Radno vrijeme trgovina i šoping centara za Uskršnje blagdane

KONZUM Njihove trgovine uglavnom će raditi po normalnom radnom vremenu u sve dane osim nedjelje i ponedjeljka kada će biti zatvorene. Radno vrijeme za konkretnu lokaciju koja vas zanima možete pronaći OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO Male stvari život čine sretnim:

LIDL I njihove trgovine bit će zatvorene na sam Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, ostale dane rade uobičajeno, a više detalja o radnom vremenu, ovisno o lokaciji na kojoj živite, pogledajte OVDJE.

SPAR i INTERSPAR Njihove trgovine bit će zatvorene u nedjelju dok će u ponedjeljak raditi skraćeno, ovisno o lokaciji. Informacije kako koja trgovina radi potražite OVDJE.

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima', priopćili su. Ostale dane rade normalno.

DM Na Uskrs ne rade dok će na Uskrsni ponedjeljak biti otvorene poslovnice koje su u sklopu šoping centara, ostale su zatvorene i taj dan.

KAUFLAND 'Sve trgovine Kauflanda bit će zatvorene na sam Uskrs, u nedjelju 17.4., kao i na Uskrsni ponedjeljak 18.4.2022. te će tako svi zaposlenici imati dva neradna dana, a sve kako bi uskrsne blagdane mogli provesti u krugu svojih obitelji, rekli su nam u Kauflandu.

BAUHAUS Na njihovoj internetskoj stranici piše da u subotu rade do 14 sati dok su im prodajni centri u nedjelju i ponedjeljak zatvoreni.

PLODINE Na njihovoj internetskoj stranici nema podataka vezanih za radno vrijeme tijekom blagdana. Pokušali smo tu informaciju saznati telefonskim putem, ali nam se u više njihovih trgovina nitko nije javljao na telefon. Uz lokacije svake trgovine navedene na njihovoj stranici piše da svaki dan u tjednu rade do uglavnom 22 sata, no radi li doista tako i njihova trgovina koja vas zanima, najprije ćete saznati pitate li ih ovih dana dok ste tamo u kupovini.

BIPA Rekli su nam da sve dane do nedjelje rade normalno, na Uskrs su zatvoreni, a na Uskrsni ponedjeljak pojedine njihove trgovine rade skraćeno, a neke su zatvorene, ovisno o lokaciji. One u sklopu šoping centara su u ponedjeljak otvorene.

MÜLLER Njihove trgovine na Uskrs su zatvorene dok na Uskrsni ponedjeljak rade ili skraćeno ili normalno, ovisno o lokaciji. Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

PEVEX Sve njihove trgovine u subotu rade do 18 sati, a u nedjelju i ponedjeljak su zatvorene.

Izdvojili smo i neke shopping centre:

AVENUE MALL ZAGREB Na Uskrs će u ovom šoping centru biti otvoreni samo pojedini ugostiteljski objekti dok trgovine neće raditi. U ponedjeljak će dio trgovina raditi, dio ne - više detalja pronaći ćete OVDJE.

ARENA CENTAR ZAGREB Na Uskrs će u i ovom šoping centru trgovine biti zatvorene dok će u ponedjeljak raditi normalno. Više detalja pronaći ćete OVDJE. Napominju kako na taj blagdan ne rade PBZ, Hrvatska pošta, javni bilježnik i FINA, a koje se nalaze u sklopu centra.

CITY CENTER ONE - Zagreb West, Zagreb East i onaj u Splitu na Uskrs su zatvoreni, a u ponedjeljak rade normalno.

MALL OSIJEK - Ovaj šoping centar zatvoren je i u nedjelju i ponedjeljak.

SUPERNOVA KARLOVAC U subotu ovaj šoping centar radi skraćeno do 18 sati, na Uskrs su zatvoreni, a na Uskrsni ponedjeljak rade do 21 sat. Tamošnji Interspar raditi će ovako: 'Velika subota 16.04.2022. od 7:00 do 21:00 sat Uskrs 17.04.2022. zatvoreno, Uskrsni ponedjeljak 18.04.2022. od 7:00 do 21:00 sat'.

PULA CITY MALL U subotu rade normalno dok je većina trgovina u nedjelju i ponedjeljak zatvorena.

TOWER CENTER RIJEKA Objavili su detaljno radno vrijeme:

'Nedjelja 17.04.2022. - USKRS

1. do 4. kat - ZATVORENO

Izuzev 5. kat:

Ponedjeljak 18.04.2022. - USKRSNI PONEDJELJAK

1. do 4. kat - od 10 do 21 h

Izuzev:

5. kat:

Najčitaniji članci