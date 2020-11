Popustljiv roditelj mora znati da djeci trebaju pravila i granice

Ako često ne znate reći djetetu 'ne', ne postavljate jasna pravila i granice te ne postavljate pred dijete jasna očekivanja, to nije dobro za njihov razvoj, upozoravaju stručnjaci

<p>Niz varijabli utječe na to kako ćete odgajati svoje dijete te koji pristup pritom najčešće primjenjujete. Iako znanstvenici govore o četiri glavna stila roditeljstva, ti se tipovi mogu preklapati i miješati, pa postoje i različite nijanse svakoga od tih pristupa. Jedan od tih stilova je i permisivno roditeljstvo: Pristup kod kojega je roditelj popustljivo prilagođava svoje odluke situaciji i djetetovim potrebama.</p><h2>Što je permisivno roditeljstvo?</h2><p>Permisivno roditeljstvo je prilagodljivo roditeljstvo, no ponekad se naziva i popustljivo roditeljstvo. Ovi roditelji naglašeno reagiraju na potrebe djeteta što nije loše, ali rijetko postavljaju očekivanja ili granice te promiču djetetovu osobnu odgovornost.</p><p>- Ovi su roditelji vrlo osjetljivi i topli, ali ne osjećaju se ugodno u ulozi onoga tko treba postavljati granice - kaže dr. Aliza Pressman, direktorica kliničkog programa u roditeljskom centru Mount Sinai.</p><p>- To su roditelji koji se ponašaju kao najbolji prijatelji djeteta - dodaje. </p><p>- Oni rijetko kažu 'ne' svojoj djeci, obično koriste mito za oblikovanje ponašanja i općenito ne postavljaju čvrstu strukturu i pravila - kaže psihologinja, dr. Nicole Beurkens te dodaje kako ovaj roditeljski stil, na žalost, dovodi do toga da djeca odrastaju bez pravila i kasnije se bore s preuzimanjem odgovornosti, te lošije prolaze u školi i imaju problema sa samopoštovanjem. </p><h2>Kakvi su roditelji u odnosu na druge roditeljske stilove?</h2><p>Koncept četiri različita roditeljska stila smislila je 60-ih godina psihologinja Diana Baumrind, koja je proučavala djecu predškolske dobi i njihovo ponašanje. Potom je usporedila navedeno ponašanje s interakcijom roditelja i djece: strategijom postizanja discipline, količine nježnosti i topline koju roditelji pružaju, kako komuniciraju s djecom te kakva su njihova očekivanja vezana uz zrelost i samokontrolu djeteta. Definirala je četiri stila roditeljstva: autoritativni, neangažirani, permisivni i autoritarni. </p><p>Ostali stilovi:</p><p><strong>Autoritativni stil: </strong>Roditelji su vrlo osjetljivi i podržavaju djecu, a istovremeno definiraju granice, strukturu, postavljaju jasna očekivanja i daju djetetu autonomiju u ostvarenju ciljeva. <br/> <strong>Neangažirani stil: </strong>Roditelji se ovdje vrlo malo uključuju u odgoj djeteta, emocionalno su distancirani i tjeskobni te ne pružaju djetetu nikakvu strukturu ili podršku. Djeca odgojena na taj način mogu imati problema u odnosima s drugim ljudima te manjak samopoštovanja. </p><p><br/> <strong>Autoritarni stil</strong>: Postavlja jako velika očekivanja pred dijete, uz vrlo nisku osjetljivost za njegove potrebe. Roditelj se ponaša kruto, kontrolirajući i ne reagira na djetetove emocionalne potrebe. Djeca koja su odgojena na ovaj način često postižu visoka postignuća, ali mogu razviti tjeskobu i kronični stres. </p><h2>Koje su karakteristike i primjeri permisivnog roditeljstva?</h2><p>To su roditelji koji primjenjuju život bez pravila, odnosno bez dosljednih pravila. <br/> Probleme s djetetom rješavaju mitom.<br/> Roditelji često žele biti 'najbolji prijatelji' djeteta i tako se ponašaju. <br/> Manje pažnje obraćaju na obrazovanje, izvannastavne aktivnosti i slično (ali nisu nužno nepažljivi prema djeci, samo su manje fokusirani na te detalje).<br/> Puštaju djecu da sama donose odluke, što nije uvijek loše, ali može biti ako odluke nisu primjerene djetetovoj dobi. </p><h2>Kako promijeniti popustljive roditeljske navike?</h2><p>Promjena navika zapravo je samo ispravljanje stila: Tako da primjenjujete više pravila, definirate strukturu i postavite više jasnih očekivanja pred dijete. U osnovi, tako da stvarate granice unutar obiteljske jedinice.</p><p>- Sigurne granice koje postavlja roditelj smanjuju tjeskobu. Pravila i rutine, poput vremena obroka, vremena za spavanje, vremena za domaće zadatke i vremena koje mogu provesti pred računalom, koja roditelj postavlja i nadgleda, stvaraju predvidljivost u djetetovom životu. To kod njih smanjuje nesigurnost i anksioznost - kaže psihoterapeutkinja Krissy Pozatek.</p><p>- Roditelji ne bi smjeli podcjenjivati djetetove pokušaje da istražuju granice. Na primjer, kad dijete pregovara o tome da želi kasnije na spavanje, to je povezano s njegovim osjećajem sigurnosti jer djetetu omogućava da provjeri ima li ono više moći od odrasle osobe - pojašnjava. </p><p>Jedan od jednostavnih načina za postavljanje pravila je definiranje tko treba obaviti neki kućanski posao te kada i kako.</p><p>- To je važna stvar: Istraživanje je pokazalo da djeca koja imaju obavezu odraditi neke kućanske poslove grade ključne životne vještine. Poanta je u tome da oni nauče kako postati članovi svog domaćinstva koji daju doprinos, upravljaju svakodnevnim samodostatnim životnim vještinama koje su vam potrebne kada odrastete - kaže savjetnica za odgoj djece Caroline Maguire.</p><p>Djeca jednostavno kroz to uče kako ovaj će izgledati život kad jednog dana budu imali vlastitu partnersku zajednicu te se tako za nju pripremaju, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/permissive-parenting">MindBodyGreen.</a> </p>