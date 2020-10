Dešifriranje govora tijela: Što zapravo znače prekrižene ruke?

<p>Crveni obrazi, podignute obrve, kontakt očima: ovi neverbalni znakovi mogu otkriti mnogo više nego što bi riječi mogle prenijeti. Iako su neki oblici govora tijela suptilni, lako je vjerovati da smo već dešifrirali kod najčešćeg govora tijela, poput prekriženih ruku. No, jesmo li zaista ili smo samo skloni pogrešnom čitanju tuđeg govora tijela?</p><h2>Govor tijela kao oblik komunikacije</h2><p>Verbalni i neverbalni znakovi igraju relativno jednake uloge u komunikaciji, prema dr. <strong>René Dailey</strong>, profesorici komunikacija sa Sveučilišta Texas u Austinu. Međutim, ono neverbalno može biti dvosmislenije jer nema određeno gramatičko ili semantičko značenje, objašnjava.</p><p>- Govor tijela je način na koji tijelo komunicira i reagira na okolinu koja ga okružuje, kao i na ono što se događa čovjeku iznutra - kaže<strong> David Stephens</strong>, mentor na Akademiji za govor tijela, Joe Navarro. Ono može sadržavati sve što se izražava osim riječi, poput izraza lica, različitih gesta, tihih pokreta i vokalnih karakteristika kao što su ton i visina glasa.</p><p>Govor tijela može pomoći u otkrivanju autentičnih emocija i reakcija osobe, kao i svjesnih ili nesvjesnih misli, kaže psihoanalitičar <strong>Babita Spinelli</strong>, jer može otkriti nesvjesne misli. Govor tijela obično 'govori', a kad nam riječi pobjegnu, možda čak biti jedini oblik komunikacije.</p><p>- Kad promatramo govor tijela, možemo prepoznati znakove kako se netko osjeća ili što ne govori. Također može poboljšati našu komunikaciju bilo da smo uzbuđeni podijeliti drugima nešto (što je prikazano u izrazima lica) ili smo bijesni, pa odvraćamo pogled, mrštimo se ili agresivno pokazujemo - kaže Spinelli.</p><p>Jedan uobičajeni govor tijela, koji se često svrstava u kategoriju ljutnje ili zatvorenosti, su prekrižene ruke. Iako to može značiti obje stvari, pridržavanje te dvije interpretacije su ograničavajuće.</p><h2>Što stvarno znači kada su nekome prekrižene ruke?</h2><p>Prekrižene ruke mogu imati različita značenja.</p><p>- Mnogi prekrižene ruke tumače kao tjeskobu, otpor, napetost, nesigurnost, strah ili reakcija na nevolju - kaže Spinelli. Stvaranje fizičke granice ili barijere također može biti čin smirivanja kada se netko osjeća savladanim.</p><p>- Ako pak netko prekriži ruke i čvrsto se uhvati za svaku ruku, onda je to možda znak stresa - dodaje Stephens.</p><p>Prema Dailey, istraživanje je također povezalo prekrižene ruke s obrambenim stavom, nepopustljivosti i ustrajnošću. Zapravo je jedno istraživanje pokazalo da su ljudi koji su prekrižili ruke prije zadatka vjerojatnije radili dulje od onih koji nisu. Prema tim informacijama, ljudi koji prekriže ruke se možda pokušavaju usredotočiti ili barem stvoriti dojam moći i kontrole.</p><p>Zbog oprečnih i različitih interpretacija prekriženih ruku, neverbalno ponašanje obično zahtijeva kontekst da bi se točno razumjelo.</p><p>- Na primjer, ako osoba s kojom razgovaramo prekriži ruke, ali nam se smiješi, naginje se prema naprijed i koristi prijateljski vokal, tada vjerojatno ne bismo trebali tumačili prekrižene ruke kao nešto negativno - kaže Dailey i dodaje da ako su prekrižene ruke uparene s mrštenjem, distanciranjem i namrštenim čelom, tada to vjerojatno znači da nam osoba nije naklonjena.</p><p>Stvaranje potpune slike korisno je u sprečavanju pogrešne interpretacije komunikacije.</p><h2>Kako govor tijela može dovesti do pogrešne komunikacije</h2><p>Govor tijela jedan je od glavnih načina na koji razumijemo motivacije, namjere i osjećaje drugih ljudi, kaže Stephens.</p><p>- Uvijek donosimo procjene na temelju neverbalne komunikacije. Često ove brze procjene mogu biti točne; međutim, govor tijela možemo i pogrešno protumačiti - kaže on.</p><p>Bez konteksta drugih neverbalnih znakova, prekrižene ruke i drugi govor tijela može se lako pogrešno protumačiti.</p><p>- Mogućnost pogrešne komunikacije posebno se povećava ako je neverbalan dio u suprotnosti s onim što mi kažemo - tvrdi Dailey. Bez konteksta nema uvijek dovoljno podataka da bi se razumjelo što netko izražava ili zašto se tako osjeća. To može otežati postizanje zajedničkog jezika ili pronalazak rješenja u sukobu.</p><p>- Svrha razumijevanja konteksta je značajna kako bi se osiguralo shvaćanje tih signala. Nadalje, kontekst je relevantan i u odnosima gdje govor tijela podiže značajne interakcije na pozitivan način, poput širenja ruku kako bi pokazala ljubav ili naginjanja da se pokaže interes - kaže Spinelli.</p><p>Ti konteksti i nesporazumi također igraju širi kulturni kontekst. Iako jedna kultura može izbjegavanje pogleda vidjeti kao znak poniznosti i poštovanja, druga to može smatrati nepristojnim ili znak nepoštovanja, objašnjava Spinelli. U tim slučajevima verbalna komunikacija može biti osobito važna.</p><h2>Uobičajeni mitovi o govoru tijela</h2><p>Ovo je nekoliko najčešćih mitova o govoru tijela, prema Spinelliju:</p><p>- Govor tijela uvijek se mora provjeriti u odnosu na kontekst i normalne početne vrijednosti pojedinca prije donošenja procjene - kaže Stephens. Odnosno, što se u to vrijeme događa oko vas i kakvo je normalno ponašanje pojedinca. Tek kad uzmete u obzir ove čimbenike, doista možete početi točno tumačiti govor tijela neke osobe.</p><h2>Zaključak</h2><p>I verbalna i neverbalna komunikacija presudna su za održavanje zdravih odnosa. No, bez pripisivanja riječi njihovim osjećajima, može biti teško točno shvatiti što netko drugi pokušava poručiti. U slučaju prekriženih ruku, iako bi mnogi mogli pretpostaviti da prekrižene ruke znače da je osoba ljuta ili zatvorena, to također može značiti da se osjeća preplavljeno ili čak da se samo duboko usredotočuje na problem koji ju je snašao.</p><p>Iako je govor tijela moćan način izražavanja osjećaja, očito se ovi znakovi mogu lako protumačiti. Da biste smanjili mogućnost nepotrebnih sukoba zbog pogrešne komunikacije, obratite pažnju na kontekst i budite otvoreni, iskreni i spremni pitati kako se osjeća druga osoba, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-do-crossed-arms-mean?mbg_mcid=777:5f66a7a675819c29380f7846:ot:5c35299b9799ec3cc65831de:1&mbg_hash=183fc2a15d801e4f05f3a20d0e7b58dc&utm_source=mbg&utm_medium=email&utm_campaign=daily_v2_20200920" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>