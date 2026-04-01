Dnevni horoskop za srijedu 1. travnja: Blizance kritizira šef, a Djevice će imati ispunjen dan

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslovni razgovori koje budete obavili imat će iznimno važan utjecaj na vašu karijeru, pa im pristupite krajnje ozbiljno. Vodite računa o svom vanjskom izgledu i dojmu koji ostavljate na druge. Obavljate li poslove vezane uz banku ili sud, moguće su neplanirane ali rješive teškoće pa nema mjesta za brigu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Cijelog ćete dana biti aktivni i energični. Zaključite li da nemate vremena za sve, usredotočite se na ono najnužnije. Samci, privući će vas osoba koju ćete upoznati u poslovnom okruženju, školi ili na fakultetu pa nije isključeno da brzo dogovorite izlazak na kavu. Neki među vama mogli bi otputovati na nekoliko dana.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Očekuju vas neugodnosti na radnome mjestu. Moguća je rasprava sa strankom ili će šef kritizirati vaš rad. Kontrolirajte potrebu da kažete sve što mislite. Ne upuštajte se u rasprave jer je kriza prolazna. Morate li donijeti ljubavnu odluku, nemojte dopustiti da vam strast pomuti razum i objektivnu procjenu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Smirenošću i stabilnošću privući ćete osobu koja je u potrazi za sigurnošću. Druga bi se strana brzo mogla zaljubiti u vas, a ni vama neće trebati mnogo vremena da osjetite isto. U slobodno vrijeme bit ćete potrošački raspoloženi, obilaziti rasprodaje, više kupovati i prilično novca potrošiti. Ne bi štetilo da više štedite.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uživat ćete u upoznavanju novih ljudi i stalno tragati za zabavom. Svojom pozitivnom energijom privući ćete prijatelje, pa nije isključeno da se u večernjim satima svi zajedno provedete nekoliko sati u ugodnim razgovorima. Zamoli li vas za uslugu osoba koju doživljavate dragom, ali ne i dobrim poznanikom, razmislite prije negoli odgovorite.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prenatrpan dnevni raspored ostavit će vam dovoljno vremena koje ćete posvetiti osobnim interesima. Nećete propustiti neki bitan kulturni i društveni događaj ili se razonoditi omiljenom tjelovježbom. Bit ćete iznimno kreativni i znatiželjni. Zanimat će vas ulaganje u sebe, usavršavanje stranih jezika, izučavanje računalnih programa i sl.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pokazivat ćete netrpeljivost prema okolini, povlačiti se u sebe i tražiti neki miran kutak prepuštajući se maštanjima. Neka vas ne obeshrabri neočekivani zastoj u pregovorima ili poslu jer već za koji dan situacije se okreću u vašu korist. Ako danas putujete, zamolite susjede da vam pričuvaju kuću ili stan.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Intuitivno i nepogrješivo ćete osjećati potrebe i želje drugih, što će osobito razveseliti vašeg partnera s kojim ćete se razumjeti bez mnogo riječi. Pruži li vam se prilika za putovanje, nemojte je propustiti – provest ćete se odlično. Večer provedite u društvu prijatelja, osobito ako ste ih neko vrijeme zanemarivali.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prijete vam manja živciranja i svađe pa budite oprezni i pazite što govorite. Osobito će vam biti napeti odnosi s pretpostavljenima, zbog čega ćete biti nervozniji. Partnera ćete nepotrebno živcirati kritikama i izreći sve što vas kod njega smeta. Druga će vam strana zamjerati na netolerantnosti i nepopustljivosti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspostavit ćete bolju komunikaciju s partnerom i pridobiti njegovo povjerenje. Oboje ćete osjećati bliskost i dobro se slagati. Problemi će vas dodatno zbližiti, a bit ćete i usuglašeni u odgoju djece. Pomognite prijateljima koji su neraspoloženi - pokušajte ih nasmijati, no ne podcjenjujte njihove probleme.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovi će vas udaljiti od romantičnih ljubavnih priča, no planeti otvaraju put ka intimnoj sreći. Nesporazum će kumovati zahlađenju u vezi, ali i brzoj pomirbi. Neke će snaći nove poslovne dužnosti ili ćete mijenjati kolegu koji je na bolovanju. Planirate li putovanje, na vrijeme spakirajte stvari kako ne biste kasnili na odredište.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogi planeti su na vašoj strani, čime je put do uspjeha olakšan. Ne posustajte pred ciljem, osobito ako je riječ o kupoprodaji nekretnina ili rješavanju stambenog pitanja. Živite li sa starijim ukućanima, generacijsko nerazumijevanje može biti uzrokom svađa i nesporazuma. U nečemu ćete morati popustiti.