili neslaganja. Često je koristi partner koji se osjeća bespomoćnim za rješavanje problema u odnosu. Ponekad se koristi i kao način da se ušutka partnera i zadrži kontrola u vezi. Ako smatrate da ne možete više biti u vezi i to vas čini nezadovoljnima, prekinite je. Ali to bi trebalo biti nakon razmatranja, a ne usred svađe.

6. 'Tiha misa'

Neki odbijaju svađu ili bilo kakvu raspravu. To može biti pokušaj kontrole njihovog bijesa i kažnjavanje partnera, ili oboje.

Ako smatrate da vam bijes izmiče kontroli, možete reći partneru: 'Moram se smiriti da bih mogao razgovarati' ili 'Idem malo odmoriti pa ćemo pričati kad se smirim'. To je drugačije i potpuno je legitimno. Loše je kada ne želite razgovarati mjesecima o nekom problemu. To ne dovodi do rješavanja, nego do pogoršanja odnosa.

