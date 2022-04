Dečki otkrili privlačne stvari koje cure rade na prvom spoju

Dok su i muškarci i žene skloni razmišljati o svemu što može krenuti 'nizbrdo' na spoju, stvari koje nas čine nervoznima i uznemirujućima pomalo se razlikuju.

Žene se najčešće brinu o uspostavljanju veze, hoće li se svidjeti muškarcu i o čemu će pričati, dok se muškarci obično pitaju hoće li to biti neobavezno druženje ili spoj koji može voditi nečem ozbiljnijem.

Muškarci na Redditu cijelo vrijeme pričaju o takvim temama, a kada netko posjeti AskMen forum kako bi saznao što muškarci stvarno misle o nečemu, hrpa muškaraca rado će objasniti u detalje sve što njihove kolegice 'Redditori' žele znati.

U jednoj nedavnoj temi, žena je pitala: 'Što je najatraktivnije što žena može učiniti na prvom spoju?'

Čitajte dalje kako biste saznali što muškarci na Redditu kažu da najatraktivnije žene rade tijekom nevjerojatnog prvog spoja!

1. Spreme mobitel.

'Sinoć smo imali prvi spoj. Nitko od nas tijekom večeri nije pogledao u mobitel. Tri sata su prošla brzo bez prekida za tipkanje i pozive.'

2. Fizički dodir.

'Najbolji način da pokažete jasan interes su kratki ili 'slučajni' dodiri. Ako ste zainteresirani, dodirnite muškarca s kojim ste na spoju. Probijanje barijere dodira i pokretanje fizičkog kontakta, čak i samo malo, povećava intimnost spoja. Ako ste mu privlačni, ovo je zeleno svjetlo da ste zainteresirani.'

3. Značajno pogledaju muškarca.

'Na kraju spoja, osvrnite se malo prije nego što nestanete iz vidokruga. Recimo da ulazite u taksi. Neposredno prije nego što zatvorite vrata, još jednom bacite pogled prema svojem spoju i lagano mu mahnite.'

4. Naprave prvi potez.

'Jednom sam se družio s djevojkom i konačno sam došao do toga da je poljubim, ali to sam učinio prilično lagano jer sam i dalje bio nervozan. Pogledala me i pitala 'Što je to bilo?' zatim me zgrabila za majicu, povukla me prema sebi i strastveno me poljubila. Šokiran, oduševljen, sve sam osjećao...'

5. Točne su.

'Pojavi se na vrijeme.'

6. Kulturne su.

- Bio sam na par spojeva na kojima su žene kasnile, ali bih uvijek dobio poruku s isprikom i objašnjenjem zašto kasne. Ponekad je to neizbježno u Londonu kad ne živite/radite u istom kvartu u kojemu je spoj, ali sve dok me obavijeste i pristojne su u vezi kašnjenja - stvarno nema problema.'

7. Pokazuju interes.

'Zanima ju što govorim. Ljubi me. Ja sam jednostavan čovjek.'

8. Preuzimaju inicijativu.

'Na jednom od najboljih spojeva kojem sam ikad bio, žena me poljubila čim sam otvorio vrata i kad smo se predstavili, da se riješimo pritiska brige o prvom poljupcu na kraju noći. To je bilo fantastično!'

9. Ostvaruju kontakt očima.

'Duži kontakt očima i lijepo miriše.'

10. Slušaju.

'Pokažite stvarni interes dok ste na spoju i nakon njega. Ne govorim da morate biti posvuda, slušati svakakve gluposti, samo pokažite istinski interes za cjelokupni događaj, bilo tako što ćete započeti razgovore, imati mišljenje o tome kamo ići ili što jesti.

11. Spominju drugi spoj.

'Nakon spoja/na kraju, pokaži da to želiš ponoviti. Nema ništa bolje (barem za mene) od žene koja je dovoljno samouvjerena da pokaže da joj se sviđaš i koja je željna nastaviti se nalaziti sa mnom.'

12. Odvažne su.

'Također sam bio na spoju s djevojkom koja me odvela u knjižnicu na fakultetu nakon našeg spoja i izazivala me da ju poljubim između redova. Pobijedio sam.'

13. Opuštene su.

'Razgovaraj sa mnom kao da nismo na spoju.'

14. Aktivno sudjeluju.

'Aktivno sudjelovanje u pokretanju i održavanju razgovora. To je dvosmjerna ulica.'

15. Nasmijane su.

'Smijete se našim glupim šalama.'

16. Znaju biti 'mračne'.

'Mračni meme. Ne glupi, prisiljeni, već prikrivena aluzija negdje u razgovoru koju neuvježbano uho ne može otkriti.'

17. Vole igru riječi.

'Igre riječima koje ne mogu svi shvatiti.' piše Your Tango.

18. Ljudi su.

'Stvarno samo budi normalno ljudsko biće koje ima solidan smisao za humor.'

19. Preuzimaju kontrolu.

'Za mene je najatraktivnija stvar koju žena može učiniti u bilo kojem trenutku, pa tako i na prvom spoju, preuzeti kontrolu. Vodi, asertivna je i sposobna preuzeti inicijativu.'

20. Traže vas da se javite.

'Kad žena kaže: 'Javi mi se kad stigneš kući u komadu.' prilično jamči drugi spoj. Znam da je dobra djevojka i da je ispravno odgojena.'

Sljedeći put kad se budete spremali izaći na veliki i uzbudljivi prvi spoj, imajte na umu da je muškarcima stalo jednako kao i vama, a u mnogim slučajevima jednako su zabrinuti koliko i vi o ostavljanju pozitivnog prvog dojma!

