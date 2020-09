Deset trikova pretvorit će vašu šalicu kave u zdraviji napitak

Kava sama po sebi može biti puno više od napitka za podizanje energije, a da bi maksimalno iskoristili njene zdravstvene dobrobiti, pokušajte se prebaciti na običnu crnu te njen okus obogatite medom ili cimetom

<p>Prije svega, kava je iznimno bogata antioksidansima, molekulama koje pomažu tijelu u borbi protiv slobodnih radikala pa tako smanjuje rizik od srčanih oboljenja, pomaže u sprječavanju degeneracije mrežnice na oku, smanjuje mogućnost pojave raka kože, grla, jetre i debelog crijeva te nastanka dijabetesa tipa 2. Osim toga, kava sadrži stimulans kofein koji je zaslužan za jačanje moždane aktivnosti i povećanje razine energije u organizmu što pak stvara osjećaj budnosti i poboljšava pamćenje. </p><p>Ipak, da bi kava doista imala sve te dobrobiti - važno je u njoj ne pretjerivati te piti do maksimalno tri šalice na dan, kao i kloniti se raznih nezdravih dodataka. Postoje trikovi koji vašu šalicu mogu učiniti još zdravijom, ističu stručnjaci za <a href="https://www.insider.com/hacks-to-make-your-coffee-healthier-2018-5#3-ditch-artificial-creamers-3">Insider</a>.</p><h2>1. Držite se crne</h2><p>Crna kava, uključujući espresso, ima znatno manje kalorija nego capuccino, kave s mlijekom ili druge verzije. Ako želite smanjiti kalorije i održati kavu što zdravijom, razmislite o kuhanju obične kave bez dodataka, koja se isprva može činiti gorkom - no već za oko tjedan dana vaši će se okusni pupoljci posve naviknuti, ističu stručnjaci.</p><h2>2. Ako dodajete mlijeko - birajte bademovo</h2><p>Iako je zdravije kavu piti bez mlijeka, ako ga već morate dodati, tada birajte bademovo. Pod pretpostavkom da niste alergični na orašaste plodove, ovo je najbolja 'mliječna' opcija. Za razliku od punomasnog mlijeka, koje vašu šalicu kave može 'pojačati' do 180 kalorija, bademovo mlijeko će vašu kavu zadržati ispod 100 kalorija po šalici.</p><h2>3. Izbjegavajte umjetna vrhnja i šlag</h2><p>Obično je riječ o malim gotovim pakiranjima spremnim za ulijevanje u šalicu kave, no takvi su dodaci prepuni šećera i masnoća te ih je najbolje izbjegavati. Ako već želite obogatiti okus, odlučite se za kokosovo mlijeko s malo ekstrakta vanilije.</p><h2>4. Dodajte cimet</h2><p>Dodavanje cimeta u kavu zapravo može imati nekoliko zdravstvenih blagodati. Healthline izvještava da cimet može pomoći u smanjenju upala u cijelom tijelu i povezan je sa zdravljem srca. Osim toga, cimet dokazano pomaže u stabilizaciji šećera u krvi te je saveznik dobrog imuniteta i mršavljenja.</p><h2>5. Još bolje je i s malo meda</h2><p>Iako ga smatramo klasičnim dodatkom za čaj, ako volite slađu kavu, obavezno je isprobajte s dodatkom meda. On će kavi dati dodatnu aromu, ali i pomoći podizanju imuniteta te je dodatno obogatiti antioksidansima.</p><h2>6. Čokolada za hladnije dane</h2><p>Nezaslađeni kakao i tamna čokolada izvrsni su dodaci bilo kojem piću od kave. Studije su utvrdile brojne zdravstvene beneficije, poput uravnoteženja kolesterola i potencijalnih svojstava za prevenciju raka</p><h2>7. Možete staviti i malo maslaca</h2><p>Posljednjih godina u kavu se sve češće dodaje i maslac umjesto mlijeka. Zdrave masnoće, osim što pružaju osjećaj sitosti, pomažu u koncentraciji, a kako biste potaknuli metabolizam i povećali razinu energije, u kavu možete dodati kokosovo ulje.</p><h2>8. I boja šalice utječe na okus</h2><p>Istraživanje za Flavor iz 2014. pokazalo je da boja vaše šalice za kavu može utjecati na to koliko šalicu kave smatrate slatkom ili gorkom. Iako nije definitivno, studija je otkrila da je prilikom pijenja iz bijele šalice doživljaj kave intenzivniji nego iz prozirne šalice. Osim toga, kava će djelovati jačom ako je pijete iz crvene ili žute šalice nego što je slučaj kod šalica pastelnih boja.</p><h2>9. Kurkuma u kavi za bolje raspoloženje</h2><p>Možda vam se čini čudnim, no sve je više dokaza o zdravstvenim prednostima kurkume, stoga je šalica kave obogaćena s pola žličice kurkume i vrlo malo papra, za njezinu bolju apsorpciju, velik doprinos zdravlju, štiti od raka, jača imunosni sustav, pomaže u izbacivanju toksina iz tijela, a može pomoći i protiv depresije.</p><h2>10. Sve je bolje od šećera - stevija je idealna</h2><p>Štetnost šećera više nije potrebno naglašavati. Stevija je prirodni zaslađivač koji nema djelovanje na šećer u krvi i nije štetan. Dapače, biljka stevija je ljekovita, odavno je poznato njezino antibakterijsko, protuupalno, pa čak i antikancerogeno djelovanje. Također je djelotvorna protiv karijesa. </p>