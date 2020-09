Koje je piće najbolje ujutro prvo popiti? Ono vam najviše koristi

Bilo da se radi o vrućoj vodi s limunom, čaju ili kavi, stručnjaci su objasnili kako koje piće utječe na organizam ako ga popijete ujutro čim se probudite

<p>Većina stručnjaka savjetuje da ujutro pijete vodu, čak i ako niste žedni, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/what-to-drink-in-the-morning_l_5f5a4bbbc5b67602f601dd11" target="_blank">HuffPost</a>. To je ono što je vašem tijelu najpotrebnije da se rehidrira nakon noćnog sna.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Možda niste žedni kada se probudite, ali pijenje vode odmah nakon buđenja je zdrava navika kako biste ostali primjereno hidratizirani tijekom cijelog dana - rekla je nutricionistica Vicki Shanta Retelny.</p><p>No ne mora se raditi o vodi iz pipe, već možete popiti i nešto što volite.</p><p>- Ja volim popiti limenku mineralne prije nego što popijem kavu, a jedna limenka mi je i dobra mjera za količinu vode koju trebam popiti ujutro - rekla je dijetetičarka Barbara Ruhs i savjetovala da uzimate mineralnu bez dodanog natrija.</p><h2>Izbjegavajte pomodnosti</h2><p>Iako pobornici keto dijete ujutro piju tzv. Bulletproof kavu (kava s dodanim maslacem ili MCT uljem), nutricionisti nisu impresionirani tim trendom.</p><p>- Ako apsolutno volite stavljati maslac ili kokosovo ulje u kavu, samo naprijed. Osobno nisam fan, a kao dijetetičarka mogu vam reći da to definitivno nije 'zdravo' - rekla je Ruhs. Uz to, niti jedna studija nije dokazala niti da je to način na koji ćete lakše izgubiti kilograme.</p><p>Nutricionistica Amanda Frankeny tvrdi da ne rade ni 'detoksikacijski napitci'. </p><p>- Ne vjerujte nijednom piću za koje se tvrdi da će vas detoksificirati. Naši glavni organi već su vrlo robusni sustavi za detoksikaciju i tijelo to vrlo efikasno obavlja samo - rekla je.</p><p>Energetska pića, još jedan popularni jutarnji izbor, također nisu dobra.</p><p>- Mnoga energetska pića sadrže puno kofeina u sebi, pa ako popijete jedno ujutro, morate biti izuzetno oprezni oko unosa kofeina tijekom ostatka dana - rekla je nutricionistica Amy Gorin.</p><p>I dok su sokovi s godinama stekli lošu reputaciju, Ruhs kaže da je povremena čaša soka od naranče sasvim u redu.</p><p>- Istina je da sok nema sva vlakna cijelog voća, ali svejedno ga se ponekad može uključiti kao dobar izvor vitamina C - dodala je.</p><h2>Čaj je zdrav izbor</h2><p>Nutricionist Toby Smithson, kojem je dijagnosticiran dijabetes u dobi od 8 godina, kaže da svako jutro skuha čaja da mu potraje cijeli dan.</p><p>- Istraživanje je pokazalo zdravstvene koristi pijenja čaja, uključujući prevenciju i liječenje dijabetesa. Čini se da polifenoli u čaju utječu na aktivnost inzulina, a ostale prednosti uključuju poboljšanu osjetljivost na inzulin, održavanje zdravog krvnog tlaka, smanjenje rizika od srčanih bolesti i smanjenje rizika od razvoja dijabetesa tipa 2 - rekao je.</p><p>Stručnjaci također kažu da ispijanje tople vode s limunom nema nikakva 'magična' svojstva, ali ako je nekome fino, zašto ne.</p><p>Ipak, dodali su da je umjesto vode s limunom bolje popiti zeleni čaj s limunom jer ćete tako dobiti i antioksidanse.</p><h2>Popijte kavu da pokrenete stvari</h2><p>- Ako želite nešto što pomaže kod jutarnjeg odlaska na WC, ova rutina čini čuda za mene: prvo popijem čašu vode, a zatim šalicu kave - kaže Frankeny.</p><h2>Da, važno je ono što pijete</h2><p>Bez obzira na sve, stručnjaci se slažu da je vaš prvi gutljaj dana važan.</p><p>- To postavlja ton za cijeli dan. Posljednje što želite učiniti je započeti dan sa slatkim, visoko prerađenim pićem poput sode ili energetskim pićem koje će vaš sustav preplaviti šećerima. Ta pića mogu isporučiti brzu injekciju energije, ali to će zasigurno biti praćeno značajnim umorom kasnije tijekom jutra - rekla je nutricionistica Karen Ansel.</p>