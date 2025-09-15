Dentalna kirurgija u središtu Zagreba: Vaše zdravlje na prvo mjesto

Smještena u srcu grada, Poliklinika Minerva spaja stručnost oralne kirurgije, implantologije i protetike s modernom dijagnostikom na jednoj adresi. Pod vodstvom dr. sc. Marijane Bićanić, specijalistice dentalne protetike, tim surađuje sa specijalistima oralne kirurgije kako bi pacijentima pružio cjelovito liječenje, od precizne dijagnostike do završne protetske rehabilitacije. Fokus je na sigurnosti, funkciji i estetici, uz istinsku brigu za iskustvo svakog pacijenta.

Zašto odabrati dentalnu kirurgiju u Zagrebu

Zagreb je postao prepoznatljiva destinacija za napredne dentalne zahvate zahvaljujući kombinaciji sveobuhvatne usluge, dostupnosti i visokih standarda kvalitete. Prednost središnje lokacije jest lakša organizacija pregleda, brža komunikacija s liječnikom i mogućnost koordinacije više specijalnosti u istom danu. U gradskim uvjetima, gdje je vrijeme dragocjeno, takva integrirana skrb znatno skraćuje put do oporavka.

Poliklinika Minerva – stručnost i tehnologija na jednoj adresi

Minervin pristup oslanja se na digitalno planiranje i RTG/CBCT dijagnostiku, što omogućuje preciznu procjenu anatomije i predvidljiv ishod zahvata. Koriste se visokokvalitetni materijali provjerenih proizvođača, a protokoli sterilizacije i aseptike osiguravaju maksimalnu sigurnost. Tim kombinira znanja iz kirurgije, protetike, parodontologije, endodoncije i restaurativne stomatologije, pa se plan može prilagoditi svakom pacijentu bez kompromisa. Posebna pažnja posvećuje se kontroli boli i postoperativnoj njezi, uz jasne, pisane upute.

Foto: Poliklinika Minerva

Najčešći kirurški zahvati i tijek liječenja

U praksi se najčešće izvode zahvati kao što su vađenje impaktiranih umnjaka, ugradnja dentalnih implantata, augmentacija kosti, podizanje dna sinusa, apikotomija (kirurško liječenje vrha korijena), frenulektomija i različiti parodontološki zahvati mekih i tvrdih tkiva. Svaki kirurški plan izrađuje se individualno, s naglaskom na minimalno invazivne tehnike i očuvanje zdravog tkiva.

Od prve konzultacije do oporavka – kako izgleda plan

Početni pregled i razgovor o simptomima, očekivanjima i prethodnim terapijama.

RTG ili CBCT snimanje, analiza mekih i tvrdih tkiva te definiranje indikacije.

Digitalno planiranje zahvata, izbor materijala i izrada vremenskog okvira liječenja.

Provedba zahvata u lokalnoj anesteziji, uz kontrolu krvarenja i postoperativne mjere.

Kontrola i praćenje cijeljenja, po potrebi privremena protetika i završna restauracija.

Takav strukturiran tijek postiže predvidljiv rezultat, kraće trajanje zahvata i ugodnije iskustvo za pacijenta.

Sigurnost, skrb i iskustvo pacijenta

Kirurgija zahtijeva stroge protokole. U Minervi se provodi detaljna anamneza, procjena rizika i prilagodba terapije pacijentima s kroničnim bolestima ili lijekovima koji utječu na cijeljenje. Jasna komunikacija i empatija smanjuju strah, a upute o prehrani, higijeni i aktivnostima poslije zahvata pomažu da oporavak prođe bez komplikacija. Kontrole su pravovremene, a pacijent ima mogućnost izravnog javljanja u slučaju nelagode ili pitanja.

Kvaliteta i cijena – kako donijeti najbolju odluku

Cijena kirurškog zahvata ovisi o opsegu, materijalima, dijagnostici i potrebnim dodatnim postupcima (npr. augmentacija kosti). No pristupačna cijena ne znači odricanje od kvalitete; bitno je razumjeti što cijena uključuje – snimanja, vrstu implantata, privremena rješenja, kontrole i jamstva. Transparentnost je ključ: detaljna ponuda i jasan plan liječenja omogućuju usporedbu kvalitete usluga, a dugoročna vrijednost mjeri se trajanjem i funkcijom, ne samo početnim iznosom. Za veće planove postoje mogućnosti faznog izvođenja terapije, što olakšava planiranje budžeta bez kompromisa u ishodu.

Inovacije koje čine razliku

Digitalni otisci, vođena implantologija i biokompatibilni materijali skraćuju vrijeme liječenja i povećavaju preciznost. U kirurškim postupcima preferiraju se minimalno invazivne incizije i atraumatske tehnike šivanja, što smanjuje otok i ubrzava povratak svakodnevnim aktivnostima. Kroz suradnju specijalnosti postiže se harmonija funkcije i estetike – stabilan zagriz, zdravo gingivno tkivo i prirodan osmijeh.

Kratka pitanja i odgovori

Koliko traje oporavak nakon kirurškog zahvata? Oporavak obično traje nekoliko dana, uz smanjenje nelagode već nakon 48 sati; konačno cijeljenje ovisi o vrsti zahvata i individualnim čimbenicima.

Jesu li implantati prikladni za svakog pacijenta? Potrebna je analiza kosti i općeg zdravlja; uz pravilno planiranje i dobru higijenu, implantologija nudi visoku predvidljivost.

Što ako se bojim zahvata? Detaljno objašnjen postupak, lokalna anestezija i postupne, kratke sesije dokazano smanjuju strah; razgovor s liječnikom pomaže prilagoditi tempo.

Hoće li mi biti ponuđene alternative? Uvijek se razmatraju sve mogućnosti – od konzervativnog liječenja do protetskih rješenja – kako bi se odabralo ono što najbolje odgovara vašim ciljevima.

Gdje se nalazimo i kome je usluga namijenjena

Poliklinika Minerva djeluje u središtu Zagreba, lako je dostupna pješice, javnim prijevozom ili automobilom, s mogućnošću parkiranja u gradskim zonama. Usluga je namijenjena pacijentima kojima je potrebna pouzdana oralna kirurgija, kao i onima koji traže cjelovit plan – od endodoncije ili parodontologije do završne protetike. Integrirana stomatologija na jednoj lokaciji pojednostavljuje proces, smanjuje broj dolazaka i daje sigurnost da je svaka faza usklađena s idućom, uz naglasak na trajnu funkciju i zdravlje usne šupljine.