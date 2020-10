Deportirali su ih u Hrvatsku: Išli su ponovo u školu, rade od jutra do sutra i žele ostati - kod nas

Azilanti i izbjeglice u svojim su domovinama imali zanimanja od kojih su živjeli, a dolaskom u Hrvatsku, morali su se prilagoditi i naučiti nove vještine kako bi zaradili za kruh

<p>U tome im pomaže TrAZILica, projekt Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj koji su financirali sredstvima Europskog socijalnog fonda. Kroz taj projekt su ponudili podršku u integraciji, socijalnoj inkluziji i jačanju konkurentnosti azilanata na tržištu rada u Hrvatskoj. Kroz program osposobljavanja u deficitarnim zanimanjima upisali su ukupno 50 polaznika, a njih 39 uspješno su krajem rujna završili šestomjesečne tečajeve te stekli diplome za frizere, kuhare, web dizajnere, soboslikare i računalne operatere. Među njima je <strong>Shohre Sharify</strong> (50) iz Mašhada u Iranu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Malenu Salwu tata je naučio da se smije bombama</p><p><br/> - Frizerka sam već 20 godina. U svom gradu imala sam frizerski salon. Imam i dvojicu sinova, a 17 godina sam razvedena. Ja sam kršćanka, a moj bivši suprug musliman i za mene je ostanak ondje bio nemoguć. Morala sam otići i u tome sam imala podršku obitelji. Najprije sam otišla u Teheran, a odatle do Turske i u konačnici Austrije, priča nam Shohre govoreći kako je ondje boravila oko godinu dana, no potom su je deportirali u Hrvatsku u kojoj živi već četiri godine.</p><p><br/> Najprije je boravila u hotelu Porin, a otkad je dobila azil prije devet mjeseci preselila se u stan u Sisku koji joj plaća Hrvatska. Počela je učiti hrvatski jezik, a u međuvremenu se školovala.</p><p><br/> - Završila sam školu za frizerku, iako je to posao koji radim cijeli život. Morala sam učiti sve ispočetka, jer u Iranu sam radila u salonu koji je samo za žene. Ondje je drugačija kultura i ukus i žene vole valovitu dugu kosu, dok ovdje više vole kratke bob frizure. Usto, ovdje sam se školovala i za frizera za muškarce, što u Iranu nisam mogla. Radila sam na praksi u salonima te kao prodavačica u trgovini odjećom. Trenutačno sam nezaposlena, objašnjava nam ona dodajući kako je nepoznavanje jezika velik problem, ali nije nepremostiv.</p><p><br/> - Ovdje ljudi ne govore engleski, a moj hrvatski još zapinje. Zato se često nismo razumjeli, no ljudi su strpljivi i nije im teško potruditi se da se razumijemo. Moj san je ostati ovdje u Zagrebu i otvoriti svoj vlastiti frizerski salon. Sama sam, ovdje nemam rodbine niti planiram proširenje obitelji. Stariji sin Murtza ima 29 godina i školuje se u Engleskoj, a mlađi Mehran ima 21 godinu i ostao je u Iranu. Nezaposlen je i živi s tetom koja brine o njemu, prepričava nam Shohre dodajući kako joj za ostvarenje sna o salonu treba kredit koji bi joj Hrvatska mogla dati, no još čeka na odobrenje. U slučaju da ga ne dobije, kaže kako će pokušati trbuhom za kruhom posao potražiti negdje drugdje. Jedino čemu se nada je prilika za rad, a elana joj ne nedostaje kao ni <strong>Lyli Holylw </strong>(35) iz sirijskog Alepa.</p><p><br/> - Moja kuća je porušena u ratu. Roditelji su mi umrli, a brat mi živi u Njemačkoj. Zato sam i ja prije pet godina pokušala doći u Njemačku. Krenula sam brodom, kao i mnogi drugi, započinje ona i zastaje nerado govoreći o detaljima putovanja i okolnostima zbog kojih je prelomila uputiti se u neizvjesnost. Kaže kako joj je cilj bio doći u Njemačku, a njezina Odiseja započela je prije pet godina.</p><p>- Kao i drugi, preko Turske sam došla do Njemačke gdje sam živjela godinu dana. Ondje su me odlučili deportirati u Hrvatsku. Jednostavno su upali u stan bez najave i poslali me tu. U Siriji sam završila srednju školu i radila sam kao prodavačica i kao pomoćna kuharica, pa mi nije bilo nemoguće zamisliti se kako i dalje radim u kuhinji, priča ona pojašnjavajući kako je završila osposobljavanje za pomoćnu kuharicu.</p><p><br/> U Hrvatskoj je nakon godinu dana boravka dobila azil, no ističe kako joj je kao azilantici bilo teško dobiti priliku za nekim drugim radnim mjestom.</p><p>- Tijekom osposobljavanja bila sam na praksi u domu za starije koji su bili jako zadovoljni mojim radom i odlučili su me zadržati po završetku školovanja. Zaposlili su me kao pomoćnu kuharicu i radim puno radno vrijeme. Dapače, sad zbog korone imamo jako težak ritam pa radim sedam dana u tjednu po 12 sati, a onda sam sedam dana slobodna. Sve radim trčeći, sve mora biti gotovo odmah i zapravo padam s nogu, prepričava ona dodajući kako joj je komunikacija u počecima najteže padala jer nije poznavala jezik te nije uspjela upamtiti nazive svih namirnica koje svakodnevno koriste u kuhinji.</p><p>Njezin posao uključuje pripremu salate, posuđa za pripremu hrane te namirnica koje će kasnije kuhati kuhari. Iako ne jede svinjetinu, kaže kako nema problem s pripremom mesa.<br/> - Posao koji radim je prilično težak i voljela bih pronaći neki lakši posao, ali da je isto u kuhinji. Nakon smjene kad se vratim doma mogu samo legnuti i spavati, nisam sposobna ni za što i zapravo mi ne ostaje slobodnog vremena. Ustajem prije pola sedam, a vraćam se doma iza pola osam. Dodatno, sirijska i hrvatska kuhinja se u mnogome razlikuju, ne samo od začina nego i od namirnica i pripreme hrane tako da sam morala puno toga učiti ispočetka, kazala je ona dodajući kako joj je dodatni problem bio i pronaći adekvatan stan. Naime, država joj je prve dvije godine osigurala besplatan smještaj dok se ne snađe, a potom je morala sama zaraditi dovoljno za najam.</p><p><br/> - Isprva sam imala u najmu stan u Prečkom, no bio mi je jako skup. Sad sam preko kolegice na poslu našla jeftiniji. Situacija u Hrvatskoj je prilično teška, no nadam se da ću ostati ovdje. Nemam snage za odlazak u neku drugu zemlju, ponovni početak, ponovno učenje nekog stranog jezika, iskrena je ona dodajući kako se nema namjeru vratiti u Siriju.</p><p>Ondje je, naime, situacija gotovo bezizlazna, priča nam njezin sunarodnjak <strong>Tony Toumeh</strong> (32) iz Homsa.<br/> - Sad je gore nego da je rat jer su kriminalci uzeli sve i razdijelili među sobom, a narod pati. Minimalac u Siriji je 10 eura, a toliko košta kilogram mesa. Za spremnik benzina stojite u redu 12 sati, nema struje ili dođe na tri do četiri sata u danu, internet više ne radi nego što radi. Nema smisla vraćati se ondje, kaže nam Tony koji je bježeći od rata, kao i mnogi njegovi sunarodnjaci, završio u Hrvatskoj. Krenuo je iz Sirije 2011. godine te je otišao u Libanon misleći kako će rat kratko trajati.</p><p><br/> - Taman sam završio višu školu za agronomiju za pomoćnog inženjera i planirao sam upisati studij agronomije. U Libanonu sam ostao do 2015., a onda sam shvatio da rat neće tako skoro završiti pa sam krenuo u Austriju. Snovi o studiju su se brzo rasplinuli jer je trebalo preživjeti, nisam imao vremena za razmišljanje o školovanju. Iz Austrije su me deportirali u Hrvatsku i ovdje sam od 2016. godine, objašnjava nam Tony koji se okušao u mnogim poslovima.</p><p>Radio je kao radnik u skladištu, prodavao je fritule na štandovima na Adventu te radio sezonske poslove na moru.<br/> - Kad sam prvi put došao u Hrvatsku javio sam se u JRS (Isusovačku službu za izbjeglice) i puno su mi pomogli tako da je kroz godine taj naš odnos rastao, a onda su me sredinom prošle godine nazvali i ponudili mi posao prevoditelja za arapski jezik te kulturološkog medijatora, tako da unazad godinu i pol surađujem s njima na projektima integracije izbjeglica u društvo, kaže on priznajući kako mu je bilo teško naučiti jezik jer za hrvatski do dolaska u našu zemlju nije ni čuo, a država mu otkad je ovdje nije puno pomogla u tome da ga lakše savlada.</p><p><br/> - Imao sam dva tečaja, gdje mi je država omogućila 70 sati učenja te sam preko jedne udruge dobio još 160 sati. Ostalo sam učio u hodu i nadograđivao u svakodnevnoj komunikaciji. Nostrificirao sam svoju diplomu, ali sad više ne vidim mogućnosti za studij. Želio bih ostati u Hrvatskoj jer ovdje ima puno sitnica koje me podsjećaju na dom, iako je mnogo toga drugačije. Dolazim iz kršćanske obitelji, pa tako slavimo Božić i Uskrs, vjenčanja izgledaju kao kod kuće, a prije svega tu je toplina i gostoljubivost ljudi. S druge strane, administracija je slična, a u nekim segmentima i bolja. U Siriji nemate socijalnu skrb kao instituciju koja brine o djeci ili siromašnima, nemate zavod za zapošljavanje koji vam nudi takav tip podrške, nabraja Tony.</p><p>Kaže kako se nada da će jednog dana ovdje zasnovati vlastitu obitelj. Priznaje kako mu nije jednostavno slušati priče sunarodnjaka i ljudi sa sličnim sudbinama, a osobito jer je svjestan koliko je teško pronaći posao i započeti graditi život iz temelja u stranoj zemlji u kojoj ne poznaju jezik, nemaju rodbine ni prijatelja i ovise samo o vlastitim sposobnostima.</p><p>- Vjerujem da je ključ u komunikaciji i zato želim istaknuti da je za integraciju nedovoljno naučiti osnove jezika kroz nekoliko sati. Oni koji se ovdje žele integrirati u društvo moraju uložiti puno više kako bi premostili jezičnu barijeru, jer tek tada mogu odškrinuti vrata napretka, zaključio je on.</p>