Što naručujete za jelo na prvom spoju? Evo što to govori o vama

Kao stručnjakinja za bonton i koautor Debrettovog A-Z modernog ponašanja, preplavljena sam pitanjima klijenata o suptilnim stvarima u kojima griješimo kad jedemo. U prošlotjednoj emisiji Spoja na slijepo muškarac je bio šokiran odabirom jela žene, i bio je u pravu. Izabrala je ribu, što nije dobar izbor za prvi spoj, ali... On je pak uzeo Curry, pa sam začuđena da je uspio 'namirisati' njezin tanjur preko arome češnjaka i začina iz svog vlastitog, rekla je Jo Bryant , britanska stručnjakinja za ponašanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Bonton

Ono što se tiče prvih dojmova za stolom je da se mnogo toga događa, a nema se kamo sakriti - jasno se vide vaši maniri za stolom, ukus i način na koji jedete.

- Prema mom iskustvu, ono što odlučite naručiti može nesvjesno otkriti iznenađujuće mnogo o vama - objasnila je.

Ovdje je moj osnovni vodič za bonton pri izboru jela na prvom spoju... i što bi to moglo reći o vama.

Tjestenina Penne s umacima i dodacima

Možda mislite o penne tjestenini kao o dosadnom jelu, ali prevarili biste se. Elegantna i laka za jedenje, žena koja naručuje penne, jede uredne male zalogaje tjestenine, što ju karakterizira kao profesionalca za spojeve. Možda je tradicionalna, nije osobito nervozna - ali je također osjetljiva na druge i nije pretjerano izbirljiva. Odabirom nečega što može jesti samo vilicom, može se usredotočiti na upoznavanje svog partnera, objašnjava Jo.

Isto se ne može reći za okorjelog kockara koji bira špagete bolonjez. Ovaj kockar će biti u središtu pozornosti iz svih pogrešnih razloga jer će netko s kim su na spoju biti na dodatnom oprezu od letećeg umaka, dijelova špageta ili potencijalnih mrlja na sebi ili stolu.

Burger i krumpirići

- To je hrabra, samouvjerena i možda manje samosvjesna žena koja bira hamburger i krumpiriće na prvom spoju. Ako ga podignete rukama, vjerojatno će vam ostati umaka na licu, na rukama, a možda 'potegne' i do lakta. To uglavnom naručuju žene koje imaju puno samopouzdanja i nije im previše stalo do spoja. Također, ona nije zabrinuta time kako će biti doživljena, uživa u jelu i jasno pokazuje 'ovo sam ja' - kaže Jo.

Ako ste oboje naručili burgere, onda je stvar drugačija. Postoji šansa da nećete ostaviti najbolji prvi dojam, ali nekim bi se muškarcima mogla svidjeti ova osobina koja se ne može kontrolirati. Ipak, u pitanju je veliki rizik.

Dva predjela

Svi imamo onog prijatelja koji naručuje dva predjela ili predjelo i prilog umjesto glavnog jela.

- Možda pazite na svoju težinu ili niste jako gladni. Ali možete postaviti krivi ton spoju, jer ste poremetili ritam obroka - objašnjava Jo.

Jasno je da ste neovisni, ali i potencijalno prilično jake volje ili sebični. Ako odaberete ovu opciju, objasnite čovjeku s kojim ste na spoju svoj neobičan izbor i pobrinite se da vaša hrana dolazi u isto vrijeme kada i glavno jelo.

Školjke i morski plodovi su samo za stručnjake

- Ili ste navikli jesti po restoranima i odavno naučili kako jesti kozice ili rakove, ili ste pretenciozni amater - kaže Jo.

Dagnje, jastog i kamenice mogu se činiti sofisticiranim, senzualnim izborom, ali vjerojatno će vas dovesti u neugodnu situaciju. Dok jedete, potencijal za ogroman masni nered je prevelik za prvi spoj i vašem partneru će biti odmah jasno da nemate pojma što radite.

Dilema o dijeljenju obroka

S jedne strane, to pokazuje spremnost na romantično upoznavanje potencijalnog partnera. Žena koja je spremna podijeliti jelo je otvorena, ležerna i zainteresirana za nešto više. Zajednički tanjur također smanjuje pritisak na ono što naručiti, ugodan je ledolomac i znači da ne morate previše jesti ako ne želite.

- Tu je početno neugodno 'Oh uzmi ti prvi'. Tada ni jedna strana ne zna koliko jesti, a koliko ostaviti drugoj osobi. Rekla bih da je za sve osim za one najopuštenije ovo kompleksno za riješiti po pravilima bontona, s kojim se zapravo ne želite zamarati - objasnila je za Daily Mail.

Foie Gras ili teletina

- Ah da, jela provokatora. Ako imate čvrsto mišljenje i mislite da ste upućeniji 'u stvari' od drugih ljudi, samo dajte. Ali morate li dati tako borbenu notu na prvom spoju? To daje prvi dojam da biste radije pogriješili nego nego priznali grešku, da je vaše mišljenje jedino važno i da niste zabrinuti time uvrijedite li nekoga svojim riječima - ili izborom - kaže Jo.

To također postavlja pitanje što učiniti ako je vaš partner na spoju vegetarijanac ili vegan. Lijepo ponašanje nalaže da ne naručujete nešto previše upadljivo mesnato - bez janjećeg vrata ili rebarca, savjetuje Jo.

Ali ako ste vegetarijanac koji gleda kako vaš spoj pohotno napada teletinu, ugrizite se za usnu.

- Zaboravite da ćete ih promijeniti i pokazati im čari vegetarijanske kuhinje ako vole dobar komad mesa - objašnjava i dodaje da je 'nemoguće promijeniti nekoga'.

Zaboravite na egzotična jela

Birajte praktično. Zaboravite isprobavanje novih stvari i odaberite nešto za što znate da vam se sviđa. Na taj način možete se usredotočiti na svoje ponašanje za stolom bez brige kako jesti nešto neobično i egzotično na tanjuru.

Također, naručite nešto što možete uredno jesti, čak i ako to znači da se odreknete svojeg omiljenog jela.

Sačuvajte pljeskavicu koja kapa ili špagete bolonjez za večeru sa svojim najboljim prijateljem i zapamtite da je nesmetani razgovor cilj spoja.

Pokušajte jesti istim tempom kao i oni

- Važan je i način na koji se hranite. Moja osobna frustracija je što ljudi rijetko razmišljaju o tempu jedenja. Idealno bi bilo da ili ubrzate ili usporite jedenje jela kako biste ga završili u isto vrijeme kad i osoba s kojom ste na spoju - kaže.

Ljudi koji brzo jedu se često nađu u situacijama da ne znaju gdje bi pogledali ili što bi radili dok im spoj ne završi. A na drugu stranu, oni koji sporo jedu osjećaju dodatni pritisak da što prije završe, pa će često ostaviti i nepojedeno jelo jer im je prisjelo.

- A ako otkrijete na kraju spoja da ste jedva dotakli hranu - možda previše pričate - zaključuje.

Pravi izbor pića

Šampanjac i vino su popularni izbori pa zašto ne biste popili čašu? Ali nemojte raditi scenu naručujući šampanjac samo za vas - to bi moglo izgledati bezobrazno.

Pivo je danas dobro za ženu, ali ako se osjećate samosvjesno, naručite craft pivo ili Radler.

Nažalost, izgledat ćete nespretno ako dođete za stol s koktelom. To je isključivo piće koje se pije prije večere, a tequila sunrise i steak jednostavno ne idu zajedno.

Odlučili ste se za vino? Sjajno! Ali nemojte se pretvarati da o tome znate više od čovjeka s kojim ste na spoju.

Ne budite ni vinski snob – osjetit ćete kiselu notu ako se bunite na okus i tražite da vam se donese nešto drugo - pogotovo ako ne znate sami izabrati što drugo.

Najčitaniji članci