Deset super prirodnih recepata: Zlatni cvijet čini čuda za crijeva, kožu, krv i tlak, ali i kod uboda

U narodu je poznat kao žutelj, zimorod ili ognjac, latinski Calendula officinalis. Neven je biljka koja zrači ljepotom i snažnom žuto-narančastom bojom koja podsjeća na sunce. Cvate od lipnja do rujna, do prvih mrazova. Ako je zima blaga, neven može biti posljednja biljka koja cvate u vrtu te ujedno i prva koja će procvasti u proljeće.

Obično raste u vrtovima, a "divlji" se može naći uz putove i plotove. Može narasti između 20 i 60 centimetara u visinu. Ima dlakavu i razgranatu stabljiku s naizmjenično raspoređenim dlakavim listovima te plodovima koji su uvijeni prema unutra i različitih oblika.

Cvjetovi nevena skupljaju se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Beremo ih tijekom sunčanog vremena te sušimo na toplom i prozračnome mjestu u hladu (radi očuvanja prirodne boje). Sušenje mora biti brzo, na temperaturi do 35 stupnjeva. Od osušenih cvjetova odvajaju se latice od čaške te se još dosušuju. Istodobno, od svježih cvjetova radi se ntinktura ili mast, a može i macerat. Listovi se beru rjeđe.

Odličan je za kožu

Nema kožne bolesti kod koje ne može pomoći, od akni, bradavica, cista, čireva, ekcema, psorijaze i seboreje, hemeroida, herpes zostera, fistula, impetiga, kožnih upala, ljuštenja kože, masne kože lica, mastitisa, opeklina, osipa, raznih infekcija kože, urtikarije, rana (gnojnih rana), rana koje teško zarastaju, ugriza i uboda insekata, pa do svih vrsta rana, čireva i bradavica, posjeklina, opeklina, krasti te kurjih očiju. Osim toga, omekšava, tonizira i vlaži kožu, zbog čega je važan sastojak preparata za njegu kože tijela i ruku.

Pomaže i unutar tijela

U unutarnjoj primjeni pomaže umirivanju grčeva crijeva, želuca i glatkih mišića (zbog toga je koristan i kod grčenja mišića dišnih putova tijekom astmatičnog napadaja), pomaže kod neredovite mjesečnice i krvarenja iz maternice, liječi bolne i napukle bradavice kod dojenja, pelenski osip, bolesti želuca, jetre i žuči, a koristi se i za razna ispiranja izvana i iznutra, posebno kod ozljeda, upala i infekcija, dekubitusa i modrica.

Neven je vrlo djelotvoran u liječenju bolesti vena, a djeluje i antikancerozno, i to kod rana kože, maternice, želuca i grla. Osim toga, jača imunološki sustav, koristan je kod arterioskleroze krvnih žila mozga te upale desni i zubnog mesa. Smiruje gastritis, potiče izlučivanje mokraće i pospješuje znojenje.

Djeluje antibakterijski, antiseptički i protuupalno. Zahvaljujući sadržaju provitamina A, blagotvorno djeluje i na oko i poboljšava vid, pa se često koristi za ispiranje očiju kod konjuktivitisa ili iritacija. Prisustvo provitamina A čini ga korisnim a izvrsno djeluje i protiv gljivica, osobito kandide.

Postoje dokazi da ima sposobnost pročišćavanja krvi (zato se koristi i protiv zarazne žutice) te krvnih žila i smanjenja razine lošega kolesterola u krvi, pogotovo u u kombinaciji s maslačkom, glogom ili resnikom. Novija istraživanja su pokazala da neven snižava krvni tlak i opušta krvne žile. Zato se preporučuje i kod angine pektoris.

Neven je najavljivao kišu

U staro doba neven su ljudi koristili i kao predskazatelj kiše, odnosno ako su glavice ujutro nakon sedam sati bile zatvorene, znalo se da taj dan treba očekivati kišu. Danas je poznato i da se, osim u ljekovite svrhe, može koristiti i za prehranu te kao prirodna boja u industriji hrane i kozmetici. Listovi se mogu jesti svježi, kao dodatak salatama.

Bogati su vitaminima i mineralima i po sastavu slični maslačku. I svježe cvjetne latice mogu biti dodatak salatama, dok se osušene, zbog koncentriranijeg okusa, mogu koristiti u juhama i kolačima.

Cvjeta od svibnja do studenog

Neven se razmnožava sjemenom, odgovaraju mu uglavnom sve vrste tla, s tim da mora biti riječ o dobro osunčanom terenu. Zahtijeva redovito zalijevanje, odnosno vlagu. Biljka će niknuti 5-6 dana nakon što sjeme padne na tlo i vrlo brzo raste, pa prvi cvjetovi procvatu 40-ak dana nakon nicanja.

Cvjeta od svibnja do studenog. Biljke se pomlađuju i produljuje im se vijek vegetacije redovitom berbom. Mlada biljka nije osjetljiva na mraz, pa je sjetvu dobro obaviti već u ožujku ili početkom travnja da bi što prije mogla početi berba. Sije se strojem za sjetvu pšenice, u razmaku od 50 centimetara između redova i na dubini od 3 do 4 centimetra. Za 1 hektar potrebno je 5-6 kilograma sjemena.

Prave prinose daje na rastresitim tlima bogatima humusom, najbolje na smeđoj zemlji i crnici. U vrijeme sjetve treba očistiti tlo od korova, a kad se pojavi tri do pet pravih listova, usjev se prorjeđuje na razmak od 6 do 8 centimetara.

Macerat - nevenovo ulje

Najbolja varijanta je raditi macerat od samih latica. Druga mogućnost je izrada macerata od cijelih cvjetnih glavica, a treća i najlošija da kupite jako usitnjenu biljnu drogu u kojoj se, uz usitnjene cvjetne glavice, nalaze i dijelovi listova i stabljike. Prije izrade macerata latice ili cvijet prethodno posušite tijekom 24 sata, kako bi se isušio barem dio vlage.

Za izradu macerata nevena koristite stabilnija hladno prešana ulja: pšenične klice, suncokretovo ulje, sezamovo ulje i bademovo ulje. Oko 50 grama osušenih nevenovih latica ili cvjetnih glavica lagano istrljajte u mužaru i prebacite u staklenku koja se može hermetički zatvoriti. Prelijte s 500 mililitara odabranog ulja, zatvorite te ostavite na hladnom i tamnome mjestu i protresite od dva do tri puta dnevno. Neka odstoji tri tjedna.

Zatim procijedite kroz više slojeva gaze i prelijte u tamne boce. Čuva se na hladnom i tamnome mjestu, zaštićeno od svjetlosti, i treba ga potrošiti u roku od šest mjeseci. Ulje potiče regeneraciju kože te je odlično sredstvo za prvu pomoć kod posjeklina i opeklina u domaćinstvu, a možete ga koristiti i kao sastojak krema za njegu kože.

Nevenova mast za rane

U zdjelici, na laganoj vatri, izmiješajte šalicu svježe iscijeđenog soka od lišća i cvijeta nevena sa dvije šalice nesoljene domaće masti. Kad se ohladi i stisne, stavite mast na platnenu krpu, namažite na ranu ili čir, pokrije s malo vate i sve učvrstite zavojem ili flasterom.

Nevenova mast za zloćudne rane

U jednu litru svinjske neslane i nepržene masti stavite tri šake svježih cvjetova. Pirjajti oko 10 minuta na oko 90 stupnjeva, pa još tekuću smjesu procijedite kroz lanenu krpu u plastične ili staklene posude koje možete dobro zatvoriti. Umjesto svinjske masti može se upotrijebiti maslac, a posebno je hvaljen maslac od kozjeg mlijeka.

Čaj za čišćenje organizma

Pomiješajte po 20 grama nevena, maslačka i rastavića te po 10 grama breze, jagorčevine, nane i morača te promiješajte. Oko 4 jušne žlice ove mješavine prelijte sa 750 mililitara vrele vode, promiješajte i poklopite pa ostavite da odstoji jedan sat. Procijedite i pijte po šalicu ujutro, u podne i navečer. Možete zasladiti čaj medom. Pije se dva puta godišnje, u proljeće i na jesen, tijekom mjesec dana.

Protiv povišenoga kolesterola

Pomiješajte po 20 grama gloga, nevena, resnika, maslačka i trnjine. Tri jušne žlice smjese prelijte s pola litre provrele vode, promiješajte, poklopite i ostavite sat vremena. Procijedite i pijte tijekom dana.

Protiv upale jajnika

Pripremite čajnu mješavinu od jednakih dijelova majčine dušice, rusomače, listova kupine, listova nevena i listova limuna. Mješavina se usitni, i dobro izmiješa. U litri proključale vode staviti 10 grama mješavine i kuhati poklopljeno pola minute. Kad se čaj ohladi, procijedite i dodajte 6 jušnih žlica meda. Pije se 3 puta dnevno po 1 decilitar, prije i poslije jela. Preostala 4 decilitra pijte između obroka, umjesto vode, s malo svježeg limunova soka.

Melem protiv hemeroida i proširenih vena

Zagrijte pola kilograma kvalitetne svinjske masti na tihoj vatri. Kad se istopi, dodajte dvije šake svježih cvjetova nevena i šaku sušenih zelenih, bodljikavih ljuski od divljeg kestena. Pustite da se zapjeni od vrenja, pa maknite sa štednjaka. Miješajte oko pet minuta. Poklopite i ostavite 24 sata na hladnome mjestu. Drugi dan lagano zagrijte i miješajte dok se potpuno ne otopi, pa procijedite kroz sterilnu gazu i prelijte u čistu teglicu. Vene masirajte svaku večer, odozdo prema gore (odnosno prema srcu).

Za smirenje upale desni

Oko 20 grama suhih cvjetova nevena stave u 1 decilitar alkohola jačine do 70% i ostavite da odstoji 10 dana. Zatim procijedite i prelijte u tamnu bočicu koja se može dobro zatvoriti. Otopinom možete premazati kožu koja je upaljena dva do tri puta na dan, odnosno dva do tri puta na dan kapnuti na četkicu za zube pa njome masirati desni.

Protiv ispadanja kose

Uzmite 20 grama sitno isjeckanoga korijena podbjela (tussilago farfara), 10 grama suhih cvjetova nevena i prelijte litrom kipuće vode pa vratite na štednjak da prokuha 10-15 minuta. Zatim dodajte malo tinkture od nevena i procijedite. Tim toplim čajem dva puta tjedno istrljajte vlasište.

Čajni uvarak protiv grčeva

U jednu litru svinjske neslane i nepržene masti stavite tri šake svježih cvjetova. Pirjajte oko 10 minuta na oko 90 stupnjeva, pa još tekuću smjesu procijedite kroz lanenu krpu u plastične ili staklene posude koje možete dobro zatvoriti. Umjesto svinjske masti može se upotrijebiti maslac, a posebno je hvaljen maslac od kozjeg mlijeka.