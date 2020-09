Studija s Harvarda: Ovih pet navika će vam produžiti život do 10 godina i popraviti zdravlje

Studija iz 2018. sa Sveučilišta Harvard, na kojoj su radili više od 30 godina, uspjela je odrediti pet prioriteta koje treba uvesti u svakodnevicu ako želite živjeti što zdravije i život produžiti za do 10 godina

<p>Ova studija naglašava važnost slijeđenja zdravih životnih navika za poboljšanje dugovječnosti. Međutim, malo ljudi ima zdrave životne navike i stoga bi države trebale programima poticati zdravu prehranu te građenje socijalnog okruženja za podršku i promicanje zdrave prehrane i načina života, rekao je Frank Hu, predsjednik Odjela za prehranu na Harvardu i stariji autor studije na kojoj su radili više od 30 godina.</p><p>Htjeli su saznati koje navike i prioritete treba uvesti u svoju svakodnevicu kako bi popravili i očuvali zdravlje te produžili život i za do 10 godina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako doživjeti stotu):</p><h2>Pet navika koje produljuju život i donose zdravlje</h2><p><strong>Jedite voće i povrće</strong></p><p>Iako ne bi trebalo biti iznenađenje, konzumiranje zdrave prehrane pune voća, povrća i zdravih bjelančevina od vitalne je važnosti za održavanje cjelokupnog zdravog načina života, ali to ne znači da postoji jedinstveni pristup dobroj prehrani.</p><p>Što se tiče zdrave hrane, ona je za svaku osobu različita. Definitivno postoje sastojci koji su loši za sve poput šećera, ali neki ljudi mogu tolerirati više šećera od drugih.</p><p>Prema tome, reći da jedna stvar nije zdrava ne odnosi se na sve, na primjer, neki ljudi trebaju jesti masniju hranu jer se trebaju udebljati. Problem je kada se hrana reklamira kao zdrava iako nema šanse da bi je većina nutricionista smatrala zdravom.</p><p><strong>Svakodnevno kretanje</strong></p><p>Bez obzira idete li u lagane šetnje u večernjim satima ili svakodnevno vježbate cijelo tijelo, svakodnevno kretanje ključno je da se osjećate i izgledate najbolje što možete.</p><p>- Treninzi kod kuće presudni su. I dok radite od kuće, trebalo bi biti još lakše zdravo se hraniti jer imate pristup svojoj kuhinji kad god želite. Iskoristite priliku jesti kod kuće i kuhati hranjiva jela - kaže stručnjakinja za produktivnost Samantha Warren.</p><p><strong>Održavajte zdravu tjelesnu težinu</strong></p><p>Prema ovoj studiji s Harvarda, kontrola tjelesne težine značajno je smanjila rizik od dijabetesa, kardiovaskularnih rizičnih čimbenika i raka dojke. To ne znači da trebate odmah izgubiti svaki kilogram viška, već da održavate težinu u kojoj se osjećate ugodno.</p><p><strong>Ne pretjerujte s alkoholom</strong></p><p>Redovno konzumiranje alkohola ne čini nikakvu uslugu vašem tijelu.</p><p>Iako povremena čaša crnog vina ne škodi, studija preporučuje ograničavanje unosa alkohola na jednu čašu vina dnevno za žene i do dvije čaše vina za muškarce.</p><p><strong>Nemojte pušiti</strong></p><p>Nemojte pušiti, jednostavno nemojte. Iako nikad nije kasno za prestati pušiti, studija je pokazala da će svatko tko je u svom životu popušio manje od 100 cigareta biti izložen puno manjem riziku od bolesti od redovitih pušača, piše <a href="https://www.theladders.com/career-advice/a-30-year-harvard-study-just-revealed-the-easiest-way-to-extend-your-life-by-a-decade" target="_blank">The Ladders</a>.</p>