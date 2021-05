U većini slučajeva tijekom druženja s drugim ljudima stalo nam je do toga da nas ljudi dožive kao zanimljive, kompetentne, profesionalce i potencijalno kvalitetne partnere. No, ako ne ostavimo na njih takav dojam, teško je očekivati da će netko biti motiviran za to da nam se opet javi i surađuje s nama. Sve je povezano s emocionalnom inteligencijom, koja predstavlja skup vještina i kvaliteta koje ljudima omogućuju stvaranje dubljih i bližih odnosa s drugima.

Dopadljivost je ključni sastojak toga, a njegove su prednosti u izgradnji karijere često vrlo očite. Na primjer, ako ste ljudima simpatični i znate pokazati da volite svoje suradnike, to povećava šanse za promaknuće. No, često nemamo puno vremena za pokazivanje svih svojih kvaliteta za šarmiranje ljudi. Evo nekoliko jednostavnih stvari koje emocionalno inteligentni ljudi čine kako bi učvrstili pozitivan dojam i ljudima bili simpatični od prvog kontakta.

1. Pokažite iskreni entuzijazam za sastanak

U poslovnom kontekstu, naše držanje je tijekom predstavljanja službeno i ozbiljno. To bi se moglo činiti formalnim i 'primjerenim', ali nije uvijek najbolji izbor ako želite ostaviti dojam. Nećete bolje proći niti s prisilnim smiješkom i prekomjernim ponavljanjem fraze kako ste oduševljeni što konačno imate priliku upoznati sugovornika.

Umjesto toga jednostavno budite prirodni. Pretvarajte se da upoznajete novog partnera svog brata ili sestre, jer ćete tako izvući i svoj najbolji, autentični osmijeh. Budite otvorena i opuštena držanja, s nogama u širokom stavu. Uspostavite kontakt očima, ponudite čvrsto rukovanje. Zapravo je to vrlo lako.

2. Dajte kompliment

Emocionalno inteligentni ljudi sjajno slušaju od prvog trenutka kad sklope poznanstvo. Znaju da većina ljudi voli pričati o sebi i da će cijeniti svakoga tko će ih iskreno slušati. Problem je u tome što smo većinu vremena - posebno kada se sretnemo s nekim - prezauzeti razmišljanjem o vlastitim odgovorima. Ta je tendencija prirodna, a ponekad se pogoršava kad smo nervozni.

Stoga tretirajte prvih pet minuta nakon sastanka s nekim kao tihu sesiju kviza: Pretvarajte se da ga testirate kako biste saznali koliko možete otkriti o novom poznaniku. Kada dobijete dovoljno informacija, iskoristite nešto od toga kako biste pohvalili sugovornika. Ljudi vole imati osjećaj da primjećujete njihove pozitivne osobine.

3. Postavite barem dva otvorena pitanja

Razgovori često brzo umiru ili se pretvore u monolog ako ih ne potičemo. Kad netko počne pričati o nečemu u čemu uživa, iskoristite to kao uvod da biste pitali više. Cilj je barem dva otvorena pitanja u prvih nekoliko minuta razgovora. To bi trebalo biti dovoljno za pokretanje dobrog i dubokog razgovora. Na podsvjesnoj razini brzo ćete postati netko koga pamte kao ugodnu osobu i s kime se vole družiti.

4. Pronađite nešto što dijelite

Jeste li ikad razgovarali s nekim i zatekli ih kako rastreseno gledaju ili petljaju po telefonu? Vjerojatno vam se neće svidjeti na prvu. Da bi netko zaokupio vašu pažnju, morate se usredotočiti isključivo na njega. Zato morate pronaći neki zajednički interes.

Općenito se najlakše povezujemo s ljudima s kojima imamo nešto zajedničko. Te osobine nisu uvijek očite, treba ih istražiti. Čak i ako naizgled nemate dodirnih točaka - na primjer s osobom koja voli trčanje, a vi ne - možete pronaći detalj. Primjerice, moguće je da voli dobru hranu, kao i vi, pa je dobro pitati što jede nakon trčanja. To može biti tema za ugodnu razmjenu informacija.

Obratite pažnju na to zbog čega nekome zaiskre oči, kada sjeda uspravnije i djeluje zainteresirano dok razgovarate. Ti znakovi mogu pružiti veliku priliku za brzo pronalaženje zajedničkih osobina, strasti i ideja o kojima ćemo razgovarati u tih ključnih nekoliko minuta dok stvaramo prve dojmove.

5. Izgovorite njihovo ime i zapamtite ključne činjenice

Svatko voli zvuk svog imena. Izgovorite ime čovjeka kojeg ste upoznali i ponovite više puta u razgovoru te obavezno dodajte kad se pozdravljate na odlasku: 'Jako mi je drago što smo se upoznali, Marko' ili 'Hvala vam na razgovoru, Sanja, ostat ćemo u kontaktu', donosi portal Fast Company.

Emocionalno inteligentni ljudi pojačavaju dopadljivost koju su stekli tijekom prvih dojmova tako da se prisjete nekoliko ključnih detalja. Pokušajte zapamtiti ime partnera svog novog poznanika, njegove djece ili kućnih ljubimaca, ili pak preporuke za odmor koju su podijelili. To su korisne informacije za poticanje razgovora kad se sljedeći put sretnete.