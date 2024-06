Celulit se rješava vježbanjem na stepenicama i uljem čempresa

Celulit je uzrokovan nezdravim načinom života u koji svakako ubrajamo prehranu, količinu sna i stres koji na svaki organizam ima različit utjecaj. No kada bismo birali najbitnije komponente za njegovo rješavanje, to bi svakako bili trening i uravnotežena prehrana. Postoji velik broj vježbi koje nam mogu pomoći u smanjenju celulita, no trebamo uzet u obzir da su vježbe ipak alati i da svakoj osobi treba pristupiti individualno. Ono što morate znati da je ključ svega strpljenje te predan rad jer kao što se celulit nije nakupio preko noći, zasigurno neće ni nestati preko noći, kaže nam kineziolog i trener Damir Senjić iz teretane Basic Gym One koji nam je otkrio tri top vježbe koje je potrebno raditi svakodnevno kako bi se učvrstio dio bedara i stražnjice koji su na ženskom tijelu najpodložniji stvaranju celulita.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 specijal kako se riješiti celulita s biljnim čajevima

Što je celulit?

Koža je najveći organ tijela i čini 16 posto tjelesne mase. Gledano od površine, koža se sastoji od tri sloja - epidermisa, zatim dermisa (koji čine vezivna kolagenska vlakna, retikularna i elastična vlakna, međustanične tvari, krvne i limfne žile, živci, adneksi kože i stanice i potkožnog tkiva) te potkožnog tkiva (koje se sastoji od rahlog vezivnog tkiva i masnih stanica s krvnim žilama i živcima).

- Celulit je promjena staničnog tkiva kože, ponajprije masnog i vezivnog tkiva. U masnim stanicama zbog povećanja količine vode nakupljaju se i lipidi pa masne stanice bujaju. Tako dolazi do pritiska na susjedne krvne žilice i limfne žile, što uzrokuje nakupljanje toksina odnosno međustaničnog otpada koje otežani krvotok ne može eliminirati - objašnjava nam fitoaromaterapeutkinja Lidija Delić, ravnateljica učilišta Galbanum. Uzrok nikada nije samo jedan, već je skup čimbenika. Osnovni su genetika, uloga hormona, utjecaj stresa, pretilost, nedovoljno kretanje i nepravilna prehrana. Stoga terapeutski pristup mora biti kompleksan da bi bio učinkovit. Proces tretiranja celulita zahtijeva dulje razdoblje, dva mjeseca i više brige o sebi.

storyeditor/2024-06-05/156944199_l_normal_none.jpg | Foto: 123RF

- Postoje različiti tretmani koji potiču razgradnju masti u stanicama te oslobađaju tkivo od toksina i suvišnih nakupina vode: limfna drenaža, ionizacija i ionoforeza, omatanje blatom, tretiranje eteričnim uljima, znojenje, hidroterapija, razni oblici ručne ili aparaturne masaže i korištenje raznih anticelulitnih preparata - kaže Delić. Limfna drenaža je posebno učinkovita anticelulitna masažna tehnika jer je limfni sustav drugi prijenosni sustav nakon krvotoka koji transportira metabolički otpad (toksine) iz vezivnog tkiva no ona se kreće mnogo sporije od krvi u krvožilnom sustavu. Ne odvija li se transportni mehanizam u stanovitom ritmu i ne "odnose" li se toksini iz organizma, stanice ljudskog organizma neminovno stradavaju, dodaje.

Brazilska maderoterapija

- Da bi se izbacio međustanični otpad iz organizma, potrebno je drenirati limfni sustav, što ujedno rezultira pozitivnim učincima na celulit. Limfna drenaža tehnika je blagog pritiska, bezbolna, na koži se ne pojavljuje crvenilo, ugodna je i opuštajuća za klijenta, s prvim vidljivim rezultatima nakon nekoliko tretmana - kaže Lidija. Cjelovit pristup celulitu obuhvaća i pijenje čajeva u cijelom ciklusu terapije, aromaterapeutske kupke u svom domu, suho četkanje tijela kojim se drenira limfni sustav, regulaciju prehrane, ručne anticelulitne masaže, detoksikaciju organizma izazivanjem pojačanog znojenja koja se može provoditi u sauni ili zamatanjem u termodeku, kao i izvođenju tehnika dubokog disanja, te informiranje o vježbama koje pomažu u ovoj nesmiljenoj borbi.

Majstorica kozmetike Petra Kump kaže nam da je posljednje vrijeme među masažnim tehnikama hit brazilska maderoterapija koja kroz limfno djelovanje uklanja toksine, a vakum tonizira kožu i u konačnici razgrađuje kvrge celulita na manje spojeve.

Lymphatic drainage massage of the hips | Foto: Marina_Eno

- Osim ručnih metoda koje se odnose na masažu i ručnu limfnu drenažu, postoje još i tretmani s aparatima koji rade na principu električnog podražaja mišića. Vrsta struje određuje što obrađujemo, celulit ili mast, a preparati također mogu tretirati sve vrste problema na tijelu i to na različite načine (toplinom ili hlađenjem), poput kiselina. Sve tri metode mogu se međusobno kombinirati i nadopunjavati. Tako se postižu najbolji rezultati. Celulit može biti mekan, tvrd ili fibrozan, te razvijen od 1. do 4. stupnja. Sam celulit tretira se ultrazvukom - masažom ili ručnom limfnom drenažom (ovisi o vrsti); programima na aparatima koji ne izazivaju kontrakciju mišićja, već lagana zagrijavanja i površinsku obradu tkiva; raznim vrstama vakuma - kaže Petra Kump. Tretmani se provode tri puta tjedno u kurama od najmanje 12 tretmana.

- Tretmani traju pojedinačno od pola sata do sat i pol. Najmanja kura je mjesec dana. Ne postoji ograničenje koliko dugo smijete dolaziti na tretmane, ali je dobro da se nakon određenog broja pojedinog tretmana isti promijeni. Ponekad klijentice zbog usporenog metabolizma moraju obaviti veći broj tretmana od prosječnog, kako bi se postigao pravi rezultat - dodaje ova majstorica kozmetike i upozorava:

- Mlađe osobe lakše postižu dobre rezultate, a ponekad je, zbog zdravstvenih problema, nužno izabrati tretman koji će za određeni estetski problem sporije pokazati rezultat. Zdravstveni status također je važno odrediti kako bi se izbjegli problemi prilikom izvođenja pojedinih tretmana. Ako postoje problemi s hormonima veća je mogućnost slabijih rezultata - kaže Petra Kump.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Preparati koji se koriste u kućnoj upotrebi preslabi su za postizanje nekih značajnijih rezultata, pogotovo ako je problem celulita ili viška kilograma uznapredovao. Kućni preparati imaju puno slabiju koncentraciju aktivnih tvari, te nam mogu eventualno pomoći pri održavanju postignutih rezultata u salonu. Ciklus tretmana potrebno je provesti bez prekidanja, te shvatiti to kao posvećivanje vremena i pažnje samome sebi.

Čempres za cirkulaciju

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Prva dva tjedna obuhvaćaju tri tretmana tjedno, a nakon toga svaki tjedan broj tretmana se smanjuje. Od prvog susreta klijent je upoznat da je aromaterapeutskom pristupu potreban i njegov osobni angažman. Takvi su rezultati trajniji i kvalitetniji od bilo kojeg drugog pristupa - naglašava fitoaromaterapeutkinja Delić i dodaje da su eterična ulja koja se nanose na kožu odlična u tretiranju ovog ponekad na pritisak bolnog stanja.

- Odlična anticelulitna eterična ulja su čempres koji potiče cirkulaciju, ružmarin 1,8-cineol koji potiče arterijsku cirkulaciju te limunski eukaliptus koji djeluje na potkožno masno tkivo i limunska trava. Nadalje, odlična je i kadulja, limun (koristi se i kod problema popucalih kapilara), borovica bobice jer potiče rad bubrega, izlučivanje mokraće i toksina, himalajski cedar koji je zapravo limfotonik i potiče otjecanje viška tekućine međustaničnog otpada te limunska metvica za stimulaciju gušterače i jetre. Geranij i grejp također se dodaju u anticelulitne mješavine s baznim uljem. Najbolja bazna ulja su brzoupijajuća poput ulja lješnjaka i makadamije. Pripravke na bazi eteričnih ulja nakon nanošenja na kožu nije potrebno zamatati u foliju jer su eterična ulja dovoljno snažna da prodiru dublje u tkivo u borbi protiv celulita - kaže fitoaromaterapeutkinja i dodaje da postoji sve više gotovih preparata na bazi eteričnih ulja i drugih anticelulitnih proizvoda koje je dobro uključiti u svoju rutinu između tretmana.

- Sve funkcije i sisteme u organizmu treba održavati. Celulit se razvija poremećajem venske i/ili limfne cirkulacije, koja se masažom u početku može dobro otkloniti no ako tome ne pridamo važnost i taj problem zanemarimo, kroz neko vrijeme on će postati očit, i što dalje ide, to će ga biti teže otkloniti. Zato je vrlo važno postignuti rezultat održavati povremenim tretmanima tokom godine dolaskom s jednim do dva ili više tretmana mjesečno - zaključuje Kump.

Ne mora biti striktna dijeta

Da bi uspjeh bio što bolji potrebno je uz tretmane napraviti plan prehrane koji ne mora nužno biti striktna dijeta, povećati kretanje i uključiti se u neki oblik tjelovježbe, piti veće količine tekućine (oko 2 litre) u obliku čaja ili slično, oralno uzimati drenažne ili lipolitičke preparate (jabučni ocat primjerice), redovito dolaziti na tretmane (bez dužih izostanaka), kaže Petra Kump.

3 VJEŽBE (odabrao kineziolog Damir Senjić)

Vježba 1: Jednonožni hip thrust

Za razvoj je glutealne regije i stražnje strane natkoljenice. Oslonite se ramenima o krevet ili kauč, a punim stopalima oslonite o pod. Dignite jednu nogu okomito u zrak pa u tom položaju podižite stražnjicu do krajnjeg gornjeg položaja, malo zadržite te spustite, cijelo vrijeme zadržavajući nogu u zraku.

Vježba 2: Fire hidrant (pas koji piša)

Vježba je idealna za razvoj i aktivaciju glutealnih mišića kod kućnog treninga. Odlična je i kod topljenja celulita. Zazumite četveronožni položaj oslanjajući se o pod rukama i koljenima. Stopalo zategnite, pa podižite koljeno u stranu do visine do koje možete dignuti nogu.

Vježba 3: Stepenice

Odaberite stolicu ili dvije stepenice na stepeništu. Prednjom nogom se podižite gore, a zatim se na njoj i polako spuštajte, tako da stražnjom nogom u donjem položaju samo dotaknete pod, pa se ponovno penjete gore,

Dugoročnim treningom i provođenjem istih vježbi definitivno se može utjecati na razinu vašeg celulita, kaže Senjić.

Zagreb: Fitness trener Damir Senjić | Foto: Igor Soban/PIXSELL