Deset situacija u kojima mnogi izgube 'kompas' i kupe gluposti

1. Diderot efekt

Diderot efekt se događa kad kupite nešto novo i onda vam sve što već imate izgleda staro i iznošeno, pa na kraju odlučite zamijeniti cijelu garderobu. Ovo je zatvoreni krug jer sve novo što kupite ubrzo izgubi svoj 'sjaj' i ponovo se stvara potreba za zamjenom i nečim novim.

Efekt je nazvan po filozofu Denisu Diderotu, koji je u jednom trenutku života dobio veliku svotu novaca i kupio si je predivno novo odijelo. Taj komad odjeće je bio toliko drugačiji od svega što je imao u ormaru da je odlučio zamijeniti svu svoju odjeću.

Ovome se čovjek može oduprijeti na način da osvijesti svoju kupovinu i prije nego što išta kupi osvijesti sve svoje nade i želje vezane za kupnju.

2. Efekt snobizma

Kad kupujete stvari koje drugi ljudi si ne mogu priuštiti samo kako bi 'iskakali iz mase', takvo ponašanje se naziva snobizam. Puno ljudi voli biti u centru pažnje, a novi 'sjajni' komad odjeće je fantastičan način da se dovedete u centar pažnje.

Rješenje ovog problema je da čovjek stane i razmisli o svemu na što je ponosan, o čemu voli pričati te u kojim područjima dosta zna. Ako ide raditi popis, sigurno neće biti kratak, a s toliko različitih načina da se istakne, kupnja novog komada odjeće više neće biti način na koji će se željeti istaknuti.

3. Pratite trendove

Ovo je potpuna suprotnost od efekta snobizma, gdje vas na kupnju potiče činjenica da to nešto svi drugi imaju, a vi nemate. Ljudi će često kupiti majicu, šešir, hlače ili nešto treće što uopće nije u njihovom stilu, i što im možda i ne stoji, samo zato jer je to momentalno popularno i svi drugi to imaju.

Rješenje za ovaj problem je prilično jednostavan. Prije nego što nešto čovjek kupi treba se zapitati je li mu to stvarno treba, stoji li mu i zašto to uopće želi kupiti.

4. Kupujete 'za budućnost'

Ljudi vole biti pozitivni, zato se ponekad zna dogoditi da čovjek kupi komad odjeće dva broja premali kako bi se potaknuo da krene na dijetu ili počne vježbati.

Rješenje je da se treba osvijestiti da ovakva vrsta poticaja nije isplativa. Kupnja tog komada odjeće neće vas učiniti mršavijima, neće vas potaknuti da ne pojedete tu čokoladicu niti da krenete na trčanje. Kad odluka dođe iznutra, iz vaše želje ili potrebe, počet ćete mijenjati ono što vam se ne sviđa.

5. Impulzivna kupnja

Koliko puta ste imali loš dan i odlučili se razveseliti novim komadom odjeće, cipelama ili nečim trećim? Možda ste dobili povišicu i željeli ste se počastiti, a na kraju ste si kupili preskupu haljinu koju nemate kamo obući? Sreća koju osjećate prilikom ovakve kupnje brzo nestaje, a to što ste kupili ili pada u zaborav ili svaki put kad to pogledate osjećate grižnju savjeti.

Rješenje za impulzivnu kupnju je u samom problemu. Ona se događa kad su ljudi negativni i kad se žele usrećiti. Možda da probate pronaći aktivnost koja vas usrećuje, kojom ćete se riješiti stresa i sve u svemu, se svakodnevno bolje osjećati?

6. Padate na trikove prodavača

Ugoda glazba, tople boje i lijepi osmijesi prodavača - sve to utječe na čovjeka kad ulazi u trgovinu. Ugodna atmosfera i pažnja koju se čovjeku posvećuje, nedostatak dnevnog svjetla i opuštanje koje čovjek osjeti ga potiče na kupnju.

Najbolje je ići u trgovinu kad čovjek nije gladan te sluša svoju glazbu. Na taj način će izbjeći marketinške trikove i kupiti ono što mu stvarno treba.

7. Kupujete na akcijama

Ovo je jedan od najčešćih razloga zašto ljudi kupuju ono što ne trebaju. Zato jer je nešto na popustu čovjek ima osjećaj da će kupnjom uštedjeti jer dugoročno neće trebati te stvari, ali istina je da postoji velika mogućnost da mu ništa od toga zapravo ne treba.

Najlakše je ograničiti prostor za određenu vrstu stvari. Odvojite prostor za majice, tehniku, cipele, nakit, naočale. Budite realni i razmislite koliko stvarno komada nečeg trebate, tome prilagodite prostor i kad imate što vam treba - ne kupujte dok se stvari ne iznose, unište ili iz bilo kojeg drugog razloga ne odlučite baciti te stvari.

8. Kupujete jeftinije opcije

Puno ljudi kako bi uštedjelo kupuju jeftinije verzije nečega što im stvarno treba. Prednosti nekad mogu biti stvarno velike, ali puno puta se zna dogoditi da se jeftiniji proizvodi nepoznatih proizvođača ubrzo unište ili pokvare, a popravak ispadne skup, ponekad čak skuplji od same stvari.

Prilikom kupnje treba se dobro informirati o kvaliteti proizvoda i njegovoj cijeni. Kod stvari koje čovjek namjerava dugoročno koristiti ili nositi bi trebao obratiti pažnju na kvalitetu, kako mu se ne bi dogodilo da radi cijene mora nešto ponovo kupovati. I onda, sve ispadne puno skuplje.

9. Padate pod utjecaj prodavača

Dobar prodavač zna procijeniti svoje kupce, a oni koji uvijek najviše potroše su oni koji se ne mogu odlučiti. Često će kupcima prići na neobavezan način, možda podijeli koju ' tajnu' o proizvodima, sve kako bi dobili vaše povjerenje piše Brightside. Odjednom, umjesto jednog lijepog sakoa, izlazite iz trgovine s dvije košulje, odjelom i leptir mašnom.

Ovakvu situaciju je najlakše izbjeći tako da im ae na pameti što vam stvarno treba i po što ste došli. Ne dajte se smesti.

10. Posljedica strahova

Cijelo vaše djetinjstvo mama vam je govorila da je sve preskupo i da nemate novaca za nešto što ste stvarno željeli? I sad vas je strah 'propustiti priliku' da kupite nešto što želite jer mislite da toga više neće biti ili da sljedeći put nećete imati novaca.

Postavlja se pitanje što vam stvarno treba i što je posljedica neispunjenih želja iz djetinjstva. Samo zamislite da putujete u drugu zemlju: Što biste uzeli sa sobom, a što ostavili? Kad se ovako postavite, shvatite da vam je bolje trošiti novac na iskustva i aktivnosti koje vas opuštaju i zabavljaju, nego na nešto što će vam stajati ili visiti u ormaru.

