Danas se mnoge žene to pitaju: Evo što moderni muškarac uistinu želi od svoje djevojke

Kao tip koji sebe smatra emocionalno zrelim, želim sebi ravnu. Želim ženu koja je emocionalno zrela. Živjela je, ima ožiljke. Ona razumije da je time što je prolazila postala bolja osoba. Zna da je oni čine jačom nego što je bila. Cjelovitija nego što je bila prije, opisuje Ben Lonzo, pisac i redatelj.

I voljet će je, kaže, još više što to dijeli s njim. Neće se dovesti u poziciju da je 'spašava', a ona to ne bi ni željela. Ne zato što je on ne bi želio spasiti, već zato što zna da bi to bilo samo privremeno olakšanje.

- Umjesto toga, bit ću tu uz nju i učinit ću sve što mogu da je podržim na tom putu - nastavlja Lonzo.

Foto: Dreamstime

Evo što moderni muškarci zapravo žele od djevojke, prema modernom muškarcu:

Lonzo se želi pomaknuti dalje od uobičajenih površnih fraza poput onih koji glase 'ima izvrstan smisao za humor' ili 'voli plažu', što je važno samo kratkoročno, a dugoročno nikako.

- Želim stvari koje su ključne, koje su važne za čovjeka. Budući da sam i ja zrela osoba, to se odnosi i na način na koji živim svoj život. I to daleko ispod kože. Želim ženu koja razumije da je biti savršen dosadno i daleko od stvarnog. Onu koja se ne boji podijeliti svoje nesavršenosti sa mnom. Ženu koja se ne plaši svojih nesavršenosti. Ona razumije da nisam savršen, ali da želim biti sve što mogu za sebe i za nju. Žena koja ima empatije za druge, kao i ljubav prema sebi - ističe autor.

Nadalje, želi ženu koja je otvorena i traži rast, i kao pojedinac i u paru. Njezina riječ i njezin integritet su joj od najveće važnosti, nikako tuđa verzija onoga što je 'integritet', ili njegova, već njezina vlastita

Žena sa strašću - što god to za nju bilo - ali da ima nevjerojatnu zalihu 'toga'. S vremena na vrijeme 'to' traži odmah iza kisika. To je hrani... Ona se tješi u svakodnevici. Uživa danas, a ne juri samo za nekom budućom potencijalnom srećom. Nikada nije potpuna jer je uvijek spremna rasti dalje i pritom je zadovoljna.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Pustit će i mene da pazim na nju. Učinit ću desetak sitnih stvari dnevno da je usrećim. Da joj udovoljim. Jer to je još jedan način na koji joj pokazujem da je volim i da mislim na nju. Ona će i to uzvratiti! Ili će me naučiti načine na koje pokazuje svoju ljubav, tako da je mogu osjetiti. Želim ženu koja je taktilna i puna ljubavi. Ženu koja razumije da je trebam dodirivati, a jedan od načina na koji se osjećam blizu nje je baš taj - dodir. I ja želim da me se tako dira. Iako mi daje svoje srce i svoj um, želim i njezino tijelo. Ona razumije svoje tijelo, uživa u njemu, zna što ju je zapalilo i želi me angažirati i naučiti to isto. Spremno mi se predaje jer zna da ću istovremeno tretirati njezino tijelo kao dar kakav jest, ali ću također dopustiti da me moja glad za njom preuzme, proždirući svaki njezin dio - opisuje Lonzo.

Ona treba znati da je isprepletena tijelom i umom i još uvijek lijepa i cjelovita. Žena koja razumije da je ljubav na duge staze izbor. To je nešto što se ne može prepustiti slučaju i o čemu se uvijek mora brinuti s velikom pažnjom.

- Ali isto tako da moj izbor da je volim ne treba uzimati zdravo za gotovo. Želim ženu koja je ponosna na mene kao što sam ja na nju i koja mi pjeva hvalospjeve s krovova. Baš kao što ja činim s njom. Ona će me ohrabriti i podržati u trenutku moje potrebe. Želim ženu koja mi je najbolja prijateljica. Netko ispred koga mogu doista biti sve što jesam. Ne trebam suzdržavati niti jedan dio sebe i nikad se bojati jer znam da sam s njom apsolutno siguran - dodaje.

Foto: Dreamstime

Poput njega, dovoljno je naivna da se nada da ljubav može trajati zauvijek, da 'dok nas smrt ne rastavi' može biti stvarno i da to nije samo neka pusta nada. Već nešto na čemu se može zajedno raditi svaki dan kako bi se eventualno osigurala, prenosi MSN.

Žena koja razumije da su to sve stvari koje će i on pokušati unijeti u svoj odnos s njom.

- Nemam očekivanja od nekoga drugoga koja nemam od sebe. Pokušat ću stići 'tamo' svaki dan, i ne moram uspjeti. Mnogo, mnogo dana ću propasti. Kao i ona. I to je u redu, sve dok smo zajedno i trudimo se - ističe Lonzo.

Ovo nisu tipične stvari koje će momak ili djevojka nabrojati kada ih upitaju što traže od partnera....

Ako tražite društvo, nekoga s kim ćete se družiti i provesti neko vrijeme - nekoga s kim nećete biti sami - onda su standardne 'fraze' vjerojatno u redu. Ali u redu je i što sam sam. I imam puno prijatelja. Ako nekoga tražim, on mora biti moj netko. A to znači gledati dalje od stvari na površinskoj razini - zaključuje autor.