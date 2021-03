Njujorški FIT, odnosno Fashion Institute of Technology, donosi presjek dekada koje su imale veliki značaj u društvu, jer dvadesete i šezdesete bile su doba socioloških revolucija.

Moda je, kao i uvijek usred društvenih promjena, imala veliku ulogu kao stilska kulisa te je poslužila je kao alat za neverbalnu komunikaciju, isticanje stavova i načina razmišljanja.

Rezultat su kraće haljine - u dvadesetima žene su prvi puta pokazale koljena, a u šezdesetima i bedra.

Minice su osvojile svijet tijekom dekade koja nas je uvela i u doba hipi kulture.

Izložba 'The Roaring Twenties and the Swinging Sixties' bit će predstavljena u muzeju fakulteta, no bit će dostupna i online, javlja WWD.