Dečko joj pomogao obrijati glavu pa je isto napravio i sebi

<p>Ljubav ne izdaje, a dokaz za to je mlada djevojka, koja je zbog alopecije - stanja koji uzrokuje gubitak kose, zamolila svog dečka da joj obrije glavu. On joj je pomogao, a kad je završio, neočekivano je počeo brijati i svoju kako bi joj olakšao, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/man-shaves-girlfriends-head-moving-video" target="_blank">FoxNews. </a></p><p>- Nakon što mi je prvi put u deset godina naraslo nešto kose, morala sam zamoliti dečka da mi ipak obrije glavu - napisala je <strong>Eva Barilaro</strong> u opisu videa na TikToku u svibnju. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Obrijao glavu i sebi u znak podrške</p><p>Kratki video postao je viralan, a ona je počela plakati kada je shvatila da je on bez razmišljanja sebi napravio isto. </p><p>Isječak je naknadno na Twitteru podijelio američki košarkaš<strong> Rex Chapman.</strong></p><p>- Izvadite maramice - napisao je u opisu videa.</p><p>Na isti video, mnogi su podijelili i svoje priče gdje su na isti način podržali svoje najmilije. </p><p>- Moja supruga također ima alopeciju od svoje treće godine. Kada smo na vjenčanju govorili zavjete jedan drugome komentirala je moj prirodan gubitak kose i rekla ' Od sada na dalje ćelavimo zajedno', na što su svi prasnuli u smijeh - napisao je jedan korisnik Twittera. </p><p><br/> - Ovo smo ja i moja sada 21-godišnja kćer Chloe. Imala je šest godina kada se liječila od leukemije pa sam obrijala i svoju glavu kako bi bile slične. Ona me pitala 'Zašto jednostavno nismo barbiki obrijali glavu?' - rekla je još jedna majka na Twitteru. </p>