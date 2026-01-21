Obavijesti

Lifestyle

NOVA GENERACIJA MASAŽERA

Delux Roller - moderna alternativa maderoterapiji i profesionalno rješenje za celulit

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
Delux Roller - moderna alternativa maderoterapiji i profesionalno rješenje za celulit
Foto: PROMO

Delux Roller donosi profesionalnu tehnologiju u službi ljepote, osmišljenu za učinkovit rad na oblikovanju tijela i vidljivom smanjenju celulita

Admiral

Kao nova generacija kozmetičkog uređaja, predstavlja vrhunsko rješenje za one koji žele poboljšati izgled i zdravlje svoje kože. Ovaj uređaj nudi izvrsnu alternativu maderoterapiji, pružajući jedinstven pristup oblikovanju tijela na neinvazivan i ugodan način.

Delux Roller dostupan je putem specijalizirane trgovine Lux Natur koja osigurava stručnu podršku, edukaciju i servis za klijente. Posjetom njihovom showroomu u Zagrebu možete doživjeti sve prednosti uređaja uživo i osigurati najbolju konfiguraciju za potrebe vašeg salona.

Kako Delux Roller radi

Delux Roller je Endosfera masažer koji koristi tehnologiju kompresijske mikro-vibracije za tretiranje kože i potkožnog tkiva. Glava masažera sastoji se od rotirajućih silikonskih kuglica koje stvaraju prilagođene vibracije i pritisak prema individualnim potrebama klijenta. Ovaj suvremeni uređaj dolazi s 6 različitih nastavaka – 4 namijenjena tretiranju tijela i 2 za lice – što omogućuje još veću prilagodljivost tretmanima.

Središte učinkovitosti uređaja čine sljedeći mehanizmi rada:

  • Mikrovibracija – Poboljšava cirkulaciju i potiče protok limfe, što doprinosi smanjenju otečenosti i uklanjanju viška tekućine.
  • Kompresija – Ubrzava razgradnju masnih stanica, poboljšava tonus kože i doprinosi oblikovanju tijela.

Uz ove karakteristike, uređaj je prilagodljiv za različite tipove kože i problematične zone, pružajući precizniji i ciljano vođen tretman.

Prednosti Delux Roller masažera

Ovaj moderan uređaj nudi mnoge benefite za korisnike, uključujući:

  • Smanjenje celulita – Razgradnja masnih naslaga, poboljšana cirkulacija i umanjenje vidljivosti celulita.
  • Oblikovanje tijela – Smanjenje obujma tretiranih područja i postizanje željenog izgleda.
  • Tonizaciju kože – Poboljšanje elastičnosti kože, idealno nakon mršavljenja ili trudnoće.
  • Poboljšanje cirkulacije – Bolji protok krvi i limfe, smanjenje otečenosti i zadržavanja tekućine.
  • Smanjenje bolova i opuštanje mišića – Idealno za one koji traže olakšanje od napetosti.
  • Neinvazivni tretman – Prilagođen užurbanom stilu života bez potrebe za invazivnim postupcima.

Prednosti za salone i terapeute

Za salone i profesionalce, Delux Roller nudi sljedeće pogodnosti:

  • Intuitivno sučelje i brojni programi za različite tipove kože i tretmane.
  • Jednostavno održavanje i higijenski dizajn.
  • Poboljšanje kvalitete usluge i zadovoljstva klijenata.
  • Besplatna edukacija, produljena garancija i mogućnost najma uređaja, olakšavajući ulaganje i povećavajući profitabilnost.

Problemi koje Delux Roller rješava

Delux Roller je izvrstan alat za rješavanje niza estetskih i zdravstvenih izazova. Uređaj se posebno preporučuje osobama koje žele tretirati:

  • Celulit i neravnomjernu strukturu kože.
  • Zadržavanje tekućine i problem otečenosti.
  • Gubitak elastičnosti i tonusa kože.
  • Nakupljanje masnih naslaga u problematičnim zonama.
  • Mišićnu napetost i umor.

S obzirom na njegovu svestranost i mogućnosti prilagodbe, Delux Roller donosi impresivne rezultate s minimalnim naporom i maksimalnim zadovoljstvom.

Posjetite Delux Roller - Kozmetički uređaji za više informacija i istražite cjelokupnu ponudu Lux Natur trgovine. Za dodatnu ponudu, poput Tesla aparata za tijelo i hibridnih tretmana Hydrofacial uređajem, posjetite njihovu stranicu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog
ASTRO NAPORI

Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog

Ne paše svatko svakome, ali ako je vjerovati astrolozima, neki horoskopski znakovi su iritantniji od drugih. Saznajte koji znakovi Zodijaka najviše 'izluđuju' druge
FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju
FRIZUROM DO MLADENAČKOG SJAJA

FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju

Frizura može značajno utjecati na to kako nas drugi doživljavaju, ali i kako se sami osjećamo. Pravi izbor može podići naš izgled, istaknuti crte lica i učiniti nas vizualno mlađima i svježijima. Neke frizure pak mogu dodati godine i stvoriti dojam umora
Saznajte kakvu vrstu intuicije ima vaš znak Zodijaka: Lav je senzor srca, Blizanci čitaju um...
KAKO RADI VAŠE 'ŠESTO ČULO'?

Saznajte kakvu vrstu intuicije ima vaš znak Zodijaka: Lav je senzor srca, Blizanci čitaju um...

Intuicija je sposobnost da neposredno zahvatimo i jednim aktom uvidimo cjelinu i njezine dijelove, da bez diskurzivnog mišljenja izravno spoznamo i dokučimo bit nekog predmeta. To je zapravo onaj osjećaj kada nešto slutimo ili znamo, a ne znamo zašto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026