Dečki u bermudama: Top boje su plava, bež i maslinasto zelena

Imaju casual karakter te su uglavnom dužine do iznad koljena. Neke imaju gumu oko struka, što je dosta praktično, no najpopularnije su one s gumbima i remenom.

Boje poput tamno plave, maslinasto zelene i bež dio su muške modne svakodnevice.

Remenje je vrlo jednostavno, glatko ili u obliku pletenice od kožnatih traka.

Plavi tonovi među popularnijima su u muškoj garderobi, bez obzira na sezonu.

Uz neutralne tonove super idu klasične, bijele majice i košulje.

S tamnom maslinasto zelenom ne možete pogriješiti.

Uz bermude savršeno idu lagane lanene košulje.

Ovo su hit hlače za po gradu, ali i dane odmora.

Bermude su super na tenisice i mokasine, naročito kad je riječ o nekim urbanim situacijama.

Uglavnom su jednobojne, no ako su ukrašene motivima, to su sitni, diskretni.

