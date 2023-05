Dečko sve češće odbija seks s vama? Evo koji je mogući razlog

Čujete li često riječi "nećemo večeras" od svog muškarca vjerojatno ćete se osjećati odbačeno i neželjeno. No to ne mora značiti da vas više ne voli i da mu niste više privlačni. I muškarci često odbijaju seks, i to obično zbog ovih 10 razloga:

1. Želi se odmoriti sam

Ako se svaku večer vaš muškarac povlači da bi se sam odmorio, bilo čitanjem, igranjem igrica ili na neki drugi način, s vremenom se možete udaljiti. Dajte mu do znanja da vam nedostaje. Recite mu da razumijete da se treba odmoriti, ali i da se svaku večer odmarate jedno bez drugog te da želite pronaći nešto u čemu ćete oboje uživati.

Foto: Dreamstime

2. Djeca

Nije novost da je mnogim muškarcima teško doživljavati suprugu kao na seksualno biće nakon što postanu mame. Također, orijentiranost isključivo na djecu, a ne na vaš odnos, može vas udaljiti. Pronađite vrijeme za sebe.

3. Radije igra igrice ili gleda nogomet

Kao što ženama nije prirodno da večer provedu gledajući utakmicu, tako ni muškarcima u razgovoru. Kako bi dobro funkcionirali, dogovorite se koje će večeri u tjednu biti vaše, a koje posvećene sportu i drugim aktivnostima.

4. Mjesečnica

Ne prilazi vam jer pretpostavlja da vi niste nikako za seks.

5. Želio bi da vam je seks spontaniji

Umjesto da ga dogovarate jer drugačije ne bi ni mogli biti intimni zbog brojnih obaveza, isplanirajte seks u glavi. I nemojte svog muškarca uključiti u taj plan.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

6. Tjeskoban zbog svoje izvedbe

Mnogi muškarci su pod pritiskom da svaki seksualni čin bude u super izvedbi. Naslutite li da je to slučaj i kod vas, pomozite mu da se opusti. Pokažite mu da volite i trenutke maženja i jednostavnog uživanja zajedno. To će mu pomoći da smanji očekivanja od sebe.

7. Što ćete vi misliti o njegovom tijelu?

Baš kao što se i žene pribojavaju kako će muškarci doživjeti njihovo tijelo, tako i muškarci strahuju da će vam postati manje privlačni zbog npr. rastućeg trbuha.

8. Previše pornografije

Ako vaš muž previše uživa u pornografiji, teško da će moći to i ostvariti u stvarnosti. To ne znači da ste mu vi manje privlačni već da je on vjerojatno postao ovisan.

9. Zabrinut je zbog posla

Previše posla i neprestana dostupnost mogu mu potpuno odvući pozornost od seksa. Dogovorite se u koje vrijeme ćete oboje odložite mobitele i posvetiti se isključivo sebi.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

10. Radije bi spavao

Jednostavno je preumoran i radije bi odmorio nego se prepustio romantičnom scenariju Nemojte mu zamjeriti, ali zato mu pokušajte privući pozornost ujutro.