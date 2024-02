Dermatolog Kosović: Ne zanemarujte prhut - ako je ne liječite moguć je gubitak kose

Gljivica Pityrosporum ovale, poznata kao uzročnik peruti, prirodni je stanovnik vlasišta, no ako se poremeti ravnoteža sebuma, što se često događa kada dugo boravimo u zatvorenom i grijanom prostoru, ili kad se poremeti bioritam ili hormonalna ravnoteža, može dovesti do perutanja kože vlasišta i toga da se ne možete riješiti sitnim bijelih 'mrvica' po kosi, ramenima i odjeći. Iako nije riječ o ozbiljnom zdravstvenom problemu, prhut nije dobro zanemarivati, upozorava dr. Tedi Kosović, dermatolog iz Splita.

- Osim što izgleda ružno, problem može prerasti u seboreični dermatitis, upalu na vlasištu zbog koje će se pojaviti crvenilo. Ako se ne liječi dugo, to čak može dovesti do toga da se zatvore izlazni kanalići folikula dlake, pa korijen dlake ne može dobiti dovoljno kisika, zbog čega može doći do odumiranja folikula i ispadanja kose. Ipak, najčešće nije riječ o ozbiljnom problemu i obično se može riješiti jednostavnom terapijom šamponima koji se mogu nabaviti u drogerijama ili u ljekarni - kaže dr. Kosović.

Kad birate šampon kojim ćete tretirati vlasište dok vas muči perut, on mora biti namjenski, odnosno svakako mora biti namijenjen liječenju peruti, kaže.

- Vrlo je važno da u sastavu, među ostalim, ima cinkov pirition, selenov sulfid, ketokonazol i salicilnu kiselinu. Takvi su šamponi najčešće i označeni kao oni za liječenje prhuti, pa ih nije problem pronaći. Liječenje treba početi što prije kako biste spriječili negativne posljedice. I budite uporni. Kosu treba prati posebnim šamponom dva-tri puta tjedno, tako da šampon ostavite na vlasištu nekoliko minuta pa ga dobro isperete. Svakako pogledajte upute jer se one mogu razlikovati od proizvođača do proizvođača - ističe dr. Kosović.

Dodaje kako se poboljšanje obično javlja nakon tri-četiri pranja.

- Dotad bi crvenilo i svrbež vlasišta svakako trebali proći, pa ako to nije slučaj, nastavite strpljivo s pranjem. Ako se problem ne povuče u roku od 2 ili 3 tjedna, treba se javiti dermatologu - dodaje.

Kad vas muči prhut, nije pametno iskušavati nikakve narodne recepte i treba biti oprezan s biljnim pripravcima koji se na tržištu nude.

- Svakako izbjegavajte masiranje glave uljem čajevca, sodom bikarbonom ili jabučnim octom, što se u narodnoj medicini ponekad preporučuje, jer to može pojačati probleme - pojašnjava dermatolog.